Лига Европы. Группа G. 1-й тур.
«Лестер Сити» – «Заря» – 3:0
Джеймс Мэддисон (29), Харви Барнс (45), Келечи Ихеаначо (66).
Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26), Виталий Вернидуб (77).
«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань (Джеймс Джастин, 82), Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Уэс Морган, 82) - Джеймс Мэддисон (Дженгиз Ундер, 65), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71), Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 71).
Запасные: Дэнни Уорд, Элдин Якупович, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Хамза Чодури, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Айосе Перес.
«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 76), Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин (Сергей Гринь, 85), Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский (Андрей Цыганик, 76), Ловро Цвек - Владислав Кабаев (Михайло Перович, 65), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 65).
Запасные: Дмитрий Мацарупа, Никола Васильев, Йёль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрей Цыганик, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович.
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).
Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).
Наши оценки:
Замены:
«Лестер Сити»: Джеймс Джастин - б/о, Уэс Морган - б/о, Дженгиз Ундер - 6,5, Хамза Чодури - 6,0, Айосе Перес - 6,0.
«Заря»: Агрон Руфати - б/о, Сергей Гринь - б/о, Андрей Цыганик - 5,0, Михайло Перович - 5,0, Александр Гладкий - 4,5.
90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+4 мин. Ундер мощно пробил со штрафного - выше ворот.
90+1 мин. Рефери компенсировала 4 минуты.
88 мин. Руфати навесил справа - мяч выбит.
85 мин. Вместо Кочергина вышел Гринь.
84 мин. Юрченко подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
83 мин. Юрченко пробил с ходу - выше ворот.
82 мин. Морган меняет Эванса, а Дажстин - Кастаня.
80 мин. Перович попытался пробить с лёта от линии штрафной - попал не по мячу, а по ноге Эванса.
77 мин. Вернидуб сбил Барнса неподалеку от штрафной.
76 мин. Вместо Хомченовского вышел Цыганик, а вместо Фаворова - Руфати.
75 мин. Угловой хозяев слева, Эванс пробил головой - выше ворот.
74 мин. Вернидубу оказывают помощь.
71 мин. Чодури сменил Тилеманса, а Перес - Ихеаначо..
71 мин. Опасно! Ихеаначо бил без помех метров с десяти в ближний угол - чуть неточно!
69 мин. Кастань пробил низом - Шевченко поймал мяч.
66 мин. ГОЛ! Иванисеня отдал пас в штрафную - оказалось, на Ихеаначо. Тот подарком воспользовался и пробил низом в левый от себя угол.
65 мин. Ундер вышел вместо Мэддисона.
65 мин. Лунева сменил Гладкий, а Кабаева - Первоич.
64 мин. Мэддисон пробил с линии штрафной - чуть выше правой от себя девятки!
63 мин. Кочергин неплохо пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.
61 мин. Фаворов навесил справа - защитник выбил мяч головой.
60 мин. Мэддисон подал угловой справа - мяч выбит.
58 мин. Уххххх! Мэддисон выходил один на один - Шевченко забрал мяч в ногах соперника!
56 мин. Мэддисон подал угловой справа, Фофана пробил головой в дальний угол - рядом со штангой!
55 мин. Прат опасно прострелил справа - защитник выбил мяч.
51 мин. Барнс бил низом из пределов штрафной, но не смог пробить частокол ног.
50 мин. Угловой Лестера справа - мяч выбит.
49 мин. Мэддисон выстрелил от линии штрафной - рикошет и угловой.
48 мин. Навес гостей со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. ГОЛ! Да что же такое! Ихеаначо пяткой отдал пас на ход Барнсу - пять игроков Зари ничего не смогли поделать, и Харви убежал один на один с Шевченко, хладнокровно перебросив кипера с линии вратарской!
45 мин. Мэддисон подал угловой справа - без удара.
44 мин. Опасно! Прат бил из пределов штрафной - Вернидуб бросился под мяч!
42 мин. И снова - эххххххх! Хомченовский подавал слева - Лунев сосвем немного не дотянулся до мяча на линии вратарской!
41 мин. Эхххххххх! Шмейхель неудачно выбил мяч, Иванисеня в касание издали попытался его перебросить - и не попал в ворота.
