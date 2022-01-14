Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

Член правительства страны сообщил, что решение было принято в интересах защиты граждан Австралии. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

10 января серб выиграл апелляцию и начал готовиться к турниру.

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