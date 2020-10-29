Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

С камбэком не сложилось. Заря проиграла и второй матч в групповом раунде ЛЕ

«Брага» забила два гола в начале поединка и удержала победный результат

  • 29.10.2020 21:49
  • 2637 просмотров
  • 44 комментария
С камбэком не сложилось. Заря проиграла и второй матч в групповом раунде ЛЕ
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После поражения от «Лестера» с крупным счетом 0:3 в первом туре группового турнира Лиги Европы, футболисты «Зари» проводили свой дебютный поединок на своем поле с португальской «Брагой». Соперник, кстати, стартовал тогда с домашней победы, причем с тем же результатом, над греческим клубом АЕК. 

Интересно, что по сравнению с поединком в Англии наставник луганской команды Виктор Скрипник выставил почти тот же состав, за исключением вратарской позиции. Ее несколько неожиданно занял Никола Василь.

Гости начали матч очень удачно для себя, забив два гола в ворота «Зари» уже к 12-й минуте.  И оба раза им удавалось провести быстрые контратаки. Сперва на 4-й минуте после передачи от Рикарду Эсгаю с правого фланга Паулиньо, опередив Виталия Вернидуба, метров с семи в касание направил мяч в сетку ворот хозяев поля. А вскоре уже Николас Гайтан завершил стремительную комбинацию своих партнеров, пробив левой ногой примерно с линии штрафной площади точно под перекладину. 

К такому развитию событий украинские футболисты явно не были готовы, но, надо отметить, что пришли в себя они достаточно быстро и спустя некоторое время вполне могли сократить отставание в счете. Так, на 14-й минуте Егор Назарина бил из-за пределов штрафной площади в правый нижний угол, но вратарь португальцев Лима Матеус был внимателен и в падении мяч отбил. А еще через две минуты Владислав Кочергин также отважился на дальний удар и теперь уже голкипер «Браги» парировал мяч из-под перекладины на угловой. 

На 29-й минуте Владислав Кабаев получил отличную передачу и на скорости постарался ворваться в штрафную площадку соперников, но был сбит Давидом Карму. В этом эпизоде вполне можно было показывать игроку португальского клуба красную карточку за фол последней надежды, однако арбитр матча Георгий Круашвили из Грузии ограничился только желтой. Что же касается перспективного штрафного удара, то его исполнял Владлен Юрченко, но пробил он прямо в Лиму Матеуса, который стоял в правом углу ворот. 

Далее «Заря» владела заметным игровым преимуществом и несколько раз обостряла ситуацию в атаке. Однако по-настоящему голевые моменты смогла создать только перед самым перерывом. Оба раза на ударной позиции оказывался Владлен Юрченко. В первом случае на 45-й минуте он бил метров с двадцати, но чуть мимо цели. А уже в компенсированное арбитром время после скидки от Владислава Кабаева полузащитник лучанчан не сумел попасть в цель, находясь в центре штрафной площади прямо перед воротами.  

Во втором тайме хозяева поля также больше владели мячом и чаще атаковали, чем их оппоненты. Но снова опасных моментов было не так много, а когда они возникали не очень получалось с завершающими ударами. Так, на 58-й минуте Владислав Кабаев бил с левого угла штрафной площади в дальний угол, но не попал. Через три минуты Владислав Кочергин делал острую передачу на Александра Гладкого, который только что вышел на замену, однако украинца на мгновение опередил защитник гостей. Были неплохие возможности для завершающего удара у Дмитрия Иванисени, Владлена Юрченко, Дмитрия Хомченовского, но и их удары цели не достигли. 

На 77-й минуте Владислав Кабаев и Александр Гладкий вдвоем выбегали против одного защитника «Браги» и вратаря. Кабаеву надо было сделать точную передачу на партнера и тогда гол, казалось, будет неминуем. Увы, но и в этом эпизоде игрокам «Зари» не удалось реализовать момент и мяч был потерян. 

А вот по занавес матча два неплохих шанса увеличить счет уже имели футболисты португальского клуба. Однако оба раза удачно сыграл Никола Василь, сумевший парировать опасные удары с близкого расстояния от Гильерме и Андре Орта. 

