Грозит тюремное заключение? Джокович давал интервью, зная, что у него ковид

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович признался, что уже знал о положительном результате на коронавирус, когда давал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe в Белграде.



Сообщается, что за нарушение антиковидных мер в Сербии предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.



Ситуацию прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич: «Если выяснится, что он нарушил правила, то решения будут принимать соответствующие органы, которые отвечают за их применение. Мне трудно сейчас сказать».



Отметим, что Джокович не предупредил журналистов о своем положительном тесте на ковид.