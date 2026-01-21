Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитника ПСЖ обвиняют в торговле людьми
Франция
21 января 2026, 14:16 | Обновлено 21 января 2026, 14:17
769
1

Лукас Эрнандес попал в очень неприятную ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Французский защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес и его жена обвиняются в торговле людьми и принуждению к работе. Об этом сообщает Actu Foot.

По информации источника, колумбийская семья обвинила пару в том, что их принуждали работать с сентября 2024 по ноябрь 2025 года без правовой базы и с превышением норм времени работы. Каждый член семьи работал от 72 до 84 часов без договора.

Семья подала жалобу в прокуратуру Версаля.

В текущем сезоне Люка Эрнандес провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.

Ранее Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Спортинга».

Перець
легкі гроші хочуть заробити
