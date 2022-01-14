Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии

Новак не выступит на Australian Open

  • 14.01.2022 09:38
  • 704 просмотра
  • 4 комментария
Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу первой ракетки мира Новака Джоковича.

Член правительства страны сообщил, что решение было принято в интересах защиты граждан Австралии. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

10 января серб выиграл апелляцию и начал готовиться к турниру. 

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Источник — Reuters

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 14.01.2022 09:53
    +1
    А на что он рассчитывал? Уже так zapizdelsya вместе со своей кАмуняцкАй семейкой, что даже не мог ответить когда он болел а когда детям грамоты раздавал. Жаль в ватной Сербии его не осудят , за нарушение протоколов , подделку документов и самое главное за то что подвергал такому риску детей.
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    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 14.01.2022 09:47
    +1
    Предсказуемо вы выходит.
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    Віталій Романюк
    online
    Віталій Романюк, 14.01.2022 09:54
    0
    І не тільки 2022. Деякі ресурси пишуть, що скасували візу з забороною в'їзду на 3 роки.
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    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 09:53
    0
    《Віступит》- виправте....
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