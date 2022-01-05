Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

Лидера мирового рейтинга Новака Джоковича все-таки не пустили в Австралию, его виза аннулирована. Об этом сообщают местные СМИ.
Отметим, что сербский теннисист всю ночь (по местному времени) провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции без телефона, его комнату охраняли два полицейских.
Главная претензия к Новаку связана с тем, что он не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям, а также потенциально ошибочную заявку на визу.
Джокович либо покинет страну, либо будет помещен в правительственное помещение или на карантин в гостинице, пока будет рассматриваться его апелляция. На Открытом чемпионате Австралии он, скорее всего, не сыграет.
Источник — The Age
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