Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Брага – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка группового раунда Лиги Европы

  • 29.10.2020 19:53
  • 30750 просмотров
  • 283 комментария
Заря – Брага – 1:2. Текстовая трансляция матча
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Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 1:2

Дмитрий Иванисеня (96) – Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29), Франсержио (78) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Йоэль Абу Ханна, 87), Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко (Михайло Перович, 87), Владислав Кабаев (Аллахьяр Сайядманеш, 81), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 62)

Запас: Никита Шевченко, Агрон Руфати, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Поддубний, Сергей Гринь

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю (Витор Тормена, 91), Франсишку Моура, Раул, Бруно Виана, Давид Карму, Николас Гайтан (Юри Медейруш, 66), Андре Каштру (Али Аль-Мусрати, 79), Франсержио, Паулинью (Гильерме Шеттине, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Запас: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Роланду, Зе Карлуш, Жоау Новайш, Абель Руис

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

96 мин. ГООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Иванисеня хлестким ударом с дальней дистанции попал точно в угол!

94 мин. Неудачная атака Зари.

93 мин. Гости грамотно доводят встречу до победного окончания.

91 мин. Замена у Зари. Вместо Эсгаю на поле вышел Тормена.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

87 мин. Замены у Зари. Вместо Юрченко на поле вышел Перович, вместо Фаворова вышел Абу Ханна.

84 мин. Василь заблокировал удар Гильерме с линии вратарской!

83 мин. Неудачная атака Браги.

81 мин. Замена у Зари. Вместо Кабаева на поле вышел Аллахьяр Сайядманеш.

79 мин. Двойная замена у Браги. Вместо Паулинью вышел Гильерме, вместо Каштру вышел Аль-Мусрати.

78 мин. Франсержио грубо сыграл против Назарины.

77 мин. Кабаев ворвался в штрафную Браги, но затянул с ударом и упустил момент!

76 мин. Игра идет в центре поля.

74 мин. После передачи Кочергина Гладкий неудачно принял мяч возле угла вратарской!

71 мин. Хомченовский пробил от левого угла штрафной, и мяч попал в Карму!

69 мин. Юрченко из хорошей позиции из центра штрафной пробил несильно, и Матеус в падении поймал мяч!

66 мин. Две замены у Браги. Вместо Гайтана вышел Медейруш, А.Орта заменил Р.Орту.

65 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Назарина не сумел пробить, и мяч опускался во вратарскую, и Иванисеня пробил выше ворот!

63 мин. Эх! После заброса в штрафную от Вернидуба Кочергин скинул мяч на Гладкого, но форварду не дал пробить Виана!

62 мин. Замена у Зари. Вместо Лунёва на поле вышел Гладкий.

61 мин. Неудачная атака Зари.

58 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную Браги, но не попал в ближний угол!

57 мин. Неудачная атака Зари.

54 мин. Юрченко навесил с углового, и защитник Браги выбил мяч.

53 мин. Очередной угловой Зари не принес остроты у ворот Браги.

50 мин. Паулинью неточно пробил из-за пределов штрафной.

49 мин. Кочергин из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

47 мин. Кабаев опасно сыграл против голкипера Браги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ?! После скидки Кабаева Юрченко из центра штрафной пробил неточно!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ай-яй-яй! Юрченко принял мяч в центральной зоне перед штрафной, но не сумел попасть в ворота!

44 мин. По угловым - 4:0.

41 мин. Юрченко неудачно навесил с углового - мяч в воздухе пересек линию поля.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Кочергин в центре поля сбил Паулинью и сорвал атаку Браги.

33 мин. Хомченовский прострелил с левого фланга, и защитник Браги перехватил мяч.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Юрченко со штрафного пробил в руки голкиперу.

29 мин. Карму у линии штрафной сбил Кабаева, который выходил один на один с голкипером!

27 мин. Владение мячом - 62:38%.

26 мин. После скидки партнера из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Лунев прострелил из левого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

22 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Моура слева ворвался в штрафную Зари, но выпустил мяч за пределы поля.

19 мин. Португальцы держат мяч.

16 мин. Еще момент! После скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус перевел мяч на угловой!

14 мин. ОПАСНО! Назарина пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч!

13 мин. Оффсайд у Паулинью.

11 мин. ГОЛ! 0:2! Лунёв обрезался в центре поля, и быстрая атака Браги завершилась точным ударом Гайтана из-за пределов штрафной под перекладину!

8 мин. ЭХ! Иванисеня с дальней дистанции пробил рядом со штангой!

6 мин. После навеса со штрафного Вернидуб головой пробил выше ворот!

4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!

3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!

2 мин. Луганчане контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 29-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с «Брагой». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:55.

Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с крупного выездного поражения от английского «Лестера». А вот «Брага» в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0. «Для нас в четверг очень важная игра с учетом того, что мы уступили в первом туре, а соперник победил. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась, а потому рассчитываем на положительный результат», – сказал накануне противостояния с португальским клубом наставник «Зари» Виктор Скрипник. В прошлый уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли «Рух» со счетом 4:0. «Брага» также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв «Гимарайнш». Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брага».

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Александр Снитко, Sport.ua

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    • 11.36% (15)
      1. Крупная победа Зари
    • 37.12% (49)
      2. Минимальная победа Зари
    • 32.58% (43)
      3. Ничья
    • 11.36% (15)
      4. Минимальная победа Браги
    • 7.58% (10)
      5. Крупная победа Браги
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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 22:14
    -1
    один раз попал в створ ворот и,чудо,попал
    Ссылка
    coach85
      coach85, 29.10.2020 22:09
    -1
    Andy Chak, 29.10.2020 21:48
    Алахьяр хорош, дай Бог заграє, цепкий і швидкий пацан
    Алахьяр действительно хорош, но у такого перепуганного тугодума-тренера, который теряется в стрессовых ситуациях, и который вспоминает, что в футболе можно делать замены не только на 87 минуте.... шансов у него мало. Вполне возможно, что в конце года Заре придётся ещё доплачивать "клаусулу", чтобы кто-то забрал себе этого "лучшего тренера 7-тура".....
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 22:07
    0
    Igor Krasnenko, 29.10.2020 22:01
    Ничего б не показали , потому что не прошли б квалификацию , только Динамо не пустили б
    А если б каким то чужом прошли то по О:8 было бы?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.10.2020 22:01
    +1
    dd dent, 29.10.2020 21:57
    И че б в лч показали?
    Ничего б не показали , потому что не прошли б квалификацию , только Динамо не пустили б
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 29.10.2020 22:00
    -1
    со следующего года будет 3 турнира вот там посмотрим и хочеть ся чтобы днепр в еврокубки вышел там укрепят и зимой и летом команду и в третьем турнире может наши и возьмут очки ну зто лирика а факт что усиливать нвши команды надо и шахтёр и динамо и все остальные а так играть лучше не играть
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 21:58
    0
    Igor Krasnenko, 29.10.2020 21:53
    Да было время когда помимо Динамо и Шахтера , Метал и Днепр первые места занимали в ЛЕ.
    Зоря хоть бы очко взяла во всех матчах
    А ещё хотели в ЛЧ попасть
    Ну ты вспомнил, конечно...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 21:57
    0
    Igor Krasnenko, 29.10.2020 21:53
    Да было время когда помимо Динамо и Шахтера , Метал и Днепр первые места занимали в ЛЕ.
    Зоря хоть бы очко взяла во всех матчах
    А ещё хотели в ЛЧ попасть
    И че б в лч показали?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.10.2020 21:57
    +1
    R1d3r, 29.10.2020 21:50
    Какие дауны минусуют?
    До задници твой гол , когда время кончилось
    Раньше надо было жопу рвать хотяб последние 10 минут , а не в защите сидеть
    Овощи безяйцие
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 29.10.2020 21:55
    0
    Andy Chak, 29.10.2020 21:48
    Алахьяр хорош, дай Бог заграє, цепкий і швидкий пацан
    Треба було йому зразу сказати, шо спонсор Браги - Шарлі Ебдо...
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.10.2020 21:54
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 21:50
    Ну я ж говорил что гол престижа должны забить
    Вернидуб хорош но Скрипник нечем не хуже
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.10.2020 21:53
    -1
    Alex86 1, 29.10.2020 21:47
    Все это замечательно, только при всем этом заря вечно вылетает или прое все что можно практически. А по факту всю независимость очки добывали лишь ДК да ШД и Днепр с Металлом пока живы были
    Да было время когда помимо Динамо и Шахтера , Метал и Днепр первые места занимали в ЛЕ.
    Зоря хоть бы очко взяла во всех матчах
    А ещё хотели в ЛЧ попасть
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.10.2020 21:53
    -1
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 21:47
    Щас Вернидуб без работы. Возвращайте его обратно, пока не поздно
    Вернидуб вылетал и с групп послабее
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 21:52
    0
    Alex86 1, 29.10.2020 21:47
    Все это замечательно, только при всем этом заря вечно вылетает или прое все что можно практически. А по факту всю независимость очки добывали лишь ДК да ШД и Днепр с Металлом пока живы были
    Я в курсе, кто и что по факту. Тайну открыл. Дайте денег - я куплю (с)
    Ссылка
    Sergey Sukharko
    online
      Sergey Sukharko, 29.10.2020 21:52
    +1
    Andy Chak, 29.10.2020 21:48
    Алахьяр хорош, дай Бог заграє, цепкий і швидкий пацан
    Ага, жаль что арендованый
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 29.10.2020 21:50
    0
    JekFunny, 29.10.2020 21:41
    Есть классная школа , но тогда мы этот сезон тоже должны вычеркнуть, а дать Забарному Попову Супряге , Сироте , та даже Мыкола с Шапой - набивать свои шишки и набираться опыта
    Суркис так не хочет да и болелы тоже
    Ну то вже діло хазяйське.
    Вирішуйте самі, чого ви дужче хочете.
    Особисто я, як уболівальник Ворскли, хочу, щоб ви Миколу з Шапою продали пошвидше й подалі І Супрягу теж по другому колу в оренду здали, бажано за бугор
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 29.10.2020 21:50
    +1
    Забили двое: Иван и Сеня
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 21:50
    +3
    Ну я ж говорил что гол престижа должны забить
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.10.2020 21:50
    +1
    JekFunny, 29.10.2020 21:48
    Красота , жаль что поздно !
    В голове не укладывается как по такой игре не то что проиграть, а даже в ничейку сыграть
    Ссылка
    Sergey Sukharko
    online
      Sergey Sukharko, 29.10.2020 21:50
    +5
    Они попали по воротам!!!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 29.10.2020 21:50
    -4
    Какие дауны минусуют?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 29.10.2020 20:14
    +12
    Зато с Шахтой и ДК они ничейки расписывают, клоуны
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 20:07
    +11
    Просто позор
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 29.10.2020 20:05
    +11
    обігрують, як дітей. А казали, що то мужики...
    Ссылка
    Игорь Стецик
      Игорь Стецик, 29.10.2020 20:15
    +9
    От і запитання. А нафіга нам ті рейтинги і таблиці коеф. коли навідь третя команда так безвольно летить??? Наш рівень - Шахтар ЛЧ, Динамо ЛЄ. Інші це баласт
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 29.10.2020 20:13
    +9
    Эх, жаль Заря в Лиге Европы играет. Уровень Лиги Чемпионов, не ниже!
    Ссылка
    dimonchik22
      dimonchik22, 29.10.2020 20:07
    +9
    Это фиаско, мужики.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 20:06
    +9
    0-2 к 10-ой минуте. Это жесть
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 21:47
    +8
    Sentinel, 29.10.2020 21:44
    Думаю, у Браги нет сегодня в планах сливать победу во втором тайме, которая уже должна быть в кармане Шахта зачастую стоит дешевле и играет зачастую намного хуже, например, в матче с Интером. А Заря не играет хуже, тут некому забивать то море моментов, которое создается. У Зари 18 ударов по воротам, а у ДК вчера только 7
    Все это замечательно, только при всем этом заря вечно вылетает или прое все что можно практически. А по факту всю независимость очки добывали лишь ДК да ШД и Днепр с Металлом пока живы были
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 29.10.2020 20:11
    +8
    Позор. Вопрос. Зачем такие клубы выходят в ЛЕ. Страну только позорить и быть грузом, для команд, которые зарабатывают очки в общую копилку. Ни одной команды, не припомню конкурентной со времен Металлиста, Днепра и Зари Вернидуба
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 29.10.2020 21:48
    +7
    Наконец то попали в створ ворот - и сразу ГООЛ!
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 21:29
    +7
    Млять, лучше не выходить в еврокубки если не умеешь вообще давать хоть какой-то результат. Шахта, дк, Днепр и металл - все кто добывал и умел это делать очки для страны, все остальные это хронический позор в квалифаях или группах
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 29.10.2020 20:10
    +7
    й=о=б=а=н=и=й твій/ваш рот, ніс, голова, нігті, ступні, коліна...
    ==================================================
    І хто ж там вчора на ДИНАМО ще хрюкав? Погляньте на це ПОРНО.
    ***************************************************************************
    ************
    Ще су4ари тупоголові мінусують
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.10.2020 20:09
    +7
    Не, ну это ппц, я не этого ожидал. Благодарю за ужасный матч, я пошел почитаю, чем смотреть это...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 20:02
    +7
    Пиздець, вже летять. Що, трансляцію можна вимикати?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 21:48
    +6
    Красота , жаль что поздно !
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 21:37
    +6
    Удары Зари это нечто. Лупят куда угодно, но не в створ ворот
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 20:31
    +6
    И это зорька могла в лч попасть вместо дк?
    Х бы они конечно сито прошли, ну а вдруг и шо це було б?
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 20:15
    +6
    3 місце в групі якщо займуть, то це вже буде великим успіхом для цих дніщ.
    Пригадую, усі питали чого Шева Іванісеню не задіює в збірній замість Степаненка. Та ви подивіться на того Іванісеню, там максимум рівень колхозу, яка збірна?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 20:11
    +6
    Заря летит 0-2 еще в первом тайме. Почему никто не смеется над Зарей. Или смеяться можно только над Динамо?
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 29.10.2020 20:08
    +6
    Отстойная Заря и немощная. Чувствую будет разгром
    Ссылка
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