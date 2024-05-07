Лига чемпионов07 мая 2024, 10:57 | Обновлено 07 мая 2024, 10:58
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Матс ХУММЕЛЬС: «Против Мбаппе можно защищаться только всей командой»
Защитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
07 мая 2024, 10:57 | Обновлено 07 мая 2024, 10:58
133
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против «Пари Сен-Жермен»:
«Против Мбаппе можно защищаться только всей командой. С его неповторимой скоростью ему невозможно противостоять в одиночку. Но он - лишь одна часть «ПСЖ», мы также должны следить за многими другими футболистами этой команды».
Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.
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