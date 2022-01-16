ОФИЦИАЛЬНО. Апелляция Джоковича отклонена. Его депортируют из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию.

Теннисист в ближайшее время будет депортирован из страны.

Напомним, серб подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать его визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.

Федеральный суд постановил, что правительство действовало в пределах своих полномочий, когда отозвало визу Джоковича.

Таким образом, теннисисту на три года запретят въезд в Австралию, он не примет участие в Australian Open.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open. За карьеру он 9 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.