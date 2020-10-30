Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Реализацию не купишь ни за какие деньги»

Главный тренер «Зари» подвел итоги поражения от «Браги» в Лиге Европы (1:2)

  • 30.10.2020 12:41
  • 1054 просмотра
  • 8 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Реализацию не купишь ни за какие деньги»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч Лиги Европы против португальской «Браги» (1:2).

- Поздравляем соперника с победой. Но хочется сказать, что где-то мы были ближе к ничьей, и хотелось бы сравнять, ведь в начале матча пропустили быстрые два гола. Трудно возобновить активное мышление после такого старта.

Нам очень хотелось добиться положительного результата, и я не могу сильно критиковать и ругать ребят, претензии предъявлять. Реализацию моментов ты ни за какие деньги не купишь, ее нужно тренировать, практиковать и реализовывать. Так случается, это футбол, у соперника в начале матча получилось организовать два опасных момента, и они получились голевыми. У нас были такие же моменты, но, видимо, реализации нам не хватает.

Видно, что игроки сами нервничают. Та страсть, тот запал, который мы планировали показать, не вышло реализовать. Сумели забить лишь на последних минутах матча, когда уже было понятно, что мы сегодня проиграем. В какой-то степени могу сказать, что команда выложилась максимально. Все равно нам этого не хватает, к сожалению. Но такой опыт также очень ценен, ведь здесь и формируется футболист. Мы стараемся добиться результатов, для этого у нас есть еще четыре игры, в которых мы должны завоевать очки.

Но все продолжается, в воскресенье у нас уже следующая игра, мы постараемся как можно скорее восстановиться. Надо идти дальше с положительными эмоциями. Что делать, поражение есть поражение, с этим после окончания матча уже ничего не поделаешь. У нас еще четыре игры, мы постараемся себя показать, максимально выложиться и радовать наших болельщиков.

- Стоит вопрос безрезультативности угловых, зачем их подавать, если они не приводят к голевым моментам?
- Я считаю, что розыгрыш стандарта — это вариант 50/50, повезет — не повезет. Каждый футболист знает свою задачу при таких моментах и каждый должен постараться выиграть борьбу на своей позиции. Зачастую стандарты не так эффективны, как бы хотелось. Нам тоже хочется результативности, чтобы каждый стандарт был на вес пенальти. Мы над этим, несомненно, работаем, мы хотим это развивать, тренировать и выходить на результативность.

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Источник — ФК Заря

(6 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 30.10.2020 13:46
    0
    Invulnerable, 30.10.2020 13:32
    Короче нужно металлист и Днепр в ЛЕ остальные гаауно
    Какой Металлист и Днепр ? Где они сейчас ? Нужно исходить из сегодняшних реалий, играют те, кто есть. К чему вспоминать славное прошлое и успехи тех команд, которых уже практически не существует.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.10.2020 13:32
    0
    Короче нужно металлист и Днепр в ЛЕ остальные гаауно
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 13:09
    +2
    "Реализацию моментов ты ни за какие деньги не купишь, ее нужно тренировать, практиковать и реализовывать." Это к кому претензия? Хули ж ты не натренировал реализацию, ты тренер или говно?
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    zakharka
    online
      zakharka, 30.10.2020 13:06
    +2
    Классные отмазки : не получилось - ну и х.. с ним , - в следующий раз получится?
    Скрипник скатывается в знаменитую кодлу тренеров и игроков мозгами живущих в совдепии....
    Аки Михайличенко....
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 12:57
    0
    dd dent, 30.10.2020 12:56
    Так купите того кто будет это реализовывать
    Это не он решает, а пидорог Шаблий.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 12:56
    0
    Значит лига европы это не ваше. По крайней мере этому составу там делать нечего. Только очередные антирекорды бить.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 30.10.2020 12:56
    +1
    Так купите того кто будет это реализовывать
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 12:51
    0
    Та да, столько моментов, вы выигрывать должны были. В любом случае удачи в последующих матчах!
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 13:09
    +2
    "Реализацию моментов ты ни за какие деньги не купишь, ее нужно тренировать, практиковать и реализовывать." Это к кому претензия? Хули ж ты не натренировал реализацию, ты тренер или говно?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 30.10.2020 13:06
    +2
    Классные отмазки : не получилось - ну и х.. с ним , - в следующий раз получится?
    Скрипник скатывается в знаменитую кодлу тренеров и игроков мозгами живущих в совдепии....
    Аки Михайличенко....
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 30.10.2020 12:56
    +1
    Так купите того кто будет это реализовывать
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 30.10.2020 13:46
    0
    Invulnerable, 30.10.2020 13:32
    Короче нужно металлист и Днепр в ЛЕ остальные гаауно
    Какой Металлист и Днепр ? Где они сейчас ? Нужно исходить из сегодняшних реалий, играют те, кто есть. К чему вспоминать славное прошлое и успехи тех команд, которых уже практически не существует.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.10.2020 13:32
    0
    Короче нужно металлист и Днепр в ЛЕ остальные гаауно
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 12:57
    0
    dd dent, 30.10.2020 12:56
    Так купите того кто будет это реализовывать
    Это не он решает, а пидорог Шаблий.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 30.10.2020 12:56
    0
    Значит лига европы это не ваше. По крайней мере этому составу там делать нечего. Только очередные антирекорды бить.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 12:51
    0
    Та да, столько моментов, вы выигрывать должны были. В любом случае удачи в последующих матчах!
    Ссылка
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