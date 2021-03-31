Испания
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Косово
31.03.2021 21:45

Испания - Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Хозяевам предстоит доказать статус фаворита

  • 31.03.2021 06:36
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Испания - Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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В среду, 31 марта, в Севилье на Олимпийском стадионе состоится матч группы В квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Испании примет сборную Косово.

Сборная Испании

Команда Луиса Энрике в турнирной таблице после двух туров занимает второе место. Ко всему прочему, она не имеет 100%-ного показателя. На старте евроотбора «фурия роха» приняла дома команду Греции и довольствовалась ничьей – 1:1. Это не был закономерный исход поединка. Во-первых, испанцы первыми повели в счете (Мората отличился на 33-й минуте, а греки ответили на 57-й, реализовав 11-метровый), а во-вторых, они весь поединок доминировали, добившись 77%-ного владения мячом.

За недобор очков сборная Испании реабилитировалась в следующей игре – в гостях у Грузии. Но выиграла она 2:1 в Тбилиси на морально-волевых. Перед самым перерывом подопечные Энрике оказались в роли догоняющих. На 56-й минуте Ферран Торрес вернул свою команду в игру. Победный же гол гостями был забит лишь на второй компенсированной минуте матча – отличился Ольмо.

Сборная Косово

Коллектив швейцарца Бернара Шалланда пока провел в отборочном турнире ЧМ-2022 только один матч. В рамках второго тура он на своем поле в Приштине принимал сборную Швеции. Гости из Скандинавии оказались не робкого десятка, и добились в итоге крупной победы – 3:0. Более того, в матче косовары лишились на ближайшую перспективу Беришу, который был удален с поля уже в компенсированное время поединка.

С одним поражением в пассиве и при трех пропущенных безответных голах команда Косово в таблице группы В занимает в настоящий момент последнее – пятое – место. Вровень с ней, но при двух сыгранных поединках располагается сборная Грузии (разница мячей 1-3). Третья позиция с один пункт в активе – у команды Греции. А в лидерах находятся шведы (6 очков) и испанцы (4 пункта).

История встреч

Ранее соперники между собой еще не встречались.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Льоренте, Эрик Гарсия, Рамос, Альба, Педри, Родриго, Коке, Ферран Торрес, Ольмо, Мората.

Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Алити, Хадерджонай, Крюэзиу, Халими, Рашица, Целина, Зенели, Муричи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.11 по линии Parimatch.

31 марта, среда

Испания - Косово
Севилья. Олимпийский стадион. Начало – в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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