Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 22 января
В четверг в Мельбурне сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок
22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах, а также состоятся встречи первого круга в парных разрядах.
В четверг на кортах Мельбурна сыграют две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:00)
Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]
Корт №6. 3-й запуск (не ранее 05:30)
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма
