Группа С. Уверенная победа Италии, ничья Болгарии и Северной Ирландии

Состоялся третий тур отбора на ЧМ-2022 в отборочной Группе С зоны УЕФА. Италия одержала третью победу в трех турах, обыграв на выезде Литву. Болгария и Северная Ирландия победителя не выявили.
Литва – Италия – 0:2
Голы: Сенси 47, Иммобиле 90+4 (с пенальти)
Италия – Доннарумма, Толои, Бастони (Ачерби, 89), Эмерсон (Спинаццола, 56), Манчини, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Бернардески, Пеллегрини (Сенси, 46), Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.
Северная Ирландия – Болгария – 0:0
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Источник — Sport.ua
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