Российский теннисист: «Вакцинация Спутником? Я бы предпочел Pfizer»

Евгений Кафельников раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

  • 11.01.2021 18:05
  • 604 просмотра
  • 4 комментария
Российский теннисист: «Вакцинация Спутником? Я бы предпочел Pfizer»
© ruposters.ru. Евгений Кафельников

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников выразил мнение, что если российским спортсменам и следует вакцинироваться, то только препаратом иностранной компании.

«Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не «Спутником V». На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной.

Буду ли я вакцинироваться препаратом от Pfizer? Обязательно. Я не знаю, как другие, но я только за Pfizer», - сказал Кафельников.

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Источник — Sport24.ru

(5 голосов)

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Комментарии
    Larry007
      Larry007, 11.01.2021 18:40
    0
    Вакцинация? Предпочитаю поболеть гриппом.
    Шото смотрю втягивают всех укольчик себе сделать, типа альтернативы никакой
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.01.2021 18:39
    0
    Ну так как только появилась эта вакцина, российский же врач сказал что она для КРС, и людям её колоть нельзя
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 11.01.2021 18:33
    0
    Ну и молодец.
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 11.01.2021 18:31
    0
    Спутник а ля Новичок....
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 11.01.2021 18:40
    0
    Вакцинация? Предпочитаю поболеть гриппом.
    Шото смотрю втягивают всех укольчик себе сделать, типа альтернативы никакой
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.01.2021 18:39
    0
    Ну так как только появилась эта вакцина, российский же врач сказал что она для КРС, и людям её колоть нельзя
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 11.01.2021 18:33
    0
    Ну и молодец.
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 11.01.2021 18:31
    0
    Спутник а ля Новичок....
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