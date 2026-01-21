22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах, а также состоятся встречи первого круга в парных разрядах.

В четверг на кортах Мельбурна сыграют две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 22 января

Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]

Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:30)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма