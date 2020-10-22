Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити – Заря – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1-го тура Лиги Европы

  • 22.10.2020 22:00
  • 28358 просмотров
  • 237 комментариев
Лестер Сити – Заря – 3:0. Текстовая трансляция матча
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Лига Европы. Группа G. 1-й тур.

«Лестер Сити» – «Заря» – 3:0

 Джеймс Мэддисон (29), Харви Барнс (45), Келечи Ихеаначо (66).

 Юри Тилеманс (12) - Владислав Кабаев (26), Виталий Вернидуб (77).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фухс, Тимоти Кастань (Джеймс Джастин, 82), Уэсли Фофана, Джонни Эванс (Уэс Морган, 82) - Джеймс Мэддисон (Дженгиз Ундер, 65), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 71), Деннис Прат, Харви Барнс, Нампалис Менди - Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 71). 
Запасные: Дэнни Уорд, Элдин Якупович, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Хамза Чодури, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Айосе Перес.

«Заря»: Никита Шевченко - Виталий Вернидуб, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 76), Дмитрий Иванисеня - Владлен Юрченко, Владислав Кочергин (Сергей Гринь, 85), Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский (Андрей Цыганик, 76), Ловро Цвек - Владислав Кабаев (Михайло Перович, 65), Максим Лунёв (Александр Гладкий, 65). 
Запасные: Дмитрий Мацарупа, Никола Васильев, Йёль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрей Цыганик, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция).

Наши оценки:

    
Замены:
«Лестер Сити»: Джеймс Джастин - б/о, Уэс Морган - б/о, Дженгиз Ундер - 6,5, Хамза Чодури - 6,0, Айосе Перес - 6,0.
«Заря»: Агрон Руфати - б/о, Сергей Гринь - б/о, Андрей Цыганик - 5,0, Михайло Перович - 5,0, Александр Гладкий - 4,5.

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Ундер мощно пробил со штрафного - выше ворот.

90+1 мин. Рефери компенсировала 4 минуты.

88 мин. Руфати навесил справа - мяч выбит.

 85 мин. Вместо Кочергина вышел Гринь.

84 мин. Юрченко подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

83 мин. Юрченко пробил с ходу - выше ворот.

  82 мин. Морган меняет Эванса, а Дажстин - Кастаня.

80 мин. Перович попытался пробить с лёта от линии штрафной - попал не по мячу, а по ноге Эванса.

 77 мин. Вернидуб сбил Барнса неподалеку от штрафной.

  76 мин. Вместо Хомченовского вышел Цыганик, а вместо Фаворова - Руфати.

75 мин. Угловой хозяев слева, Эванс пробил головой - выше ворот.

74 мин. Вернидубу оказывают помощь.

  71 мин. Чодури сменил Тилеманса, а Перес - Ихеаначо..

71 мин. Опасно! Ихеаначо бил без помех метров с десяти в ближний угол - чуть неточно!

69 мин. Кастань пробил низом - Шевченко поймал мяч.

 66 мин. ГОЛ! Иванисеня отдал пас в штрафную - оказалось, на Ихеаначо. Тот подарком воспользовался и пробил низом в левый от себя угол.

 65 мин. Ундер вышел вместо Мэддисона.

  65 мин. Лунева сменил Гладкий, а Кабаева - Первоич.

64 мин. Мэддисон пробил с линии штрафной - чуть выше правой от себя девятки!

63 мин. Кочергин неплохо пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.

61 мин. Фаворов навесил справа - защитник выбил мяч головой.

60 мин. Мэддисон подал угловой справа - мяч выбит.

58 мин. Уххххх! Мэддисон выходил один на один - Шевченко забрал мяч в ногах соперника!

56 мин. Мэддисон подал угловой справа, Фофана пробил головой в дальний угол - рядом со штангой!

55 мин. Прат опасно прострелил справа - защитник выбил мяч.

51 мин. Барнс бил низом из пределов штрафной, но не смог пробить частокол ног.

50 мин. Угловой Лестера справа - мяч выбит.

49 мин. Мэддисон выстрелил от линии штрафной - рикошет и угловой.

48 мин. Навес гостей со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45 мин. ГОЛ! Да что же такое! Ихеаначо пяткой отдал пас на ход Барнсу - пять игроков Зари ничего не смогли поделать, и Харви убежал один на один с Шевченко, хладнокровно перебросив кипера с линии вратарской!

45 мин. Мэддисон подал угловой справа - без удара.

44 мин. Опасно! Прат бил из пределов штрафной - Вернидуб бросился под мяч!

42 мин. И снова - эххххххх! Хомченовский подавал слева - Лунев сосвем немного не дотянулся до мяча на линии вратарской!

41 мин. Эхххххххх! Шмейхель неудачно выбил мяч, Иванисеня в касание издали попытался его перебросить - и не попал в ворота.

40 мин. Успокоилась игра, упали скорости...

37 мин. Опасно! Барнс пробил с ходу в дальний угол - Шевченко со второй попытки накрыл мяч!

33 мин. После навеса справа Барнс пробил головой - очень неточно.

31 мин. Мэддисон подал угловой слева - Шевченко выбил мяч кулаком.

 29 мин. ГОЛ! Обрезка Хомченовского, контратака Лестера - и Банс пробил в ШТАНГУ! Мяч отскочил во вратарскую, и Ихеаначо сумел в сутолоке откатить на свободного Мэддисона, который пробивал уже в пустые ворота!

 26 мин. Кабаев сзади врезал по ногам Фофана у штрафной Лестера.

26 мин. Юрченко подавал угловой справа - Ихеаначо выбил мяч головой.

25 мин. Назарина пробил издали - рикошет и угловой.

24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 43:57% в пользу Зари. Фолят чаще хозяева - 4:1.

22 мин. Какой момент! Лунев справа прострелил к линии вратарской, набежавший Кабаев бил в касание гтзом - Шмейхель ногой отбил мяч! В ответной контратаке "лисы" забили гол, но из явного офсайда, в котором оказался Мэддисон.

21 мин. Хомченовский навесил слева - защитник выбил мяч головой.

18 мин. Игра не слишком зрелищная: удар Юрченко пока остается единственным на обе команды.

15 мин. К слову, болельщиков на стадионе нет:


 12 мин. Тилеманс в середине поля сбил убегавшего Лунева.

11 мин. Опасный прострел хозяев справа - кипер отбил перед собой, Вернидуб подстраховал.

9 мин. Пока равная игра, Заря выглядит ничем не хуже Лестера. 

6 мин. Хозяева с мячом, но комбинируют в основном в середине поля.

3 мин. Юрченко с ходу нанес обводящий удар - мимо дальней девятки.

2 мин. Команды присматриваются друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Стадион готов к матчу:


Хозяева сыграют в синем, гости - в белом:


Заря на разминке:

Примерные схемы команд:

    

