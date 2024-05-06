Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов

Известный тренер Олег Федорчук прокомментировал возможную отставку коуча «Днепра-1» Юрия Максимова в случае непобеды над «Кривбассом», о чем заявил сам Максимов.

– Ваш прогноз на матч «Днепр-1» – «Кривбасс»?

– Играют две команды, которые решают разные задачи. «Кривбасс» условно борется за второе лигочемпионовское место с «Динамо», а у «Днепра-1» и вовсе отсутствуют четкие задачи в связи с финансовыми трудностями. Не добавляют оптимизма и постоянные слухи, что ведущие игроки, Гуцуляк и Пихаленок, могут покинуть команду. Это точно демотивирует «Днепр-1». Но это мини-дерби, ведь команды из одной области, поэтому игра будет эмоциональной. Мой прогноз – более мотивированный «Кривбасс» победит со счетом 2:1.

– Максимов заявил, что подаст в отставку, если «Днепр-1» не выиграет у «Кривбасса».

– Я вообще не понимаю, для чего Максимов это сказал. Наверное, сделал сигнал «Полесью», что готов вернуться. Игроков «Днепра-1» его заявление точно не мотивирует. Если бы тренер возглавлял команду лет семь, как Кварцяный, и такое сказал, то это еще можно понять. Но это заявление Максимова не дает плюсов ни ему, ни подготовке, ни игрокам. Зачем пугать своим уходом? Хочешь уходить – уходи! У нас не рабовладельческий строй.

Не могут ли игроки плавить Максимова? Нет. Максимов во всех командах был в очень доверительных отношениях с игроками. У него есть обойма, 12-13 футболистов, которые всегда играют. При таких обстоятельствах основной состав дорожит этим своим статусом.

– Как думаете, Максимов действительно уйдет в отставку, если «Днепр-1» не победит «Кривбасс»?

– Если тренер озвучил мысль о возможном уходе, то он долго точно не проработает. И поражение от «Кривбасса» – это наименьшая причина увольнения. Почему Максимов это заявил перед игрой с «Кривбассом»?

«Кривбасс» сейчас более солидная, более сбалансированная, более мотивированная команда, чем «Днепр-1». «Днепр-1» не выиграл у «Миная», у которого зарплаты меньше, чем у некоторых команд Первой лиги. Почему Максимов не ушел после этого матча? Вот этот вопрос. Поэтому я не понимаю, на кого рассчитано заявление Максимова. Может, для слабохарактерных?

– Если Максимов уйдет из «Днепра-1», какой следующий клуб он может возглавить в Украине?

– Реальный ли вариант Максимов для «Полесья»? Я думаю, запасной. Его и брали спортивным директором под прицел будущего тренера, но что-то пошло не так. Предполагаю, что эти вот качели Максимова в «Днепре-1» связаны как раз-таки с «Полесьем». На сегодня многие амбициозные тренеры рассчитывают попасть туда.

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени.