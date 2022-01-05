Проблемы с визой. Пограничники задерживают въезд Джоковича в Австралию

У невакцинированного Новака снова проблемы

  • 05.01.2022 16:44
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Проблемы с визой. Пограничники задерживают въезд Джоковича в Австралию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в среду прибыл в Мельбурн, но столкнулся с большими проблемами.
 
Дело в том, что серб пытался въехать в страну по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений за отсутствие вакцинации.
 
Пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича, но местные власти отказались. Скорее всего, причины в общественном негодовании, вызванном тем, что Новак не только не желает вакцинироваться, но и не раскрывает причины для медотвода.
 
Тем не менее, пограничная служба имеет право по своему усмотрению пустить сербского теннисиста в страну.
 
Отметим, что Джокович – девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии.

Источник — The Age

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    online
    vittroy, 05.01.2022 17:15
    0
    NeRoN69, 05.01.2022 17:09
    Так митна чи прикордонна? Що з вами не так?
    та Ви хочете їх ,взагалі, загнати в глухий кут?😂😂😂😂Вони ледве цю статтю виригали.....слова нашкребли
    Ссылка
    NeRoN69
    NeRoN69, 05.01.2022 17:09
    0
    Так митна чи прикордонна? Що з вами не так?
    Ссылка
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