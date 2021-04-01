Австрия
0 : 4
Дания
31.03.2021, FT

Группа F. Дания разгромила Австрии, победы Израиля и Шотландии

Сборная Дании идет без потерь

  • 01.04.2021 00:12
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Группа F. Дания разгромила Австрии, победы Израиля и Шотландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи третьего тура отбора на ЧМ-2022 в Группе F зоны УЕФА. Дания на выезде разгромила Австрию благодаря четырем голам во втором тайме. Разгромные победы также одержали Шотландия и Израиль, в составе которого отличился игрок «Шахтера» Манор Соломон.

Австрия – Дания – 0:4
Голы: Сков Альсен 58, 74, Мэле 63, Хойбьерг 67

Шотландия – Фарерские острова – 4:0
Голы: МакГин 7, 53, Адамс 60, Фрейзер 70

Молдова – Израиль – 1:4
Голы: Карп 29 – Зехави 45+2, Соломон 57, Даббур 64, Натхо 66
Удаление: Николаеску 50 (Молдова)

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Источник — Sport.ua

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