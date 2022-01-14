Джоковича не депортируют из Австралии как минимум до воскресенья

Сербский теннисист продолжает борьбу

  • 14.01.2022 20:48
  • 317 просмотров
  • 4 комментария
Джоковича не депортируют из Австралии как минимум до воскресенья
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В федеральном суде в Мельбурне прошло предварительное заседание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича против министра иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего его визу для въезда в Австралию.
 
По итогам заседания было решено остановить депортацию Джоковича. Утром в субботу Новака ждет беседа с офицерами иммиграционной службы и официальное задержание. Сутки он проведет в специальном отеле под контролем офицеров, а в воскресенье снова состояться онлайн-слушания в федеральном суде.
 
Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.
 
Ранее Алекс Хоук отменил визу лидера мирового рейтинга на том основании, что это отвечало общественным интересам.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.01.2022 21:10
    0
    Интересно откуда у Джоковича может появиться вирус, если у него его нет согласно тестам, а у австралийцев вируса тоже нет, так как они все повально вакцинированные по 3-4 раза.
    -
    То есть, вопрос, откуда вообще вылезет этот вирус, если общаются ковидно чистые люди? Кто источник заражения в таком случае?
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    Віталій Романюк
    online
    Віталій Романюк, 14.01.2022 21:09 (изменен)
    0
    А хтось тут говорив про принципи Джоковича.. Типу, ну вас нах, Австралія. Гошики рулять
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    rus
    online
    rus, 14.01.2022 21:04
    0
    Маразм
    Ссылка
    Kherson384
    online
    Kherson384, 14.01.2022 21:02
    0
    Бюрократия......
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