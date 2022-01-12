Грозит тюремное заключение? Джокович давал интервью, зная, что у него ковид

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович признался, что уже знал о положительном результате на коронавирус, когда давал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe в Белграде.
Сообщается, что за нарушение антиковидных мер в Сербии предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
Ситуацию прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич: «Если выяснится, что он нарушил правила, то решения будут принимать соответствующие органы, которые отвечают за их применение. Мне трудно сейчас сказать».
Отметим, что Джокович не предупредил журналистов о своем положительном тесте на ковид.
Источник — Twitter
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