Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матс ХУММЕЛЬС: «Против Мбаппе можно защищаться только всей командой»
Лига чемпионов
07 мая 2024, 10:57 | Обновлено 07 мая 2024, 10:58
133
0

Матс ХУММЕЛЬС: «Против Мбаппе можно защищаться только всей командой»

Защитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

07 мая 2024, 10:57 | Обновлено 07 мая 2024, 10:58
133
0
Матс ХУММЕЛЬС: «Против Мбаппе можно защищаться только всей командой»
УЕФА. Матс Хуммельс

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против «Пари Сен-Жермен»:

«Против Мбаппе можно защищаться только всей командой. С его неповторимой скоростью ему невозможно противостоять в одиночку. Но он - лишь одна часть «ПСЖ», мы также должны следить за многими другими футболистами этой команды».

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.

По теме:
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ точно сыграет лучше, чем в первом матче»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Боруссия Д
Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Матс Хуммельс
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Футбол | 07 мая 2024, 10:01 0
Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта

Артемом интересуются «Атлетико» и «Барселона»

Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06 мая 2024, 23:25 3
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной

Юлия не очень хочет уезжать из Испании

Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07.05.2024, 07:21
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Снукер | 07.05.2024, 06:23
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Футбол | 06.05.2024, 18:53
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 7
Бокс
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 5
Хоккей
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 31
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
06.05.2024, 14:00 3
Хоккей
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
05.05.2024, 08:51 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем