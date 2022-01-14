Джоковича не депортируют из Австралии как минимум до воскресенья

В федеральном суде в Мельбурне прошло предварительное заседание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича против министра иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего его визу для въезда в Австралию.
По итогам заседания было решено остановить депортацию Джоковича. Утром в субботу Новака ждет беседа с офицерами иммиграционной службы и официальное задержание. Сутки он проведет в специальном отеле под контролем офицеров, а в воскресенье снова состояться онлайн-слушания в федеральном суде.
Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Ранее Алекс Хоук отменил визу лидера мирового рейтинга на том основании, что это отвечало общественным интересам.
Источник — Sport.ua
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То есть, вопрос, откуда вообще вылезет этот вирус, если общаются ковидно чистые люди? Кто источник заражения в таком случае?
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