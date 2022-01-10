Джокович выиграл суд. Его должны впустить в Австралию

Серб может сыграть на Australian Open

  • 10.01.2022 09:29
  • 1710 просмотров
  • 10 комментариев
Джокович выиграл суд. Его должны впустить в Австралию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии. 

Как сообщает австралийская пресса, сербского теннисиста должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне, он может свободно перемещаться по стране.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Виза теннисиста была аннулирована. Сегодня, 10 января, прошло заседание суда по делу сербского спортсмена.

Таким образом, Джокович может сыграть на Australian Open.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 10:17
    +3
    Но торопиться не стоит, наверняка у правительства Австралии на этот случай есть план б
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:33
    +2
    сергей богданов, 10.01.2022 10:17
    Но торопиться не стоит, наверняка у правительства Австралии на этот случай есть план б
    Этого дурачка нашли на фото с официальных мероприятий в тот период времени как он утверждает, что болел ковидом.
    ---
    17 декабря. В своем теннисном центре Джокович вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Там было много детей и подростков, с которыми Новак активно фотографировался без маски.
    18 декабря. Серб участвовал в фотосессии L’Equipe, признавшей его «Чемпионом чемпионов-2021». Там он дал интервью в маске, но снял ее на время фотосессии.
    Об этом написало само издание, пришедшее к выводу: «Либо Новак Джокович действительно заразился коронавирусом 16 декабря и вел себя безответственно (возможно, он получил результаты больше чем через 48 часов после анализа, но это кажется маловероятным). Либо он вообще не заражался и сейчас рискует большим, чем просто пропуском турнира «Большого шлема».
    ---
    Клоун
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    Сергей Войцеховский, 10.01.2022 09:56
    +1
    Чудово. Подрібно зразу говорити пускаемо, або не пускаемо. А то влаштували клоунаду, одні пускають, інші анулюють візу.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 10.01.2022 10:15
    0
    Могу только представить, сколько денег пришлось вложить в позитивное решение аппеляционного суда...
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 10:12
    0
    И уже задержали , шо там происходит за целым сериалом наблюдаем
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 10.01.2022 10:12
    0
    Премьер Министр Австралии конкретно лажанулся, нужно было сразу чушахаться и выдавать визу и оставлять джокера дома, а
    они уже в попыхах решили устроить показательное шоу
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 10.01.2022 10:09
    0
    NM16071, 10.01.2022 10:02
    А щоб він програв у першому турі....
    щоб він виграв турнір！Та доказав всім, що не вакциновані спорсмени сильніші за вакцинованих😆😆😆😆😆😆😆
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 10.01.2022 10:47
    -1
    Там вже почалося юрідичне гачкотворство (читайте хоча б на btu).
    Дивуюсь, чому з антиваксерами не надходять найпростішим способом: висока додаткова страховка, або відмова у страхуванні взагалі. Бо вірогідність інфікуватися самому та інфікувати інших майже не залежить від щеплення (що не дивно, бо захист чекає на ворога у легенях, а тести беруть з носа і рота, де ніякого захисту нема). А ось ймовірність настання страхового випадку (це коли тобі знадобиться не ліжко з ковдрою, а лікарня з апаратами) залежить та ще й як. Ось і все, і жодних обмежень, недопусків та інших порушень прав людини. Все дозволено, але як що – будь ласка за власний рахунок.
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 10.01.2022 10:01
    -2
    Сейчас весь спорт одна клоунада🤩
    Ссылка
    NM16071
    NM16071, 10.01.2022 10:02
    -4
    А щоб він програв у першому турі....
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