Группа F. Дания разгромила Австрии, победы Израиля и Шотландии

Состоялись матчи третьего тура отбора на ЧМ-2022 в Группе F зоны УЕФА. Дания на выезде разгромила Австрию благодаря четырем голам во втором тайме. Разгромные победы также одержали Шотландия и Израиль, в составе которого отличился игрок «Шахтера» Манор Соломон.
Австрия – Дания – 0:4
Голы: Сков Альсен 58, 74, Мэле 63, Хойбьерг 67
Шотландия – Фарерские острова – 4:0
Голы: МакГин 7, 53, Адамс 60, Фрейзер 70
Молдова – Израиль – 1:4
Голы: Карп 29 – Зехави 45+2, Соломон 57, Даббур 64, Натхо 66
Удаление: Николаеску 50 (Молдова)
Ранее Испания обыграла Косово.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.