Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича.
Член правительства страны сообщил, что решение было принято в интересах защиты граждан Австралии. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.
Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
10 января серб выиграл апелляцию и начал готовиться к турниру.
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Источник — Reuters
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