Сделали исключение. Джокович выступит на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Серб сообщил, что получил исключение от вакцинации против коронавируса и вылетает в Мельбурн.

«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й», - написал Джокович в Instagram.

Напомним, что Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал он прививку или нет.

Напомним, Australian Open стартует 17 января, Джокович является действующим чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что непривитых теннисистов не допустят к Australian Open.