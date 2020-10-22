Лига Европы. Группа G. 1-й тур.



«Лестер Сити» – «Заря» – 3:0



Джеймс Мэддисон (29), Харви Барнс (45), Келечи Ихеаначо (66).



Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26), Виталий Вернидуб (77).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань (Джеймс Джастин, 82), Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Уэс Морган, 82) - Джеймс Мэддисон (Дженгиз Ундер, 65), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71), Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 71).

Запасные: Дэнни Уорд, Элдин Якупович, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Хамза Чодури, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Айосе Перес.



«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 76), Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин (Сергей Гринь, 85), Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский (Андрей Цыганик, 76), Ловро Цвек - Владислав Кабаев (Михайло Перович, 65), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 65).

Запасные: Дмитрий Мацарупа, Никола Васильев, Йёль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрей Цыганик, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).

Наши оценки:



Замены:

«Лестер Сити»: Джеймс Джастин - б/о, Уэс Морган - б/о, Дженгиз Ундер - 6,5, Хамза Чодури - 6,0, Айосе Перес - 6,0.

«Заря»: Агрон Руфати - б/о, Сергей Гринь - б/о, Андрей Цыганик - 5,0, Михайло Перович - 5,0, Александр Гладкий - 4,5.

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Ундер мощно пробил со штрафного - выше ворот.



90+1 мин. Рефери компенсировала 4 минуты.



88 мин. Руфати навесил справа - мяч выбит.



85 мин. Вместо Кочергина вышел Гринь.



84 мин. Юрченко подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



83 мин. Юрченко пробил с ходу - выше ворот.



82 мин. Морган меняет Эванса, а Дажстин - Кастаня.



80 мин. Перович попытался пробить с лёта от линии штрафной - попал не по мячу, а по ноге Эванса.



77 мин. Вернидуб сбил Барнса неподалеку от штрафной.



76 мин. Вместо Хомченовского вышел Цыганик, а вместо Фаворова - Руфати.



75 мин. Угловой хозяев слева, Эванс пробил головой - выше ворот.



74 мин. Вернидубу оказывают помощь.



71 мин. Чодури сменил Тилеманса, а Перес - Ихеаначо..



71 мин. Опасно! Ихеаначо бил без помех метров с десяти в ближний угол - чуть неточно!



69 мин. Кастань пробил низом - Шевченко поймал мяч.



66 мин. ГОЛ! Иванисеня отдал пас в штрафную - оказалось, на Ихеаначо. Тот подарком воспользовался и пробил низом в левый от себя угол.



65 мин. Ундер вышел вместо Мэддисона.



65 мин. Лунева сменил Гладкий, а Кабаева - Первоич.



64 мин. Мэддисон пробил с линии штрафной - чуть выше правой от себя девятки!



63 мин. Кочергин неплохо пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.



61 мин. Фаворов навесил справа - защитник выбил мяч головой.



60 мин. Мэддисон подал угловой справа - мяч выбит.



58 мин. Уххххх! Мэддисон выходил один на один - Шевченко забрал мяч в ногах соперника!



56 мин. Мэддисон подал угловой справа, Фофана пробил головой в дальний угол - рядом со штангой!



55 мин. Прат опасно прострелил справа - защитник выбил мяч.



51 мин. Барнс бил низом из пределов штрафной, но не смог пробить частокол ног.



50 мин. Угловой Лестера справа - мяч выбит.



49 мин. Мэддисон выстрелил от линии штрафной - рикошет и угловой.



48 мин. Навес гостей со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. ГОЛ! Да что же такое! Ихеаначо пяткой отдал пас на ход Барнсу - пять игроков Зари ничего не смогли поделать, и Харви убежал один на один с Шевченко, хладнокровно перебросив кипера с линии вратарской!



45 мин. Мэддисон подал угловой справа - без удара.



44 мин. Опасно! Прат бил из пределов штрафной - Вернидуб бросился под мяч!



42 мин. И снова - эххххххх! Хомченовский подавал слева - Лунев сосвем немного не дотянулся до мяча на линии вратарской!



41 мин. Эхххххххх! Шмейхель неудачно выбил мяч, Иванисеня в касание издали попытался его перебросить - и не попал в ворота.



40 мин. Успокоилась игра, упали скорости...



37 мин. Опасно! Барнс пробил с ходу в дальний угол - Шевченко со второй попытки накрыл мяч!



33 мин. После навеса справа Барнс пробил головой - очень неточно.



31 мин. Мэддисон подал угловой слева - Шевченко выбил мяч кулаком.



29 мин. ГОЛ! Обрезка Хомченовского, контратака Лестера - и Банс пробил в ШТАНГУ! Мяч отскочил во вратарскую, и Ихеаначо сумел в сутолоке откатить на свободного Мэддисона, который пробивал уже в пустые ворота!



26 мин. Кабаев сзади врезал по ногам Фофана у штрафной Лестера.



26 мин. Юрченко подавал угловой справа - Ихеаначо выбил мяч головой.



25 мин. Назарина пробил издали - рикошет и угловой.



24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 43:57% в пользу Зари. Фолят чаще хозяева - 4:1.



22 мин. Какой момент! Лунев справа прострелил к линии вратарской, набежавший Кабаев бил в касание гтзом - Шмейхель ногой отбил мяч! В ответной контратаке "лисы" забили гол, но из явного офсайда, в котором оказался Мэддисон.



21 мин. Хомченовский навесил слева - защитник выбил мяч головой.



18 мин. Игра не слишком зрелищная: удар Юрченко пока остается единственным на обе команды.



15 мин. К слову, болельщиков на стадионе нет:





12 мин. Тилеманс в середине поля сбил убегавшего Лунева.



11 мин. Опасный прострел хозяев справа - кипер отбил перед собой, Вернидуб подстраховал.



9 мин. Пока равная игра, Заря выглядит ничем не хуже Лестера.



6 мин. Хозяева с мячом, но комбинируют в основном в середине поля.



3 мин. Юрченко с ходу нанес обводящий удар - мимо дальней девятки.



2 мин. Команды присматриваются друг к другу.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Стадион готов к матчу:





Хозяева сыграют в синем, гости - в белом:





Заря на разминке:



Примерные схемы команд:

В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».