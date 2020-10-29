С камбэком не сложилось. Заря проиграла и второй матч в групповом раунде ЛЕ

После поражения от «Лестера» с крупным счетом 0:3 в первом туре группового турнира Лиги Европы, футболисты «Зари» проводили свой дебютный поединок на своем поле с португальской «Брагой». Соперник, кстати, стартовал тогда с домашней победы, причем с тем же результатом, над греческим клубом АЕК.

Интересно, что по сравнению с поединком в Англии наставник луганской команды Виктор Скрипник выставил почти тот же состав, за исключением вратарской позиции. Ее несколько неожиданно занял Никола Василь.

Гости начали матч очень удачно для себя, забив два гола в ворота «Зари» уже к 12-й минуте. И оба раза им удавалось провести быстрые контратаки. Сперва на 4-й минуте после передачи от Рикарду Эсгаю с правого фланга Паулиньо, опередив Виталия Вернидуба, метров с семи в касание направил мяч в сетку ворот хозяев поля. А вскоре уже Николас Гайтан завершил стремительную комбинацию своих партнеров, пробив левой ногой примерно с линии штрафной площади точно под перекладину.

К такому развитию событий украинские футболисты явно не были готовы, но, надо отметить, что пришли в себя они достаточно быстро и спустя некоторое время вполне могли сократить отставание в счете. Так, на 14-й минуте Егор Назарина бил из-за пределов штрафной площади в правый нижний угол, но вратарь португальцев Лима Матеус был внимателен и в падении мяч отбил. А еще через две минуты Владислав Кочергин также отважился на дальний удар и теперь уже голкипер «Браги» парировал мяч из-под перекладины на угловой.

На 29-й минуте Владислав Кабаев получил отличную передачу и на скорости постарался ворваться в штрафную площадку соперников, но был сбит Давидом Карму. В этом эпизоде вполне можно было показывать игроку португальского клуба красную карточку за фол последней надежды, однако арбитр матча Георгий Круашвили из Грузии ограничился только желтой. Что же касается перспективного штрафного удара, то его исполнял Владлен Юрченко, но пробил он прямо в Лиму Матеуса, который стоял в правом углу ворот.

Далее «Заря» владела заметным игровым преимуществом и несколько раз обостряла ситуацию в атаке. Однако по-настоящему голевые моменты смогла создать только перед самым перерывом. Оба раза на ударной позиции оказывался Владлен Юрченко. В первом случае на 45-й минуте он бил метров с двадцати, но чуть мимо цели. А уже в компенсированное арбитром время после скидки от Владислава Кабаева полузащитник лучанчан не сумел попасть в цель, находясь в центре штрафной площади прямо перед воротами.

Во втором тайме хозяева поля также больше владели мячом и чаще атаковали, чем их оппоненты. Но снова опасных моментов было не так много, а когда они возникали не очень получалось с завершающими ударами. Так, на 58-й минуте Владислав Кабаев бил с левого угла штрафной площади в дальний угол, но не попал. Через три минуты Владислав Кочергин делал острую передачу на Александра Гладкого, который только что вышел на замену, однако украинца на мгновение опередил защитник гостей. Были неплохие возможности для завершающего удара у Дмитрия Иванисени, Владлена Юрченко, Дмитрия Хомченовского, но и их удары цели не достигли.

На 77-й минуте Владислав Кабаев и Александр Гладкий вдвоем выбегали против одного защитника «Браги» и вратаря. Кабаеву надо было сделать точную передачу на партнера и тогда гол, казалось, будет неминуем. Увы, но и в этом эпизоде игрокам «Зари» не удалось реализовать момент и мяч был потерян.

А вот по занавес матча два неплохих шанса увеличить счет уже имели футболисты португальского клуба. Однако оба раза удачно сыграл Никола Василь, сумевший парировать опасные удары с близкого расстояния от Гильерме и Андре Орта.

И все же «Заре» уже в компенсированное арбитром время удалось поразить ворота Лимы Матеуса. На 90+6 минуте отличный дальний удар из-за пределов штрафной площади вышел у Дмитрия Иванисени - мяч вонзился в правый нижний угол ворот. Как жаль, что было уже поздно спасти эту игру.

В итоге «Заря» потерпела второе поражение в группе G Лиги Европы, так и не набрав очков при разнице забитых и пропущенных мячей 1 - 5.

Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 1:2

Дмитрий Иванисеня (96) – Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29), Франсержио (78) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Йоэль Абу Ханна, 87), Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко (Михайло Перович, 87), Владислав Кабаев (Аллахьяр Сайядманеш, 81), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 62)

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю (Витор Тормена, 91), Франсишку Моура, Раул, Бруно Виана, Давид Карму, Николас Гайтан (Юри Медейруш, 66), Андре Каштру (Али Аль-Мусрати, 79), Франсержио, Паулинью (Гильерме Шеттине, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

ЗАРЯ - БРАГА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА