СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Во вторник, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд

1.52 – 4.92 – 6.47

КИБЕРСПОРТ

17:15 BIG – G2 Esports

3.19 – 1.37

17:15 GamerLegion – Vitrus.pro

3.47 – 1.32

20:30 BetBoom Team – FlyQuest

1.77 – 2.08

20:30 FaZe Clan – Monte

1.20 – 4.81