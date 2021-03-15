29-й тур
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сели в лужу. Мбаппе и ПСЖ уступили Канарейкам важную игру в борьбе за титул

14 марта в чемпионате Франции прошли поединки 29-го тура

  • 15.03.2021 00:48
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Сели в лужу. Мбаппе и ПСЖ уступили Канарейкам важную игру в борьбе за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

14 марта в чемпионате Франции сыграны поединки 29-го тура.

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» уступили Нанту важную игру в борьбе за титул (1:2). Канарейки, которые находятся в зоне вылета, проигрывали в первом тайме, но затем забили два гола.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (63), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (56), «Марсель», «Ланс» (по 45).

Лига 1. 29-й тур

  • Ним - Монпелье - 1:1
  • Дижон - Бордо - 1:3
  • Ланс - Мец - 2:2
  • Лорьян - Ницца - 1:1
  • Ренн - Страсбур - 1:0
  • Монако - Лилль - 0:0
  • ПСЖ - Нант - 1:2

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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