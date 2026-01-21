Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал результат матча седьмого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные потерпели поражение от лиссабонского «Спортинга» (1:2).

Защитник сборной Украины Илья Забарный начал игру на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме, когда заменил Фабиана Руиса на 80-й минуте.

– Как вы объясните это поражение?

– Объяснить очень просто. Это футбол. Это был наш лучший выездной матч в этом сезоне. Мы были лучше наших соперников и явно заслужили на победу. Это разочаровывает, очень несправедливое поражение.

Совершенно очевидно, что побеждает тот, кто забивает голы. Я очень горжусь своими игроками и своей командой. Именно такой характер нам нужен, чтобы далеко продвинуться в этом соревновании. Я уверен в будущем этой команды. С таким характером мы готовы играть везде, на любом стадионе.

– Дестабилизировало ли появление Ильи Забарного оборону?

– (Улыбается) Мы сделали последнюю замену, потому что Фабиан Руис получил травму. Если и есть какие-то проблемы, то это проблемы тренера. Не волнуйтесь. Я здесь, чтобы помочь. На поле не одна команда.

Футбол – отвратительный спорт! Нечестный. Нужно с этим смириться. Со мной такое часто случалось в моей карьере. Например, в Бильбао (0:0), где мы были лучше, или против «Атлетика» в прошлом туре.

Это расстраивает. Критика приятна, но я очень горжусь своими игроками. Это лучший способ добиться успеха в этом соревновании.

– Может ли это поражение вызвать головную боль?

– Мы к этому привыкли. Я невероятно горжусь собой. Мы контролировали весь матч. Но мы проиграли, это просто невероятно!