29 октября «Заря» дебютирует на «Славутич Арене» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Противостоять команде Виктора Скрипника будет португальская «Брага».

Первый тур для бронзового призера УПЛ во втором по статусу континентальном турнире сложился откровенно неудачно. Луганчане без особых шансов проиграли «Лестеру» - 0:3. Усугубили ситуацию сразу несколько фактов: и что пятая по итогам минувшего сезона команда Англии сыграла экспериментальным составом, и что наши футболисты наошибались в том поединке на три матча вперед, и что после второго пропущенного мяча фактически опустили руки.

После игры наставник «Зари» Виктор Скрипник отметил, помимо всего прочего, что его подопечные «не были мальчиками для битья». В принципе, с этим утверждением можно согласиться, ведь, забей Кабаев из выгодного положения в первом тайме, когда счет был не открыт, кто его знает, как бы в дальнейшем сложился поединок. Но он сложился в пользу хозяев, а вот назвать гостей «мужиками», как мы привыкли их величать, после игры в Лестере как-то язык не поворачивается. Потому что ни характера своего, ни морально-волевых качеств не продемонстрировали.

Однако после приезда с Туманного Альбиона «Заря» все же получила запас бодрости накануне второго тура ЛЕ - после матча с «Рухом» в рамках седьмого тура УПЛ. Без особых проблем луганчане обыграли львовян 4:0. Но, справедливости ради, нужно отметить, что первый гол влетел в ворота команды из столицы Западной Украины лишь после того, как «Рух» остался вдевятером (судья показал гостям две красные карточки).

Матч первого тура Лиги Европы для «Браги» тоже закончился со счетом 3:0. Но, в отличие от «Зари», португальцы свой поединок выиграли – у греческого АЕКа, за который сыграли два наших легионера – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Неплохо идут дела у команды и на внутренней арене. После пяти туров чемпионата Португалии «Брага» расположилась на четвертом месте, сразу после известного трио («Бенфика», «Порту», «Спортинг»). В активе команды Карвальяла – девять очков. В последнем матче перед вылетом в Украину «Брага» на выезде одолела с минимальным счетом «Гимарайнш» - 1:0.

Еврокубковые пути «Зари» и «Браги» уже пересекались – в отборочном раунде Лиги Европы сезона 2018/2019. Тогда команда Юрия Вернидуба дважды сыграла с «Брагой» вничью – 2:2 и 1:1, но за счет того, что ничья 2:2 была зафиксирована в Португалии, в раунд плей-офф тогда пробилась именно украинская команда.

Если «Заря», кроме «Браги», ни с кем другим из португальского чемпионата на международной арене не встречалась, то «Брага» в последнее время - довольно традиционный соперник для украинских клубов в еврокубках. Однако чем-то серьезным в этой связи португальская команда похвастаться не может: она пока еще не добыла ни одной победы (встречалась еще и с «Шахтером», и с «Динамо»).

В пользу нашей команды в грядущем поединке и статистика. Дело в том, что «Заря» не знает горечи поражений в пяти последних домашних еврокубковых поединках. Однако в этой связи обязательно нужно уточнить: непосредственно на групповой стадии Лиги Европы «Заря» сумела победить лишь в одном поединке из шести.

И еще обязательно нужно отметить, что матч в Запорожье пройдет со зрителями – на это было получено «добро» от нашего Министерства здравоохранения. Но, как и в предыдущих аналогичных случаях, зрителей на стадионе должно быть не более 15 процентов от общей вместимости арены.

Цена на билеты немного «кусается»: пропуска на игру стоят 300 и 500 гривен. Все билеты именные, а перед входом на матч болельщики должны пройти температурный скрининг.

Несмотря на позитивную статистику, предстоящая игра против «Браги» наверняка сложится очень непросто. Команда Карвальяла умеет отменно «вязать» игру и использовать чужие ошибки. А еще «Брага» умеет хорошо контратаковать. Так что для позитивного результата, а таковым для нашей команды должна быть только победа, «мужикам» нужно сыграть дисциплинированно и самоотверженно.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Юрченко, Кочергин, Лунев, Кабаев

«Брага»: Матеус, Виана, Эсгаю, Карму, Секейра, Франсержио, Медейруш, Каштру, Паулинью, Орта, Галено.

29 октября, четверг