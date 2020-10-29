Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 1:2

Дмитрий Иванисеня (96) – Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29), Франсержио (78) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Йоэль Абу Ханна, 87), Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко (Михайло Перович, 87), Владислав Кабаев (Аллахьяр Сайядманеш, 81), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 62)

Запас: Никита Шевченко, Агрон Руфати, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Поддубний, Сергей Гринь

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю (Витор Тормена, 91), Франсишку Моура, Раул, Бруно Виана, Давид Карму, Николас Гайтан (Юри Медейруш, 66), Андре Каштру (Али Аль-Мусрати, 79), Франсержио, Паулинью (Гильерме Шеттине, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Запас: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Роланду, Зе Карлуш, Жоау Новайш, Абель Руис

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

96 мин. ГООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Иванисеня хлестким ударом с дальней дистанции попал точно в угол!

94 мин. Неудачная атака Зари.

93 мин. Гости грамотно доводят встречу до победного окончания.

91 мин. Замена у Зари. Вместо Эсгаю на поле вышел Тормена.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

87 мин. Замены у Зари. Вместо Юрченко на поле вышел Перович, вместо Фаворова вышел Абу Ханна.

84 мин. Василь заблокировал удар Гильерме с линии вратарской!

83 мин. Неудачная атака Браги.

81 мин. Замена у Зари. Вместо Кабаева на поле вышел Аллахьяр Сайядманеш.

79 мин. Двойная замена у Браги. Вместо Паулинью вышел Гильерме, вместо Каштру вышел Аль-Мусрати.

78 мин. Франсержио грубо сыграл против Назарины.

77 мин. Кабаев ворвался в штрафную Браги, но затянул с ударом и упустил момент!

76 мин. Игра идет в центре поля.

74 мин. После передачи Кочергина Гладкий неудачно принял мяч возле угла вратарской!

71 мин. Хомченовский пробил от левого угла штрафной, и мяч попал в Карму!

69 мин. Юрченко из хорошей позиции из центра штрафной пробил несильно, и Матеус в падении поймал мяч!

66 мин. Две замены у Браги. Вместо Гайтана вышел Медейруш, А.Орта заменил Р.Орту.

65 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Назарина не сумел пробить, и мяч опускался во вратарскую, и Иванисеня пробил выше ворот!

63 мин. Эх! После заброса в штрафную от Вернидуба Кочергин скинул мяч на Гладкого, но форварду не дал пробить Виана!

62 мин. Замена у Зари. Вместо Лунёва на поле вышел Гладкий.

61 мин. Неудачная атака Зари.

58 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную Браги, но не попал в ближний угол!

57 мин. Неудачная атака Зари.

54 мин. Юрченко навесил с углового, и защитник Браги выбил мяч.

53 мин. Очередной угловой Зари не принес остроты у ворот Браги.

50 мин. Паулинью неточно пробил из-за пределов штрафной.

49 мин. Кочергин из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

47 мин. Кабаев опасно сыграл против голкипера Браги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ?! После скидки Кабаева Юрченко из центра штрафной пробил неточно!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ай-яй-яй! Юрченко принял мяч в центральной зоне перед штрафной, но не сумел попасть в ворота!

44 мин. По угловым - 4:0.

41 мин. Юрченко неудачно навесил с углового - мяч в воздухе пересек линию поля.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Кочергин в центре поля сбил Паулинью и сорвал атаку Браги.

33 мин. Хомченовский прострелил с левого фланга, и защитник Браги перехватил мяч.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Юрченко со штрафного пробил в руки голкиперу.

29 мин. Карму у линии штрафной сбил Кабаева, который выходил один на один с голкипером!

27 мин. Владение мячом - 62:38%.

26 мин. После скидки партнера из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Лунев прострелил из левого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

22 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Моура слева ворвался в штрафную Зари, но выпустил мяч за пределы поля.

19 мин. Португальцы держат мяч.

16 мин. Еще момент! После скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус перевел мяч на угловой!

14 мин. ОПАСНО! Назарина пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч!

13 мин. Оффсайд у Паулинью.

11 мин. ГОЛ! 0:2! Лунёв обрезался в центре поля, и быстрая атака Браги завершилась точным ударом Гайтана из-за пределов штрафной под перекладину!

8 мин. ЭХ! Иванисеня с дальней дистанции пробил рядом со штангой!

6 мин. После навеса со штрафного Вернидуб головой пробил выше ворот!

4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!

3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!

2 мин. Луганчане контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 29-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с «Брагой». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:55.

Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с крупного выездного поражения от английского «Лестера». А вот «Брага» в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0. «Для нас в четверг очень важная игра с учетом того, что мы уступили в первом туре, а соперник победил. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась, а потому рассчитываем на положительный результат», – сказал накануне противостояния с португальским клубом наставник «Зари» Виктор Скрипник. В прошлый уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли «Рух» со счетом 4:0. «Брага» также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв «Гимарайнш». Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брага».