Лестер Сити

Луганская «Заря» последней из украинских клубов стартует в еврокубках. В четверг команда Виктора Скрипника сыграет на «Кинг Пауэр Стедиум» против номинального фаворита группы G – «Лестера», который возвращается в еврокубки после сезона 2016/17, когда сенсационный чемпион Англии навел шороху и в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала.

После чемпионского сезона «Лестер» не смог удержать взятый темп и три года до еврокубковых мест в чемпионате не добирался, хотя команда у «лис», нужно признать, была неплохой. Но только Брендану Роджерсу, сменившему в феврале прошлого года француза Клода Пюэля, удалось вернуть «Лестер» в еврокубки. Пятое место по итогам прошлого сезона позволило «Лестеру», как и «Заре», начать еврокампанию сразу с группового этапа.

Всего же для «Лестера» это лишь пятый еврокубковый сезон в истории. По этому показателю подопечные Брендана Роджерса уступают не только «Браге» и АЕКу, но и «Заре», которая начинает седьмой кряду евросезон. Правда, четыре из шести предыдущих попыток, в том числе и прошлогодняя, завершались для «мужиков» на стадии раунда плей-офф Лиги Европы. Прошлой осенью «Заря» с Виктором Скрипником во главе выглядела вполне конкурентно в противостоянии с «Эспаньолом», но в группу все-таки прошли испанцы.

Наверное, поэтому для «Зари» очень важно было в прошлом сезоне занять третье место в чемпионате, которое гарантировало прямую путевку в групповой турнир. Настолько важно, что на последних минутах матча с «Десной», когда можно было вырвать победу и, воспользовавшись осечкой «Динамо», попасть в квалификации Лиги чемпионов, луганчане не особо шли вперед. Скрипник выбрал синицу в руках, а не журавля в небе – и, как понимаешь сейчас, имел для этого полное право. В случае успеха в матче с «Десной», луганчане в нынешнем состоянии вряд ли прошли бы путь «Динамо» в квалификации ЛЧ, да и в квалификации Лиги Европы, как показал пример «Десны», было бы не особо легче. А так «Заря» получила призовые за попадание в групповой турнир и гарантированные шесть матчей, в которых можно заработать не только премиальные за набранные очки, но и опыт, который ни за какие деньги не купишь.

А опыт молодой команде Виктора Скрипника очень бы пригодился. Особенно в линии обороны, где в основе выходит сразу три новых игрока. Если Фаворов и Абу Ханна справа и центре особых нареканий не вызывают, то на левом фланге пока идет процесс поиска оптимального кандидата. Новичок Гречкин себя не проявил и Скрипнику пришлось переквалифицировать в левые защитники Цыганикса, который пока адаптируется к новым требованиям. Притираются к команде и другие новички – Гринь и Назарина в средней линии, Гладкий – в центре нападения. Большие ожидания в «Заре» связывают с иранским форвардом Аллахьяром Сайядманешем, но пока он, видимо, не готов играть – в Лестер Скрипник его не взял. Не оказалось в списке игроков, которые прибыли в Лестер, и Гречкина. Всего же наставник «Зари» взял в Англию 19 игроков.

Накануне игры Скрипник отдал должное сопернику, отметив, что «Лестер» не нуждается в дополнительной рекламе. «Это – одна из сильнейших команд нашей группы, но у нас есть шесть матчей. Я знаю, что мы не фавориты, но это футбол», - сказал наставник луганчан.

Оппонент Скрипник – Брендан Роджерс был более разговорчив. В частности, наставник «лис» поведал, что смотрел матчи «Зари» с «Динамо» и «Шахтером», отметив для себя, что луганчане играют ромбом. По мнению Роджерса, такое построение соперника достаточно неудобное и ему нужно уделить особое внимание.

Скорее всего, в составе хозяев стоит ожидать небольшую ротацию состава. Наверняка не сыграет с «Зарей» главный бомбардир – Джейми Варди. У него, по словам Роджерса, рецидив старой травмы. Поэтому ему дадут отдых, чтобы он был готов к матчу чемпионата Англии. Также из-за травмы выбыл Чаглар Сеюджю. У турецкого защитника повреждение серьезное – он пропустит до трех месяцев.

«Лестер» стартовал в чемпионате Англии с трех побед, разгромив в том числе на выезде «МанСити» (5:2), но последние два матча проиграл – «Вест Хэму» и «Астон Вилле». Естественно, что в поединке с «Зарей» «лисы» захотят прервать неудачную серию, стартовав в Лиге Европы с победы.

Для «Зари», которая пока никак не может совместить в одно целое игру и результат, главное не ударить лицом в грязь. Да, пока команда Скрипника не в оптимальных кондициях, но в важных матчах, с «Динамо» и «Шахтером», «Заря» сумела собраться и не проиграть. Будем надеяться, что и в матче с «Лестером» «мужики» покажут характер и войдут в еврокубковый сезон на мажорной ноте.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань, Менди, Тилеманс, Мэдиссон, Прат, Ндиди, Ихеаначо.

«Заря»: Шевченко, Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Кочергин, Назарина, Хомченовский, Юрченко, Громов.

22 октября, четверг