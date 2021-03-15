Кошмар по-французски. Капитан ПСЖ тоже ограблен. Родители в заложниках

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос также пострадал от ограбления во время матча 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:2).

Грабители обчистили дом родителей бразильца. Отец и мать футболиста в момент преступления были дома и стали заложниками. Маркиньос провел на поле всю игру.

Чуть ранее в прессе появилась информация, что ограблен хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария, причем жена и дети аргентинца в момент ограбления были дома. Полузащитника заменили во время матча, и он немедленно отправился домой.

За последние два года от грабителей также пострадали другие игроки «ПСЖ»: Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг.