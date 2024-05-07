Другие новости07 мая 2024, 10:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
07 мая 2024, 10:33 |
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Во вторник, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд
КИБЕРСПОРТ
17:15 BIG – G2 Esports
17:15 GamerLegion – Vitrus.pro
20:30 BetBoom Team – FlyQuest
20:30 FaZe Clan – Monte
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