Сделали исключение. Джокович выступит на Australian Open

Первая ракетка мира вылетает в Австралию

  • 04.01.2022 13:23
  • 1132 просмотра
  • 9 комментариев
Сделали исключение. Джокович выступит на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Серб сообщил, что получил исключение от вакцинации против коронавируса и вылетает в Мельбурн.

«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й», - написал Джокович в Instagram.

Напомним, что Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал он прививку или нет.

Напомним, Australian Open стартует 17 января, Джокович является действующим чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что непривитых теннисистов не допустят к Australian Open.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 04.01.2022 13:39
    +2
    а что так можно было?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 04.01.2022 14:14
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.01.2022 13:44
    Світ геть з'їхав з глузду. Ковід на великих чемпіонів не діє? Чи то навіть австралійці розуміють рівень маячні так званих коронавірусних обмежень? Ясно ж, що для тренованих молодих спортсменів ковід не важчий за грип.
    Скажи это голландцам которые протестуют,да так что собак спускают.
    Конечно он есть.
    Но здравого смысла нет.
    Особенно про ограничения.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 04.01.2022 13:35
    +1
    Корупція?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 04.01.2022 13:58
    0
    potemkin78, 04.01.2022 13:52
    а он будет перемещаться в гробу, ни с кем не будет контактировать и играть в бункере из за стекла с соперником?
    Та їх же все одно усіх тестують постійно, незалежно від вакцинації. Той же омікрон чхати хотів на ту вакцинацію, хворіють майже всі. Скільки вже вакцинованих тенісистів за останній місяць захворіли, рахували?
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 04.01.2022 13:48
    0
    Неоднозначна позиція? Однозначна.у нього позиція...Він проти вакцинації..... Джокович кращий！Продавив кенгурятників
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 04.01.2022 13:36
    0
    вот вам и хвалённые австралийские законы по поводу ограничений вьезда
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    Oleksandr Taktaiev, 04.01.2022 13:28
    0
    Ем… Що за привілеї ?
    Нонсенс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 04.01.2022 13:44
    -1
    Світ геть з'їхав з глузду. Ковід на великих чемпіонів не діє? Чи то навіть австралійці розуміють рівень маячні так званих коронавірусних обмежень? Ясно ж, що для тренованих молодих спортсменів ковід не важчий за грип.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 04.01.2022 13:52
    -2
    Stanislav Matusevych, 04.01.2022 13:44
    Світ геть з'їхав з глузду. Ковід на великих чемпіонів не діє? Чи то навіть австралійці розуміють рівень маячні так званих коронавірусних обмежень? Ясно ж, що для тренованих молодих спортсменів ковід не важчий за грип.
    а он будет перемещаться в гробу, ни с кем не будет контактировать и играть в бункере из за стекла с соперником?
    Ссылка
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