Джокович выиграл суд. Его должны впустить в Австралию

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии.
Как сообщает австралийская пресса, сербского теннисиста должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне, он может свободно перемещаться по стране.
Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
Виза теннисиста была аннулирована. Сегодня, 10 января, прошло заседание суда по делу сербского спортсмена.
Таким образом, Джокович может сыграть на Australian Open.
Источник — Sport.ua
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17 декабря. В своем теннисном центре Джокович вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Там было много детей и подростков, с которыми Новак активно фотографировался без маски.
18 декабря. Серб участвовал в фотосессии L’Equipe, признавшей его «Чемпионом чемпионов-2021». Там он дал интервью в маске, но снял ее на время фотосессии.
Об этом написало само издание, пришедшее к выводу: «Либо Новак Джокович действительно заразился коронавирусом 16 декабря и вел себя безответственно (возможно, он получил результаты больше чем через 48 часов после анализа, но это кажется маловероятным). Либо он вообще не заражался и сейчас рискует большим, чем просто пропуском турнира «Большого шлема».
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Клоун
они уже в попыхах решили устроить показательное шоу
Дивуюсь, чому з антиваксерами не надходять найпростішим способом: висока додаткова страховка, або відмова у страхуванні взагалі. Бо вірогідність інфікуватися самому та інфікувати інших майже не залежить від щеплення (що не дивно, бо захист чекає на ворога у легенях, а тести беруть з носа і рота, де ніякого захисту нема). А ось ймовірність настання страхового випадку (це коли тобі знадобиться не ліжко з ковдрою, а лікарня з апаратами) залежить та ще й як. Ось і все, і жодних обмежень, недопусків та інших порушень прав людини. Все дозволено, але як що – будь ласка за власний рахунок.
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