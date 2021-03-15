Кошмар по-французски. Капитан ПСЖ тоже ограблен. Родители в заложниках

Бразилец Маркиньос пострадал от грабителей, как и аргентинец Анхель Ди Мария

  • 15.03.2021 03:05
  • 656 просмотров
  • 0 комментариев
Кошмар по-французски. Капитан ПСЖ тоже ограблен. Родители в заложниках
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос также пострадал от ограбления во время матча 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:2).

Грабители обчистили дом родителей бразильца. Отец и мать футболиста в момент преступления были дома и стали заложниками. Маркиньос провел на поле всю игру.

Чуть ранее в прессе появилась информация, что ограблен хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария, причем жена и дети аргентинца в момент ограбления были дома. Полузащитника заменили во время матча, и он немедленно отправился домой.

За последние два года от грабителей также пострадали другие игроки «ПСЖ»: Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности