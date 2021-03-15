Шок в Франции. Ди Мария заменен: его дом ограблен, жена и дети были внутри

14 марта «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение дома от «Нанта» со счетом 1:2, упустив шанс выйти на первое место в Лиге 1. Матч был омрачен серьезной проблемой, касающейся хавбека парижан Анхеля ди Марии. Аргентинец был заменен на 62-й минуте при счёте 1:1.

Официальный делегат матча разговаривал со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо на трибунах. Во время телефонного разговора босс выглядел взволнованным. Затем руководитель парижского клуба наклонился, чтобы поговорить с тренером Маурисио Почеттино. Коуч немедленно заменил Ди Марию, и они двинулись вниз по туннелю.

Что же произошло? Как теперь стало известно, во время матча дом Анхеля Ди Марии подвергся грабежу. В то время жена и дети аргентинца находились внутри. По данным RMC, ограбление было охарактеризовано как «очень жестокое». В клубе молятся, чтобы семья Ди Марии была в безопасности.

ФОТО. Леонардо с трибуны сообщает Почеттино экстренную новость.

ВИДЕО. Почеттино срочно меняет Ди Марию, и вместе быстро уходят в раздевалку.

ФОТО. Жена и дети Анхеля Ди Марии.