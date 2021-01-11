Российский теннисист: «Вакцинация Спутником? Я бы предпочел Pfizer»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников выразил мнение, что если российским спортсменам и следует вакцинироваться, то только препаратом иностранной компании.
«Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не «Спутником V». На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной.
Буду ли я вакцинироваться препаратом от Pfizer? Обязательно. Я не знаю, как другие, но я только за Pfizer», - сказал Кафельников.
Источник — Sport24.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шото смотрю втягивают всех укольчик себе сделать, типа альтернативы никакой
Шото смотрю втягивают всех укольчик себе сделать, типа альтернативы никакой
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.