Сели в лужу. Мбаппе и ПСЖ уступили Канарейкам важную игру в борьбе за титул

14 марта в чемпионате Франции сыграны поединки 29-го тура.
Килиан Мбаппе и «ПСЖ» уступили Нанту важную игру в борьбе за титул (1:2). Канарейки, которые находятся в зоне вылета, проигрывали в первом тайме, но затем забили два гола.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (63), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (56), «Марсель», «Ланс» (по 45).
Лига 1. 29-й тур
- Ним - Монпелье - 1:1
- Дижон - Бордо - 1:3
- Ланс - Мец - 2:2
- Лорьян - Ницца - 1:1
- Ренн - Страсбур - 1:0
- Монако - Лилль - 0:0
- ПСЖ - Нант - 1:2
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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