В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Дании на выезде разгромила национальную команду Австрии со счетом 4:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
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Источник — Sport.ua
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