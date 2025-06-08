Бразилия08 июня 2025, 02:29 |
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У Неймара снова проблемы со здоровьем. Он пропускает тренировки
Нападающий «Сантоса» заболел коронавирусом
08 июня 2025, 02:29 |
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33-летний бразильский нападающий «Сантоса» Неймар снова пропустил тренировочный процесс, но теперь причиной стала не травма, а COVID-19.
Об этом сообщает издание Globo.
Известно, что Неймар не тренируется с командой с 5 июня. По рекомендации врачей звездный игрок должен пройти симптоматическое лечение.
Неймар перешел в «Сантос» зимой. С тех пор игрок провел всего 14 матчей во всех турнирах.
30 июня у звездного игрока заканчивается контракт, и, похоже, стороны не будут его продлевать.
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да он забил уже.
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