И все же «Заре» уже в компенсированное арбитром время удалось поразить ворота Лимы Матеуса. На 90+6 минуте отличный дальний удар из-за пределов штрафной площади вышел у Дмитрия Иванисени - мяч вонзился в правый нижний угол ворот. Как жаль, что было уже поздно спасти эту игру.   

В итоге «Заря» потерпела второе поражение в группе G Лиги Европы, так и не набрав очков при разнице забитых и пропущенных мячей 1 - 5. 

Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 1:2

Дмитрий Иванисеня (96) – Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29), Франсержио (78) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Йоэль Абу Ханна, 87), Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко (Михайло Перович, 87), Владислав Кабаев (Аллахьяр Сайядманеш, 81), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 62)

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю (Витор Тормена, 91), Франсишку Моура, Раул, Бруно Виана, Давид Карму, Николас Гайтан (Юри Медейруш, 66), Андре Каштру (Али Аль-Мусрати, 79), Франсержио, Паулинью (Гильерме Шеттине, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ - БРАГА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 22:13
    0
    Sentinel, 29.10.2020 22:10
    У Вернидуба был прагматичный футбол. Сколько он раз из группы ЛЕ выходил? Какие-нибудь две случайных ничьи-победы в зачет страны и 3-4 место, стоит ли оно того, чтобы играть в автобус?
    у вас тут каждое очко считают в копилку страны, для многих здесь думаю стоит.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:13
    0
    sharapenkobrevno, 29.10.2020 22:11
    я трансляцию выключил после первого гола. хорошо что вам понравился футбик.
    Так реально те смогли что-то сделать за первые 15 минут, потом все 75 минут Заря диктовала свои условия.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 22:11
    0
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:00
    Я хз как Заря не забила больше, иметь столько моментов, у автобусников вообще такого почти не бывает в Еврокубках, обидно(
    я трансляцию выключил после первого гола. хорошо что вам понравился футбик.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:10
    0
    Красная карточка там была миллион процентов, грузин побоялся дать, обидно.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 22:10
    +2
    JekFunny, 29.10.2020 22:06
    Чем АЭК в два раза сильнее Ференца шизофреник?
    А что ты к Аеку пристал ?Аек точно сильней вас и брага тем более Лестер!!А что венгры есть венгры они в этой группе и гола бы не забили!!Им вас хватает для унижения!!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 22:10
    0
    sharapenkobrevno, 29.10.2020 22:05
    атакующий футбол в еврокубках против более сильных команд это романтика. реальность такова, чтобы добыть результат нужен прагматичный футбол, даже Шахтёр начал немного изменять своей идеологии, во имя результата.
    У Вернидуба был прагматичный футбол. Сколько он раз из группы ЛЕ выходил? Какие-нибудь две случайных ничьи-победы в зачет страны и 3-4 место, стоит ли оно того, чтобы играть в автобус?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 22:09
    0
    Sentinel, 29.10.2020 21:56
    Чтобы потом выдернуть посреди сезона, и они на скамейке в ДК просидели
    Ну хоть в ле побегали бы, мб ничейки были бы
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 22:08
    +2
    Явный отскок Браги 15-3 по ударам по воротам.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 29.10.2020 22:06
    +1
    Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    Так інакше НІЯК, т.я. окрім загального рейтингу, потрібно ще й власний клубний пристойний мати. Рейтинг впливає на рівень опонентів. І, як ото в прислів'ї, - гроши липнуть до грошей - з сезону в сезон тільки повинно накопичуватись. Останні сезони у НАС було в ідеалі, як для коффу, так і для перегляду, - ЛЧ - 1 група + 1 квалиф. // ЛЄ - 1 група + 2(3) кваліф.
    Минулий сезон - дякувати - Шахтар витяг на собі. Нам би 2 клуби на весну, і це буде непогано.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 22:06
    -1
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 22:02
    Если реально смотреть на вещи,если бы не быстрые голы всё могло быть наоборот ,игра атакующая не закрываются как автобусники!!Зари бы в группу таких бы как венгры пару команд они им шанса бы не оставили!Каждая из трёх команд в группе все в два раза сильней венгоров это точно!!
    Чем АЭК в два раза сильнее Ференца шизофреник?
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 22:05
    0
    Vytas Meskauskas, 29.10.2020 21:59
    Зоря при скрипнике конечно намного сильнее чем при Вернедубе, есть атака , контроль мяча. С португальской командой 70% владение это что то с англичанами 50 на 50 . При Вернедубе 2-3 атаки за весь матч и автобусы. У команды есть будущее с этим тренере и его более менее агресивной атакующей тактике но нужен хороший нападающий.
    атакующий футбол в еврокубках против более сильных команд это романтика. реальность такова, чтобы добыть результат нужен прагматичный футбол, даже Шахтёр начал немного изменять своей идеологии, во имя результата.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 22:02
    -2
    Если реально смотреть на вещи,если бы не быстрые голы всё могло быть наоборот ,игра атакующая не закрываются как автобусники!!Зари бы в группу таких бы как венгры пару команд они им шанса бы не оставили!Каждая из трёх команд в группе все в два раза сильней венгоров это точно!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 29.10.2020 22:01
    0
    можно спокойно концентрироваться на чемпионате и кубке Украины.....
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 22:01
    +1
    Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    Вряд ли наш чемпионат будет ниже 13 места, даже в нулевых мы были 12-14, а в 90-х в худшем случае 17...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:00
    +2
    sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:58
    "с камбеком не сложилось" первый гол на 96й минуте, видимо ещё хватало времени забить второй ой эти заголовки местные.
    Я хз как Заря не забила больше, иметь столько моментов, у автобусников вообще такого почти не бывает в Еврокубках, обидно(
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 29.10.2020 22:00
    0
    Команда мудаков! Ваше место возле Колоса и Десны, возле параши
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 22:00
    0
    Поздно Заря проснулась.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:59
    -2
    Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    самое интересное, показывать результат в еврокубках могут только две команды, но всегда болеют чтобы мариуполь туда не попал, типа он может что-то испортить
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 29.10.2020 21:59
    +3
    Зоря при скрипнике конечно намного сильнее чем при Вернедубе, есть атака , контроль мяча. С португальской командой 70% владение это что то с англичанами 50 на 50 . При Вернедубе 2-3 атаки за весь матч и автобусы. У команды есть будущее с этим тренере и его более менее агресивной атакующей тактике но нужен хороший нападающий.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:58
    +1
    "с камбеком не сложилось" первый гол на 96й минуте, видимо ещё хватало времени забить второй ой эти заголовки местные.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    +7
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.10.2020 21:57
    +6
    Просидели 70 минут на чужой половине, моменты создавали, но завершение просто мрак. Ну обязаны они как профессионалы бить хорошо по воротам... А так, один хороший удар и сразу гол, но поздно.
    Надеюсь Аллахьяр быстрее форму наберёт, в нём чувствуется возможное усиление.
    Ну и жаль что судья оказался плохим. Не дать такую 100% красную - это грубейшая ошибка. Интересно посмотреть было бы на португальский автобус в десятером целый час.
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    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 21:53
    +6
    Oleh Nahornyi, 29.10.2020 21:51
    Хуйова ігра!!
    Реализация херовая, игра нормальная.
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 21:55
    +5
    У игроков Зари банально не хватает класса даже для группы ЛЕ, к сожалению и домашние стены помочь не могут.
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 29.10.2020 21:51
    +5
    Сколько бездарных ударов от игроков Зари, что здаётся такое ощущения, что просто напросто отсутствует класс у некоторых игроков Зори... Ну как так в простых ситуациях(когда даже не накрывают тебя) бить настолько мимо ворот...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 21:56
    +4
    Alex86 1, 29.10.2020 21:52
    Увы, но не особо нам пока и нужны доп места в евро кубках, если б даже была возможность расширить представительство, по факту играть могут лишь дк да шд с переменным успехом, ну а мужики пока что му***ки первые 2 тура, а жаль. Нет у нас даже третьей команды для ЛЕ.
    Максимум сможем участвовать в гумно кубке который третий хотят придумать.
