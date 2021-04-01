Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021, FT

Группа В. Победа Испании, Грузия отобрала очки у Греции

Сборная Испании возглавила группу

  • 01.04.2021 00:01
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Группа В. Победа Испании, Грузия отобрала очки у Греции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 сборная Испании дома уверенно обыграла Косово 3:1. Грузия неожиданно отобрала очки у Греции, набрав свой первый балл в нынешнем отборе.

Испания – Косово – 3:1
Голы: Ольмо 34, Торрес 36, Морено 75 – Халимо 70

Испания – Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).

Греция – Грузия – 1:1
Голы: Какабадзе 76 (автогол) – Кварцхелия 78

Ранее в Группе С Италия обыграла Литву.

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Источник — Sport.ua

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