Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021, FT

Группа С. Уверенная победа Италии, ничья Болгарии и Северной Ирландии

«Скуадра Адзурра» продолжает побеждать

  • 31.03.2021 23:51
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Группа С. Уверенная победа Италии, ничья Болгарии и Северной Ирландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся третий тур отбора на ЧМ-2022 в отборочной Группе С зоны УЕФА. Италия одержала третью победу в трех турах, обыграв на выезде Литву. Болгария и Северная Ирландия победителя не выявили.

Литва – Италия – 0:2
Голы: Сенси 47, Иммобиле 90+4 (с пенальти)

Италия – Доннарумма, Толои, Бастони (Ачерби, 89), Эмерсон (Спинаццола, 56), Манчини, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Бернардески, Пеллегрини (Сенси, 46), Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.

Северная Ирландия – Болгария – 0:0

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Источник — Sport.ua

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