Группа В. Победа Испании, Грузия отобрала очки у Греции

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 сборная Испании дома уверенно обыграла Косово 3:1. Грузия неожиданно отобрала очки у Греции, набрав свой первый балл в нынешнем отборе.
Испания – Косово – 3:1
Голы: Ольмо 34, Торрес 36, Морено 75 – Халимо 70
Испания – Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).
Греция – Грузия – 1:1
Голы: Какабадзе 76 (автогол) – Кварцхелия 78
Источник — Sport.ua
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