Литва
0 : 0
Италия
31.03.2021 21:45

Литва – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

«Скуадра Адзурра» хочет реабилитироваться за провальный отбор на Мундиаль 2018 года

  • 29.03.2021 10:00
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Литва – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 марта, состоится матч третьего тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Литвы в Вильнюсе на стадионе «Ветра» примет национальную команду Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу C, где ведут борьбу за путевку на Мундиаль вместе с командами Швейцарии, Северной Ирландии и Болгарии. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Литва

Команда Валдаса Урбонаса стартовала в нынешнем отборе с минимального поражения от Швейцарии (0:1), которое уже де-факто похоронило мечты литовских болельщиков о первом в истории выходе в финальную часть большого форума, поскольку с Италией сражаться за первое место вряд ли представляется возможным, а опередить Швейцарию, которая выиграла сразу два первых поединка, будет очень непросто.

Отбор на Евро-2020 сборная Литвы провалила, заняв последнее место в своей группе. Литовцы в восьми поединках потерпели сразу семь поражений и лишь один раз сумели сыграть вничью – дома с командой Люксембурга (1:1). Именно в той квалификации подопечные Урбонаса дважды уступили национальной команде Украины (0:3, 0:2), которая и выиграла группу, оставив за спиной действующего чемпиона Европы – Португалию.

Италия

«Скуадра Адзурра» вряд ли нуждается в особом представлении, ведь эту сборную поддерживают болельщики со всех уголков мира. Оно и неудивительно, ведь Италия четырежды становилась чемпионом мира, а еще однажды выиграла чемпионат Европы. Однако не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Отбор на чемпионат мира-2018 Италия провалила, впервые за 60 лет не квалифицировавшись на Мундиаль.

Теперь итальянцы сверх мотивированы доказать, что то фиаско было нелепой случайностью. Отбор на ЧМ-2022 команда Роберто Манчини начала с двух побед: взяла верх над сборными Северной Ирландии и Болгарии с одинаковым счетом 2:0. С 6 очками в активе итальянцы занимают первое место в турнирной таблице и опережают Швейцарию благодаря лучшей разнице голов.

Ориентировочные составы

Литва: Сведкаускас – Ваиткунас, Гирдваинис, Банета, Воробьев, Сливка, Сиргедас, Симкус, Миколиунас, Новиковас, Лаукземис.

Италия: Доннарумма – Флоренци, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Локателли, Верарди, Белотти, Инсинье.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.14 по линии Parimatch.

31 марта, среда

Литва – Италия
Вильнюс. Стадион «Ветра». 21:45
ТВ-трансляции в Украине нет
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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