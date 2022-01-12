Джокович рассказал, когда узнал о положительном ПЦР-тесте

Вопросы остаются

  • 12.01.2022 10:07
  • 755 просмотров
  • 4 комментария
Джокович рассказал, когда узнал о положительном ПЦР-тесте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович объяснил, почему посещал мероприятия после положительного теста на коронавирус.
 
«Я хочу устранить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным анализом на коронавирус. Эту дезинформация нужно исправить – особенно в интересах того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Кроме того, нужно прояснить вопросы, которые причиняют боль и тревогу моей семье. Я хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность и следовать обязательствам по тестированию.
 
14 декабря я посетил баскетбольный матч, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест.
 
На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям и перед которым тоже сдал экспресс-тест. Он был отрицательным. У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия. (В письменных показаниях федеральному суду в Мельбурне Джокович сказал, что диагноз ему поставили 16 декабря).
 
На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L’Equipe, о которых мы уже давно договорились. Все остальные мероприятия я отменил. Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением момента, когда меня фотографировали. После интервью я изолировался дома, но сейчас уже считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести.
 
Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица – о чем я сказал пограничникам по прибытии, – мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Она не была намеренной. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию австралийским властям, чтобы прояснить этот вопрос.
 
Я считаю важным обсудить эту дезинформацию, но больше не буду ее комментировать из уважения к австралийским властям и процессу. Для меня всегда честь выступать на Australian Open. Сейчас я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими игроками на корте и выступать перед одними из лучших болельщиков в мире», – сообщил Джокович.

10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Володимир Семигайло
    online
    Володимир Семигайло, 12.01.2022 10:46
    +5
    Перша ракетка не приклад для наслідування.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 10:26
    +4
    🤡🤡🤡
    Ссылка
    Elis
    Elis, 12.01.2022 11:32
    +1
    Тому таких і не пускають до нормальних країн, і правильно роблять. Бо коли ти не можеш вдома перенести захід і ізолюватись, то можна подумати, що будеш ізолюватись на 14 днів в країні, куди загалом приїхав на 14 днів.
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 12.01.2022 10:15
    -6
    Дурдом, зробили з людей злочинців, які повинні виправдовуватись, чому він сфоткався без намордника...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности