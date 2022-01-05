Все серьезно. Джоковича изолировали в аеропорту Мельбурна

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рискует так и не сыграть на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



После прилета сербского теннисиста оказалось, что его команда подала заявку на получение визы, которая не допускает освобождение от вакцинации по медицинским показаниям.



На данный момент Новак находится в изоляции в транзитной зоне. Возле его комнаты дежурят два полицейских. Пограничная служба уже провела с Джоковичем беседу, пытаясь выяснить причину, по которой он получил медотвод.



Источники издания The Age сообщают, что Джокович якобы переболел ковидом в последние полгода, это и стало причиной выдачи ему освобождения от вакцинации.



Есть два варианта дальнейшего развития событий. Учитывая, что правительство штата Виктория отказалось поручиться за Джоковича, пограничная служба сама будет решать, пускать ли теннисиста в страну или депортировать.