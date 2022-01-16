ОФИЦИАЛЬНО. Апелляция Джоковича отклонена. Его депортируют из Австралии

Сербский теннисист проиграл финальный суд

  • 16.01.2022 09:49
  • 1278 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Апелляция Джоковича отклонена. Его депортируют из Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию.

Теннисист в ближайшее время будет депортирован из страны.

Напомним, серб подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать его визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.

Федеральный суд постановил, что правительство действовало в пределах своих полномочий, когда отозвало визу Джоковича.

Таким образом, теннисисту на три года запретят въезд в Австралию, он не примет участие в Australian Open.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open. За карьеру он 9 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Источник — The Telegraph

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 16.01.2022 10:34
    +1
    Антивакс брехливый отправился в пещеры сербии русской!!! Так будет со всеми староверамы, которые не соблядают норм общества
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 16.01.2022 10:19
    +1
    evpator, 16.01.2022 09:58
    Ещё одно подтверждение, что миром управляют менеджеры. Если не подчиняешься, ты уже не человек.
    А миллионы Джокович у за то,что он ракеткой машет не менеджеры платят?
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 16.01.2022 10:43
    0
    vvm2068, 16.01.2022 10:40
    Поносник, пошел отсюда
    Ну и скатертью тебе дорога, зачем нам эта информация?
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 16.01.2022 10:12
    0
    Рафа вперед
    Ссылка
    vvm2068
    online
    vvm2068, 16.01.2022 10:40
    -1
    aleks19826, 16.01.2022 10:34
    Антивакс брехливый отправился в пещеры сербии русской!!! Так будет со всеми староверамы, которые не соблядают норм общества
    Поносник, пошел отсюда
    Ссылка
    vvm2068
    online
    vvm2068, 16.01.2022 10:39 (изменен)
    -1
    Еще один пример двойных стандартов и дибилизма бюрократии в "цивилизованных странах". Нахрена сначала разрешать въезд, отменять анулирование визы а в итоге депортировать?
    Но без этиз прививок ему нельзя будет нормально играть, его затравят запретами.
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 16.01.2022 10:01
    -2
    Глядя на сетку у Медведя просто прекрасные шансы
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    сергей богданов
    сергей богданов, 16.01.2022 10:00
    -4
    Апелляция была бессмысленна, а вообще Новак знал на что идёт наивно с его стороны было предполагать что на авось и так прокатит, был бы в конце первой сотни ни кому не известный тогда базару нет заехал бы спокойно как ворачова и играл, а так номер один его уже ждали с распростёртыми обьятиями
    Ссылка
    evpator
    online
    evpator, 16.01.2022 09:58
    -7
    Ещё одно подтверждение, что миром управляют менеджеры. Если не подчиняешься, ты уже не человек.
    Ссылка
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