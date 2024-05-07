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07 мая 2024, 10:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 мая 2024, 10:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Ggbet 1.52 – 4.92 – 6.47

КИБЕРСПОРТ

17:15 BIG – G2 Esports

Ggbet 3.19 – 1.37

17:15 GamerLegion – Vitrus.pro

Ggbet 3.47 – 1.32

20:30 BetBoom Team – FlyQuest

Ggbet 1.77 – 2.08

20:30 FaZe Clan – Monte

Ggbet 1.20 – 4.81

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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