Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер – Заря – 3:0. Битва в Англии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

  • 22.10.2020 23:57
  • 2535 просмотров
  • 2 комментария
Лестер – Заря – 3:0. Битва в Англии. Видео голов и обзор матча
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Сегодня, 22 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Джеймс Мэддисон, 29 мин.

ГОЛ! 2:0. Харви Барнс, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Келечи Ихеаначо, 67 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер Сити).
45' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
29' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэдисон (Лестер Сити).
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 22.10.2020 23:57
    -1
    Битвою це важко назвати, скоріше невеличке ізбієніє...
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    Gregor
      Gregor, 22.10.2020 23:35
    -1
    Арбитр пи..с
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