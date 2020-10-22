Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Обыграли сами себя. Заря потерпела крупное поражение от Лестера

Вопиющие ошибки обороны «Зари» позволили «лисам» забить три мяча в ворота команды Скрипника

  • 22.10.2020 23:50
  • 2108 просмотров
  • 44 комментария
Обыграли сами себя. Заря потерпела крупное поражение от Лестера
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Отчет о матче ожидайте позже…
 

Лига Европы. Группа G. 1-й тур.

«Лестер Сити» – «Заря» – 3:0

 Джеймс Мэддисон (29), Харви Барнс (45), Келечи Ихеаначо (66).

 Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26), Виталий Вернидуб (77).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань (Джеймс Джастин, 82), Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Уэс Морган, 82) - Джеймс Мэддисон (Дженгиз Ундер, 65), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71)., Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 71). 

«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 76), Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин (Сергей Гринь, 85), Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский (Андрей Цыганик, 76), Ловро Цвек - Владислав Кабаев (Михайло Перович, 65), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 65). 

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 23.10.2020 00:13
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Я не знаю какой ты фан шахтёра ну наверно ты родился в автобусе,какой динамо еврокубковый боец за пять лет,Лететь Шкандербео яблонцу Мальмё унижаться с Лугано это боец?Ты или за фигурным катанием следишь или за кёрлингом
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 23.10.2020 00:11
    0
    Отмечу судейство: понравилось как работала француженка - вообще не свистела борьбу. По-моему команды это поняли только во втором тайме. И конечно для Зари против английской команды такой стиль судейства скорее в минус, но мне такая работа арбитра нравится. Можно именно за игрой смотреть, а не как 30 штрафных за матч разыгрывают на ровном месте.
    Единственный её минус сегодня - левые карточки Заре.
    Ссылка
    Вадим Трикоз
      Вадим Трикоз, 23.10.2020 00:10
    +4
    Заголовок в тему. Реально придумали сами себе голы. Видно было что вышли на поле с дрожащими коленками, боялись ножку лишний раз вставить. В защите Иванисеня каши наварил, Шевченко тоже не уверенно во всех голах действовал. В атаке тоже зрелище так себе, если быстрая контратака не удавалась, то в позиционной только середину поля переходили не знали что делать и обратно пасы назад пока защита не совершит очередной ляп. Чуда не произошло, хотя забей Кабаев при счете 0:0 могло бы и быть, но в целом за игру жирный "трояк", что-то пытались, но не получилось. Надеюсь с Брагой и АЕКом не "перегорят" до игры и что-то да покажут "мужыки" !! Не падать духом!
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 23.10.2020 00:08
    -2
    K_Sarioglo@i.ua, 23.10.2020 00:04
    Я мінусую бо ти зараз цим коментом робиш усе, щоб принизити заслуги Шахтаря та списати все на недоліки Реала. Реал зараз звісно не найкращий, але й Барселона була далеко не найкраща коли її Динамо трощило, що не заважає вболювальникам киян пишатися (і цілком заслужено) тими успіхами.
    Нє, я не применшую заслуг Шахти, але підкреслюю, що такий результат стався насамперед завдяки недооцінці з боку Реалу.
    Мені не начхати на наші клуби в єврокубках, я вболіваю за всіх, навіть за Шахту
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 23.10.2020 00:08
    +2
    Sergey Gribov, 22.10.2020 23:56
    от Зари никто ничего не ждёт, потому любой номер очков будет успехом.
    Нормальной игры, которая хоть немного соответствует статусу бронзового призёра УПЛ, уж точно ждут, а не это дер.мо
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 23.10.2020 00:07
    +1
    Ya H, 23.10.2020 00:03
    Предлагаю серъёзно рассмотреть вариант участия только двух клубов в еврокубках.
    Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
    И зачем те очки если играть будут всего два клуба?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.10.2020 00:07
    +3
    увы-группа нам досталась очень трудная-голодный до европобед Лестер и сильная Брага..... следущий матч четко решит судьбу Зори
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 23.10.2020 00:05
    -1
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 00:05
    Двух это кого: Шахта и Десна?
    По результатам чемпионата, ферштейн?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 00:05
    +1
    Макс Жёсткий, 23.10.2020 00:03
    Заря удачи и успехов были ошибки ну есть моменты это главное ,всё же мужики с зари молодцы у вас есть игра не то что у киевского автобусса!Это ошибка что вы в лиге Европы мужики , а динамо(автобус) в лч надеюсь в этом сезоне вы это исправите!!!!
    Клован , твоя подруга Олег как всегда морозится от конструктива , выручай ее .
    Дублирую вопрос , почему если Заря играла в атаку , а Дк в автобус , то ДК больше атак провело за матч и больше раз ударило по воротам ?
    Это легко на Майскоре проверить
    Жду внятного ответа
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 00:05
    -5
    Ya H, 23.10.2020 00:03
    Предлагаю серъёзно рассмотреть вариант участия только двух клубов в еврокубках.
    Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
    Двух это кого: Шахта и Десна?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 23.10.2020 00:04
    -1
    vishu, 22.10.2020 23:57
    Кротовболівальники мінусують мій комент, бо правда пацанам очі коле
    Я мінусую бо ти зараз цим коментом робиш усе, щоб принизити заслуги Шахтаря та списати все на недоліки Реала. Реал зараз звісно не найкращий, але й Барселона була далеко не найкраща коли її Динамо трощило, що не заважає вболювальникам киян пишатися (і цілком заслужено) тими успіхами.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 23.10.2020 00:03
    -2
    Заря удачи и успехов были ошибки ну есть моменты это главное ,всё же мужики с зари молодцы у вас есть игра не то что у киевского автобусса!Это ошибка что вы в лиге Европы мужики , а динамо(автобус) в лч надеюсь в этом сезоне вы это исправите!!!!
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 23.10.2020 00:03
    -3
    Предлагаю серъёзно рассмотреть вариант участия только двух клубов в еврокубках.
    Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 00:03
    -5
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Шахта да, а кипрский клюб тут каким боком и его вечный автобус?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 23.10.2020 00:03
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Так вроде бы писали что Десна не плохо смотрелась с немцами. Думаю от неё было бы больше толку в этой группе.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 00:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 23:53
    Ничего страшного, ещё 5 матчей впереди, удачи Заре!
    P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
    Малахольный , а почему если Динамо играло с Юве в автобус а Заря в атакующий футбол сегодня , то киевляне больше раз ударили и провели больше атак за матч?
    Майскор тебе в помощь
    Знаю что ты зассышь и сольешься как всегда , но мне наверно никогда не надоест тебя пинать
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 23.10.2020 00:02
    +1
    Заря сегодня была слишком медленная во всем, в передачах, обыграшах, работе с мячом. Причем, не уставшая, а именно медленная. 15-20 таких моментов было, что отдай пас раньше и будет остро, но не отдавали, зато когда быстро решали, то тут и моменты появлялись.
    Ну, собсвенно, никто и не ждал победы над Лестером в Англии, но с Брагой и АЕКом надо рвать!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 23.10.2020 00:02
    0
    параллельно смотрел матч Браги и АЕКа. Учитывая как португальцы сношали греков, слова комментатора о том, что эти две команды вместе с Зарей +/- одинаковы по силе и будут бороться за 2 место, считаю, очень преувеличены... Заря с АЕКом будут за 3-е бороться. Первые два Брага с Лестером разыграют
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 00:02
    -3
    vishu, 23.10.2020 00:00
    Ти далбайоп? Сенс міняти нік і ставити ту ж аватарку, яка на іншому моєму профілі? Відразу видно, що в тебе розуму палата.
    Я і не ховаюсь, той профіль поки забанили. Там срач тимофеючка почала з максімкою, я відповів з матом і відправився в бан. А цим уродам тимофеючці та іншим треба бан давати перманентний, бо усі без винятку срачі то їх одвічна справа на цьому сайті
    Пфф, меня только за вчера забанили 7 раз и мне норм, учись студент.
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 23.10.2020 00:01
    -1
    Как сказал Юра Скрипник, это прекрасная возможность на большом европейском базаре показать свой товар. Ну что ж, показали так показали. Теперь игроками Зари заинтересуются разве что клубы из датских и чешских пердивов.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 22.10.2020 23:54
    +5
    Дворовой футбол. Столько не логичных, авантюрных решений и, как результат, куча детских ошибок в такой футбол в Европе играть нельзя.
    Ссылка
    Вадим Трикоз
      Вадим Трикоз, 23.10.2020 00:10
    +4
    Заголовок в тему. Реально придумали сами себе голы. Видно было что вышли на поле с дрожащими коленками, боялись ножку лишний раз вставить. В защите Иванисеня каши наварил, Шевченко тоже не уверенно во всех голах действовал. В атаке тоже зрелище так себе, если быстрая контратака не удавалась, то в позиционной только середину поля переходили не знали что делать и обратно пасы назад пока защита не совершит очередной ляп. Чуда не произошло, хотя забей Кабаев при счете 0:0 могло бы и быть, но в целом за игру жирный "трояк", что-то пытались, но не получилось. Надеюсь с Брагой и АЕКом не "перегорят" до игры и что-то да покажут "мужыки" !! Не падать духом!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 23:53
    +4
    Ничего страшного, ещё 5 матчей впереди, удачи Заре!
    P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 22.10.2020 23:52
    +4
    Слабенька гра. Один нормальний момент за весь матч. Не знаю, чи є в Зорі кандидати в збірну України
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 22.10.2020 23:52
    +4
    Как я и писал до матча. 3-0 или 3-1.
    Играли на самом деле моментами неплохо, просто слабее индивидуально и наверно мандраж присутствовал.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.10.2020 00:07
    +3
    увы-группа нам досталась очень трудная-голодный до европобед Лестер и сильная Брага..... следущий матч четко решит судьбу Зори
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 23.10.2020 00:03
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Так вроде бы писали что Десна не плохо смотрелась с немцами. Думаю от неё было бы больше толку в этой группе.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 00:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 23:53
    Ничего страшного, ещё 5 матчей впереди, удачи Заре!
    P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
    Малахольный , а почему если Динамо играло с Юве в автобус а Заря в атакующий футбол сегодня , то киевляне больше раз ударили и провели больше атак за матч?
    Майскор тебе в помощь
    Знаю что ты зассышь и сольешься как всегда , но мне наверно никогда не надоест тебя пинать
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 23.10.2020 00:00
    +3
    Тут было много вопросов, почему при тотальном дефиците футболистов, Шева на Германию и Испанию не вызывает "крепких" футболеров Зори и Десны. Европа быстро отвечает на вопрос - кто из ху)))
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 23.10.2020 00:08
    +2
    Sergey Gribov, 22.10.2020 23:56
    от Зари никто ничего не ждёт, потому любой номер очков будет успехом.
    Нормальной игры, которая хоть немного соответствует статусу бронзового призёра УПЛ, уж точно ждут, а не это дер.мо
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 23.10.2020 00:01
    +2
    К Скрипнику вопросов особо нет. Тактически играли грамотно. Движение нормальное, зоны находили. Но мастерство на уровень ниже хозяев. В атаке неправильные решения чередовались с ужасным браком. А в обороне "молодцы" - не дали Лестеру забить с осмысленных атак, сами себе привезли три штуки. Счёт - сути игры, как по мне, полностью не отражает. Но разницу в классе игроков подчёркивает.
    В матчах когда ты явный андердог надо выжимать максимум с моментов и не привозить ерунду в обороне. В первом тайме всё сделали с точностью наоборот.
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    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 23:57
    +2
    У Зорі сьогодні було мало шансів, все таки грає клуб вартість футболістів якого складає 469млн проти клубу з вартістю футболістів 17млн.
    Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
    Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
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    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 23:54
    +2
    Сумно, сумно, аж за край.
    Так чого ж ти плачеш?
    Грай, музико, грай!
    Крапля горя не заллє,
    Наливай козаче,
    бо у нас ще є..
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 23.10.2020 00:07
    +1
    Ya H, 23.10.2020 00:03
    Предлагаю серъёзно рассмотреть вариант участия только двух клубов в еврокубках.
    Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
    И зачем те очки если играть будут всего два клуба?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 00:05
    +1
    Макс Жёсткий, 23.10.2020 00:03
    Заря удачи и успехов были ошибки ну есть моменты это главное ,всё же мужики с зари молодцы у вас есть игра не то что у киевского автобусса!Это ошибка что вы в лиге Европы мужики , а динамо(автобус) в лч надеюсь в этом сезоне вы это исправите!!!!
    Клован , твоя подруга Олег как всегда морозится от конструктива , выручай ее .
    Дублирую вопрос , почему если Заря играла в атаку , а Дк в автобус , то ДК больше атак провело за матч и больше раз ударило по воротам ?
    Это легко на Майскоре проверить
    Жду внятного ответа
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 23.10.2020 00:02
    +1
    Заря сегодня была слишком медленная во всем, в передачах, обыграшах, работе с мячом. Причем, не уставшая, а именно медленная. 15-20 таких моментов было, что отдай пас раньше и будет остро, но не отдавали, зато когда быстро решали, то тут и моменты появлялись.
    Ну, собсвенно, никто и не ждал победы над Лестером в Англии, но с Брагой и АЕКом надо рвать!
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 23:59
    +1
    Sergey Gribov, 22.10.2020 23:57
    адекватное, ты уже ник сменил чтобы не вычислили?
    Самое смешное что ты тоже Ник сменил то
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 22.10.2020 23:57
    +1
    На сколько вчера неожиданно порадовал Шахтёр, на столько разочаровала сегодня игра Зори! Ну почему в чемпионате добывают ничьи с Динамо и Шахтером, а в еврокубках сыпятся уже не первый год? Зари хватило на 30 мин! Все! Сколько детских ошибок, сколько перепасовок между и к защитникам, сколько пасов в борьбу ненужных, сколько каждый игрок держит мяч по 3-4 касания и всех успевают накрывать, сколько пасов на воротника, который в итоге выносить в борьбу? Вот зачем всё это? Вообще разочарован игрой! Никакой мысли в атаке! За второй тайм весь проигривая - один дальний удар в створ! Всё! Замены вообще не поменяли ничего в игре. Нет у нас третьей команды... они только в чемпионате могут что-то показать, а сейчас хуже той Зари что 2-3 года назад.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    +1
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 23.10.2020 00:13
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:56
    Обидно. Много детских ошибок. Увы, кроме Шахтера и Динамо, у Украины сейчас нормальных еврокубковых бойцов нет. Кто-то может "выстрелить" в каком-то сезоне разово, но не более, а серьезная "поддержка" временно умерла с "падением" Днепра и Металлиста.
    Я не знаю какой ты фан шахтёра ну наверно ты родился в автобусе,какой динамо еврокубковый боец за пять лет,Лететь Шкандербео яблонцу Мальмё унижаться с Лугано это боец?Ты или за фигурным катанием следишь или за кёрлингом
    Ссылка
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