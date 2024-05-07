Матс ХУММЕЛЬС: «Против Мбаппе можно защищаться только всей командой»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против «Пари Сен-Жермен»:

«Против Мбаппе можно защищаться только всей командой. С его неповторимой скоростью ему невозможно противостоять в одиночку. Но он - лишь одна часть «ПСЖ», мы также должны следить за многими другими футболистами этой команды».

Ответный матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени. В первой игре со счетом 1:0 победила немецкая команда.