Защитника ПСЖ обвиняют в торговле людьми

Французский защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес и его жена обвиняются в торговле людьми и принуждению к работе. Об этом сообщает Actu Foot.

По информации источника, колумбийская семья обвинила пару в том, что их принуждали работать с сентября 2024 по ноябрь 2025 года без правовой базы и с превышением норм времени работы. Каждый член семьи работал от 72 до 84 часов без договора.

Семья подала жалобу в прокуратуру Версаля.

В текущем сезоне Люка Эрнандес провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.