    Если уж так говорить, тогда только Шахтёр и показывает класс.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 21:54
    +4
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 21:52
    Заря молодцы всё впереди у вас ,игра красивая атакующая не то что у автобусников киевских!!!Да брага не венгры слабейшие!Вы уровень ,не то что Дынамо!!динамо от португальцев 4_3 бы глотнула !Вы молодцы!
    Пока не было спорт юа , о том что ты идиот знала только твоя семья
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 21:54
    +4
    Ну что тут сказать, без комментариев, иметь СТОЛЬКО моментов и не забить — это треш какой-то... Правильно комментатор сказал, если бы судья не побоялся и дал там заслуженную красную карточку скорее всего Заря бы тогда точно дожала, но это не оправдание, в таких турнирах нужно самим забивать, тем более когда у вас безумно много моментов. В любом случае удачи Заре дальше, шансы ещё есть.
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 29.10.2020 21:59
    +3
    Зоря при скрипнике конечно намного сильнее чем при Вернедубе, есть атака , контроль мяча. С португальской командой 70% владение это что то с англичанами 50 на 50 . При Вернедубе 2-3 атаки за весь матч и автобусы. У команды есть будущее с этим тренере и его более менее агресивной атакующей тактике но нужен хороший нападающий.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    +3
    Хватит называть этих немощей кривоногих "мужиками". Они даже не уровень Лиги Европы.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 21:53
    +3
    Жаль , снова расхлябанность в обороне , стоила очков
    А по сути за исключением первых 15 минут играли не плохо
    Нужны люди которые умеют забивать , ни Кабаев ни Кочергин ни Лунев ни нынешний гладкий - к этому классу не относятся
    Надеюсь зимой придёт Русин и надеюсь на 6 очков с АЭКОМ
    Удачи Луганск
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    paulgreeen
      paulgreeen, 29.10.2020 21:53
    +3
    Как же на фоне посредственного европейского середняка проявляется крайне низкий уровень игроков Зари...
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 22:10
    +2
    JekFunny, 29.10.2020 22:06
    Чем АЭК в два раза сильнее Ференца шизофреник?
    А что ты к Аеку пристал ?Аек точно сильней вас и брага тем более Лестер!!А что венгры есть венгры они в этой группе и гола бы не забили!!Им вас хватает для унижения!!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 22:08
    +2
    Явный отскок Браги 15-3 по ударам по воротам.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:00
    +2
    sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:58
    "с камбеком не сложилось" первый гол на 96й минуте, видимо ещё хватало времени забить второй ой эти заголовки местные.
    Я хз как Заря не забила больше, иметь столько моментов, у автобусников вообще такого почти не бывает в Еврокубках, обидно(
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.10.2020 21:56
    +2
    То чувство когда переиграли Брагу но проиграли ей ... Для Вернидуба дверь в сборную закрыта
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 29.10.2020 22:06
    +1
    Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    Так інакше НІЯК, т.я. окрім загального рейтингу, потрібно ще й власний клубний пристойний мати. Рейтинг впливає на рівень опонентів. І, як ото в прислів'ї, - гроши липнуть до грошей - з сезону в сезон тільки повинно накопичуватись. Останні сезони у НАС було в ідеалі, як для коффу, так і для перегляду, - ЛЧ - 1 група + 1 квалиф. // ЛЄ - 1 група + 2(3) кваліф.
    Минулий сезон - дякувати - Шахтар витяг на собі. Нам би 2 клуби на весну, і це буде непогано.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 22:01
    +1
    Archie FireLion, 29.10.2020 21:57
    Толку из этих всех коэффициентов УЕФА с такими говнокомандами играть итак некем. Максимум 1-3 от Украины и всё. Может Шахта что-нибудь наберет, может ДК хоть немного. А эти все немощные Засри, Десны даже не уровень Лиги Европы. Идем стопами Греции и Румынии, те также когда-то были в 10-ке, а потом резко откатились вниз.
    Вряд ли наш чемпионат будет ниже 13 места, даже в нулевых мы были 12-14, а в 90-х в худшем случае 17...
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 29.10.2020 21:58
    +1
    "с камбеком не сложилось" первый гол на 96й минуте, видимо ещё хватало времени забить второй ой эти заголовки местные.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 21:57
    +1
    З таким захистом Зорька і від АЕК може отримати пару банок
    Ссылка
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