Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 22 января

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
21 января 2026, 18:02 |
269
0

В четверг в Мельбурне сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах, а также состоятся встречи первого круга в парных разрядах.

В четверг на кортах Мельбурна сыграют две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]

Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:30)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма

Australian Open 2026 Даяна Ястремская Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
