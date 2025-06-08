У Неймара снова проблемы со здоровьем. Он пропускает тренировки

33-летний бразильский нападающий «Сантоса» Неймар снова пропустил тренировочный процесс, но теперь причиной стала не травма, а COVID-19.

Об этом сообщает издание Globo.

Известно, что Неймар не тренируется с командой с 5 июня. По рекомендации врачей звездный игрок должен пройти симптоматическое лечение.

Неймар перешел в «Сантос» зимой. С тех пор игрок провел всего 14 матчей во всех турнирах.

30 июня у звездного игрока заканчивается контракт, и, похоже, стороны не будут его продлевать.