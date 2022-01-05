Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

Сербский теннисист, скорее всего, не сыграет на Australian Open

  • 05.01.2022 23:31
  • 211 просмотров
  • 0 комментариев
Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидера мирового рейтинга Новака Джоковича все-таки не пустили в Австралию, его виза аннулирована. Об этом сообщают местные СМИ.
 
Отметим, что сербский теннисист всю ночь (по местному времени) провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции без телефона, его комнату охраняли два полицейских.

Главная претензия к Новаку связана с тем, что он не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям, а также потенциально ошибочную заявку на визу.
 
Джокович либо покинет страну, либо будет помещен в правительственное помещение или на карантин в гостинице, пока будет рассматриваться его апелляция. На Открытом чемпионате Австралии он, скорее всего, не сыграет.

Источник — The Age

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности