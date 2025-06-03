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  4. Неймар получил новый вариант продолжения карьеры. Этот клуб выступит на КЧМ
Бразилия
03 июня 2025, 16:41 | Обновлено 03 июня 2025, 16:46
274
0

Неймар получил новый вариант продолжения карьеры. Этот клуб выступит на КЧМ

«Пачука» попытается переманить бразильца

03 июня 2025, 16:41 | Обновлено 03 июня 2025, 16:46
274
0
Неймар получил новый вариант продолжения карьеры. Этот клуб выступит на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Мексиканский топ-клуб «Пачука» рассматривает вариант трансфера известного бразильского вингера «Сантоса» Неймара.

По информации издания Marca, «Пачука» изучает возможность перехода Неймара, как временное усиление на клубный чемпионат мира, который начнется уже 15 июня.

Клуб из Мексики пока не делал никаких официальных предложений, однако намерения клуба вступить в борьбу за Неймара являются реальными.

«Пачука» на турнире будет выступать в группе Н, где встретится с мадридским «Реалом», «РБ Зальцбург» и клубом «Аль-Хиляль».

Напомним, что зимой текущего года Неймар вернулся в родной «Сантос» и заключил с клубом контракт на полгода.

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Андрей Витренко Источник: Marca
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