Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

Лидера мирового рейтинга Новака Джоковича все-таки не пустили в Австралию, его виза аннулирована. Об этом сообщают местные СМИ.



Отметим, что сербский теннисист всю ночь (по местному времени) провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции без телефона, его комнату охраняли два полицейских.

Главная претензия к Новаку связана с тем, что он не смог предоставить доказательств, подтверждающих его освобождение от вакцинации по медицинским показаниям, а также потенциально ошибочную заявку на визу.



Джокович либо покинет страну, либо будет помещен в правительственное помещение или на карантин в гостинице, пока будет рассматриваться его апелляция. На Открытом чемпионате Австралии он, скорее всего, не сыграет.