Джокович выиграл суд. Его должны впустить в Австралию

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии.

Как сообщает австралийская пресса, сербского теннисиста должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне, он может свободно перемещаться по стране.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Виза теннисиста была аннулирована. Сегодня, 10 января, прошло заседание суда по делу сербского спортсмена.

Таким образом, Джокович может сыграть на Australian Open.