Сели в лужу. Мбаппе и ПСЖ уступили Канарейкам важную игру в борьбе за титул

14 марта в чемпионате Франции сыграны поединки 29-го тура.

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» уступили Нанту важную игру в борьбе за титул (1:2). Канарейки, которые находятся в зоне вылета, проигрывали в первом тайме, но затем забили два гола.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (63), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (56), «Марсель», «Ланс» (по 45).

Лига 1. 29-й тур

Ним - Монпелье - 1:1

Дижон - Бордо - 1:3

Ланс - Мец - 2:2

Лорьян - Ницца - 1:1

Ренн - Страсбур - 1:0

Монако - Лилль - 0:0

ПСЖ - Нант - 1:2

Турнирная таблица Лиги 1