Виктор СКРИПНИК: «Реализацию не купишь ни за какие деньги»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч Лиги Европы против португальской «Браги» (1:2).

- Поздравляем соперника с победой. Но хочется сказать, что где-то мы были ближе к ничьей, и хотелось бы сравнять, ведь в начале матча пропустили быстрые два гола. Трудно возобновить активное мышление после такого старта.

Нам очень хотелось добиться положительного результата, и я не могу сильно критиковать и ругать ребят, претензии предъявлять. Реализацию моментов ты ни за какие деньги не купишь, ее нужно тренировать, практиковать и реализовывать. Так случается, это футбол, у соперника в начале матча получилось организовать два опасных момента, и они получились голевыми. У нас были такие же моменты, но, видимо, реализации нам не хватает.

Видно, что игроки сами нервничают. Та страсть, тот запал, который мы планировали показать, не вышло реализовать. Сумели забить лишь на последних минутах матча, когда уже было понятно, что мы сегодня проиграем. В какой-то степени могу сказать, что команда выложилась максимально. Все равно нам этого не хватает, к сожалению. Но такой опыт также очень ценен, ведь здесь и формируется футболист. Мы стараемся добиться результатов, для этого у нас есть еще четыре игры, в которых мы должны завоевать очки.

Но все продолжается, в воскресенье у нас уже следующая игра, мы постараемся как можно скорее восстановиться. Надо идти дальше с положительными эмоциями. Что делать, поражение есть поражение, с этим после окончания матча уже ничего не поделаешь. У нас еще четыре игры, мы постараемся себя показать, максимально выложиться и радовать наших болельщиков.

- Стоит вопрос безрезультативности угловых, зачем их подавать, если они не приводят к голевым моментам?

- Я считаю, что розыгрыш стандарта — это вариант 50/50, повезет — не повезет. Каждый футболист знает свою задачу при таких моментах и каждый должен постараться выиграть борьбу на своей позиции. Зачастую стандарты не так эффективны, как бы хотелось. Нам тоже хочется результативности, чтобы каждый стандарт был на вес пенальти. Мы над этим, несомненно, работаем, мы хотим это развивать, тренировать и выходить на результативность.