Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»

24-краный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович, который 11 раз побеждал на кортах Мельбурна, вспомнил скандальный приезд на Australian Open 2022:

«По возвращении домой у меня были проблемы со здоровьем. И я понял, что в мельбурнском отеле мне давали какую-то еду с ядом. Раньше никогда не говорил об этом публично, но результаты обследований показали, что у меня очень высокий уровень тяжелых металлов: свинца и ртути.

Перед этим я думал, что просто заболел, но когда прошло явно больше дней, чем должен длиться грипп, я вызвал домой бригаду скорой помощи. Затем мне сделали токсикологические тесты», – заявил Новак для GQ.

На пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025 у Ноле спросили:

«У вас есть доказательства, которую связывают высокий уровень тяжелых металлов в крови с едой, которой вас кормили в гостинице для задержанных?»

Джокович не стал предоставлять доказательства:

«Слушайте, статья GQ вчера вышла онлайн. Это февральский номер, так что в печати будет чуть позже. Я дал это интервью много месяцев назад. Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что сейчас хочу сосредоточиться на теннисе. Если хотите узнать, что я сказал, и получить больше информации – всегда можете вернуться к той статье».

В 2022 Джокович прилетел в Мельбурн непривитым во время пандемии коронавируса. Его депортировали из страны после нескольких дней разбирательств – у серба тогда отозвали визу.