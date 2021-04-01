В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Испании на своем поле обыграла национальную команду Косова со счетом 3:1.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Испания).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Бесар Халими (Косово).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Дани Олмо (Испания).
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Источник — Sport.ua
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