Заря - Брага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:55 начался матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зарей» и «Брагой».
В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор поединка.
Заря - Брага. 0:1. Паулиньо
Заря - Брага 0:2. Гайтан
События матча
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Николас Гайтан (Брага).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Брага).
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Источник — Sport.ua
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