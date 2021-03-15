Шок в Франции. Ди Мария заменен: его дом ограблен, жена и дети были внутри

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение дома от «Нанта» со счетом 1:2

  • 15.03.2021 02:00
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Шок в Франции. Ди Мария заменен: его дом ограблен, жена и дети были внутри
© Twitter. Анхель ди Мария

14 марта «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение дома от «Нанта» со счетом 1:2, упустив шанс выйти на первое место в Лиге 1. Матч был омрачен серьезной проблемой, касающейся хавбека парижан Анхеля ди Марии. Аргентинец был заменен на 62-й минуте при счёте 1:1.

Официальный делегат матча разговаривал со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо на трибунах. Во время телефонного разговора босс выглядел взволнованным. Затем руководитель парижского клуба наклонился, чтобы поговорить с тренером Маурисио Почеттино. Коуч немедленно заменил Ди Марию, и они двинулись вниз по туннелю.

Что же произошло? Как теперь стало известно, во время матча дом Анхеля Ди Марии подвергся грабежу. В то время жена и дети аргентинца находились внутри. По данным RMC, ограбление было охарактеризовано как «очень жестокое». В клубе молятся, чтобы семья Ди Марии была в безопасности.

ФОТО. Леонардо с трибуны сообщает Почеттино экстренную новость.

ВИДЕО. Почеттино срочно меняет Ди Марию, и вместе быстро уходят в раздевалку.

ФОТО. Жена и дети Анхеля Ди Марии.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.03.2021 02:15
    +1
    Сподіваюсь, що з сім’єю аргентинця все гаразд. Цікаво буде дізнатись, хто ж грабіжники..Щось мені підказує, що це одні з тих вічно ображених, кого європейці так гостинно запускають в свій дім..
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.03.2021 02:15
    +1
    Сподіваюсь, що з сім’єю аргентинця все гаразд. Цікаво буде дізнатись, хто ж грабіжники..Щось мені підказує, що це одні з тих вічно ображених, кого європейці так гостинно запускають в свій дім..
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