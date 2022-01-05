Проблемы с визой. Пограничники задерживают въезд Джоковича в Австралию

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в среду прибыл в Мельбурн, но столкнулся с большими проблемами.



Дело в том, что серб пытался въехать в страну по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений за отсутствие вакцинации.



Пограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича, но местные власти отказались. Скорее всего, причины в общественном негодовании, вызванном тем, что Новак не только не желает вакцинироваться, но и не раскрывает причины для медотвода.



Тем не менее, пограничная служба имеет право по своему усмотрению пустить сербского теннисиста в страну.



Отметим, что Джокович – девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии.