ОФИЦИАЛЬНО. Апелляция Джоковича отклонена. Его депортируют из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию.
Теннисист в ближайшее время будет депортирован из страны.
Напомним, серб подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать его визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.
Федеральный суд постановил, что правительство действовало в пределах своих полномочий, когда отозвало визу Джоковича.
Таким образом, теннисисту на три года запретят въезд в Австралию, он не примет участие в Australian Open.
Джокович является действующим чемпионом Australian Open. За карьеру он 9 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.
Источник — The Telegraph
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