40 мин. Успокоилась игра, упали скорости...
37 мин. Опасно! Барнс пробил с ходу в дальний угол - Шевченко со второй попытки накрыл мяч!
33 мин. После навеса справа Барнс пробил головой - очень неточно.
31 мин. Мэддисон подал угловой слева - Шевченко выбил мяч кулаком.
29 мин. ГОЛ! Обрезка Хомченовского, контратака Лестера - и Банс пробил в ШТАНГУ! Мяч отскочил во вратарскую, и Ихеаначо сумел в сутолоке откатить на свободного Мэддисона, который пробивал уже в пустые ворота!
26 мин. Кабаев сзади врезал по ногам Фофана у штрафной Лестера.
26 мин. Юрченко подавал угловой справа - Ихеаначо выбил мяч головой.
25 мин. Назарина пробил издали - рикошет и угловой.
24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 43:57% в пользу Зари. Фолят чаще хозяева - 4:1.
22 мин. Какой момент! Лунев справа прострелил к линии вратарской, набежавший Кабаев бил в касание гтзом - Шмейхель ногой отбил мяч! В ответной контратаке "лисы" забили гол, но из явного офсайда, в котором оказался Мэддисон.
21 мин. Хомченовский навесил слева - защитник выбил мяч головой.
18 мин. Игра не слишком зрелищная: удар Юрченко пока остается единственным на обе команды.
15 мин. К слову, болельщиков на стадионе нет:
12 мин. Тилеманс в середине поля сбил убегавшего Лунева.
11 мин. Опасный прострел хозяев справа - кипер отбил перед собой, Вернидуб подстраховал.
9 мин. Пока равная игра, Заря выглядит ничем не хуже Лестера.
6 мин. Хозяева с мячом, но комбинируют в основном в середине поля.
3 мин. Юрченко с ходу нанес обводящий удар - мимо дальней девятки.
2 мин. Команды присматриваются друг к другу.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Стадион готов к матчу:
Хозяева сыграют в синем, гости - в белом:
Заря на разминке:
Примерные схемы команд:
В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.
«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».
Клим Лавренюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а коментов про Динамо и Шахтер в 100 раз больше
Ясно-понятно))) Ты максимально жалкий
Ясно-понятно))) Ты максимально жалкий
а коментов про Динамо и Шахтер в 100 раз больше
Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
Вчора усім було помітно, що Реал наперед думав ваших бомжів впівсили обіграти, навіть купу основних не поставили в основу (Рамоса, Бензему, Вінісіуса). То тільки такі дніща, як ти, того не помітили
Вчора кротам нереально повезло в тому плані, що Реал вийшов взагалі не налаштований на гру, вони думали явно, що однією ногою обіграють їх перед матчем з Барсою і сили зекономлять. Боюсь, в Україні в повторному матчі дійсно буде щось дуже непристойне
А по Забарному, то взагалі у хлопця шикарна історія. Пару місяців назад бігав у дворі ганяв у футбол з пацанами, а тепер в основі Динамо та зібрної грає
Там ще й Сирота потенційно дуже непоганий захисник є в запасі, треба щоб Луч давав грати
Но сменщик ему все же нужен
У Интера будет. Реванш , как они говорят
Поживем увидим
Жаль что таких "экземпляров" как ты немало...
Чем киевский автобус,и она возьмёт свои очи с Аеком и Брагой ,а ты закрой хавало и молчи!!!
И да, вы так смешно суете везде Интер, но видишь победа над Аталантой, Бенфикой, Реалом, ничья с Сити, как бы говорит, что Шахта может играть с очень сильными соперниками. А один-два провальных матча не показатель
Вчора усім було помітно, що Реал наперед думав ваших бомжів впівсили обіграти, навіть купу основних не поставили в основу (Рамоса, Бензему, Вінісіуса). То тільки такі дніща, як ти, того не помітили
Она снова лает и свою ногу сношать пытается
Позорная
Можно готовиться к следующему матчу.
В группе не важно как проиграешь, а важно очки брать.
Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
Тут мне кажется ещё в первом тайме Заря перемандражировала
Лестер пока вообще не впечатляет
Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.