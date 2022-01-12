Грозит тюремное заключение? Джокович давал интервью, зная, что у него ковид

Новак не сказал журналистам, что сдал положительный тест на ковид

  • 12.01.2022 10:25
  • 1149 просмотров
  • 2 комментария
Грозит тюремное заключение? Джокович давал интервью, зная, что у него ковид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович признался, что уже знал о положительном результате на коронавирус, когда давал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe в Белграде.
 
Сообщается, что за нарушение антиковидных мер в Сербии предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
 
Ситуацию прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич: «Если выяснится, что он нарушил правила, то решения будут принимать соответствующие органы, которые отвечают за их применение. Мне трудно сейчас сказать».
 
Отметим, что Джокович не предупредил журналистов о своем положительном тесте на ковид.

Источник — Twitter

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 12.01.2022 10:31
    +8
    вот что безнаказанность делает. сам не умрёт но других отправит на тот свет легко
    Ссылка
    Elis
    Elis, 12.01.2022 11:21 (изменен)
    +3
    Ось для того існують правила, так звана "ковідна істерія", - щоб захистити інших людей від таких довбнів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности