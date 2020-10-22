Обыграли сами себя. Заря потерпела крупное поражение от Лестера

Отчет о матче ожидайте позже…
Лига Европы. Группа G. 1-й тур.
«Лестер Сити» – «Заря» – 3:0
Джеймс Мэддисон (29), Харви Барнс (45), Келечи Ихеаначо (66).
Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26), Виталий Вернидуб (77).
«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань (Джеймс Джастин, 82), Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Уэс Морган, 82) - Джеймс Мэддисон (Дженгиз Ундер, 65), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71)., Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 71).
«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 76), Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин (Сергей Гринь, 85), Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский (Андрей Цыганик, 76), Ловро Цвек - Владислав Кабаев (Михайло Перович, 65), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 65).
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).
Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Единственный её минус сегодня - левые карточки Заре.
Мені не начхати на наші клуби в єврокубках, я вболіваю за всіх, навіть за Шахту
Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
Дублирую вопрос , почему если Заря играла в атаку , а Дк в автобус , то ДК больше атак провело за матч и больше раз ударило по воротам ?
Это легко на Майскоре проверить
Жду внятного ответа
Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
Майскор тебе в помощь
Знаю что ты зассышь и сольешься как всегда , но мне наверно никогда не надоест тебя пинать
Ну, собсвенно, никто и не ждал победы над Лестером в Англии, но с Брагой и АЕКом надо рвать!
Я і не ховаюсь, той профіль поки забанили. Там срач тимофеючка почала з максімкою, я відповів з матом і відправився в бан. А цим уродам тимофеючці та іншим треба бан давати перманентний, бо усі без винятку срачі то їх одвічна справа на цьому сайті
P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
Играли на самом деле моментами неплохо, просто слабее индивидуально и наверно мандраж присутствовал.
P.S. Заря хотя бы старалась играть в атакующий футбол, а не один автобус.
Майскор тебе в помощь
Знаю что ты зассышь и сольешься как всегда , но мне наверно никогда не надоест тебя пинать
В матчах когда ты явный андердог надо выжимать максимум с моментов и не привозить ерунду в обороне. В первом тайме всё сделали с точностью наоборот.
Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
Так чого ж ти плачеш?
Грай, музико, грай!
Крапля горя не заллє,
Наливай козаче,
бо у нас ще є..
Тогда и очки в рейтинг будут делиться на 2, а не на 5, в то время как очки добывают 2 клуба хоть так хоть так.
Дублирую вопрос , почему если Заря играла в атаку , а Дк в автобус , то ДК больше атак провело за матч и больше раз ударило по воротам ?
Это легко на Майскоре проверить
Жду внятного ответа
Ну, собсвенно, никто и не ждал победы над Лестером в Англии, но с Брагой и АЕКом надо рвать!
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