В четверг, 22 октября, состоится встреча 1-го тура Лиги Европы в группе G, в которой «Лестер Сити» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона « Кинг Пауэр», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Лестер Сити» возвращается в еврокубки: команда не играла в Европе с сезона-2016/17, когда дошла до четвертьфинала лиги чемпионов. И начнет новый евросезон встречей с «Зарей». У луганской команды еврокубковый опыт намного больше. Однако в группе Лиги Европы «Заря» выступала также давненько – в 2017-м, последние годы ограничиваясь квалификационными раундами. Так что встреча для обеих команд имеет немаловажное значение.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Заря».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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    • 16.24% (32)
      1. Крупная победа Лестера
    • 26.9% (53)
      2. Минимальная победа Лестера
    • 36.04% (71)
      3. Ничья
    • 15.23% (30)
      4. Минимальная победа Зари
    • 5.58% (11)
      5. Крупная победа Зари
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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 23.10.2020 00:03
    0
    Pavel Gabor, 22.10.2020 23:56
    Ну вот я понятия не имею, написано Лестер Заря,
    а коментов про Динамо и Шахтер в 100 раз больше
    Шахтер выглядит лучше всех команд из УПЛ
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 23.10.2020 00:03
    -1
    mayakovskiy2, 22.10.2020 23:58
    То есть у команды, которая выходит дважды за 4 года в полуфинал ЛЕ и обыгрывает на выезде Реал уровня нет?))
    Ясно-понятно))) Ты максимально жалкий
    Жалка та штучка, яка у тебе в трусах. Якщо там взагалі в тих трусах хоч щось є
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 22.10.2020 23:58
    +1
    Пенальти был,но баба засудила
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 22.10.2020 23:58
    +1
    vishu, 22.10.2020 23:52
    Ви уровень показали в матчах проти Динамо Загреб, Аталанти, Інтера. Ага, такий уровень і ворогам не побажаєш мати
    То есть у команды, которая выходит дважды за 4 года в полуфинал ЛЕ и обыгрывает на выезде Реал уровня нет?))
    Ясно-понятно))) Ты максимально жалкий
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 22.10.2020 23:57
    +1
    На мой взгляд, Фаворов слабо вписывается в в схему Зари. Не говорю, что он хуже других.
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 22.10.2020 23:56
    -1
    Ну вот я понятия не имею, написано Лестер Заря,
    а коментов про Динамо и Шахтер в 100 раз больше
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 23:53
    +3
    У Зорі сьогодні було мало шансів, все таки грає клуб вартість футболістів якого складає 469млн проти клубу з вартістю футболістів 17млн.
    Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
    Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 22.10.2020 23:52
    -1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 23:48
    Та у нас есть хотя бы уровень, у вас и этого нет, есть только автобус.
    Ви уровень показали в матчах проти Динамо Загреб, Аталанти, Інтера. Ага, такий уровень і ворогам не побажаєш мати
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 23:52
    -1
    У Зорі сьогодні було мало шансів, все таки грає клуб вартість футболістів якого складає 469млн проти клубу з вартістю футболістів 17млн.
    Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
    Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 22.10.2020 23:52
    -2
    vishu, 22.10.2020 23:50
    Що тобі, дніщу, писати, якщо ти спілкуєшся тут наче даун якийсь?
    Вчора усім було помітно, що Реал наперед думав ваших бомжів впівсили обіграти, навіть купу основних не поставили в основу (Рамоса, Бензему, Вінісіуса). То тільки такі дніща, як ти, того не помітили
    ага, особенно Рамоса))) сразу видно. что ты не даун)
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 23:52
    -1
    con clusion, 22.10.2020 23:50
    Заря будет не хуже АЕКа)
    wow
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 23:52
    0
    vishu, 22.10.2020 23:41
    Та просто хлопці, які за Шахту вболівають, звикли на кую скакати, особливо в матчах проти Інтеру, то думають, що усі скачуть, не лише вони
    Вчора кротам нереально повезло в тому плані, що Реал вийшов взагалі не налаштований на гру, вони думали явно, що однією ногою обіграють їх перед матчем з Барсою і сили зекономлять. Боюсь, в Україні в повторному матчі дійсно буде щось дуже непристойне
    А по Забарному, то взагалі у хлопця шикарна історія. Пару місяців назад бігав у дворі ганяв у футбол з пацанами, а тепер в основі Динамо та зібрної грає
    Там ще й Сирота потенційно дуже непоганий захисник є в запасі, треба щоб Луч давав грати
    Да , Забарный конечно крутой старт выдал
    Но сменщик ему все же нужен
    У Интера будет. Реванш , как они говорят
    Поживем увидим
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 23:51
    -1
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 23:48
    Иди к черту, хейтер недоделанный. Это я тебе как фан Шахтера говорю. Какого провоцировать срач о противостоянии Шахтера и Динамо в новости, где ни о тех, ни о других нет ни слова вместо того чтобы просто поболеть за Зарю и пожелать ей в дальнейшем более удачных результатов?
    Жаль что таких "экземпляров" как ты немало...
    Ты фан сам себя наверно!За зарю давно все поболели,и она лучше игрой
    Чем киевский автобус,и она возьмёт свои очи с Аеком и Брагой ,а ты закрой хавало и молчи!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 23:51
    -1
    AleksDnipro87, 22.10.2020 23:46
    АЗ слабый соперник? Или Гент с Яремчуком? АЗ сегодня на выезде победил Наполи
    В Наполі хтось не грав з основи? Чи може чергове футбольне чудо?
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 22.10.2020 23:51
    0
    Вчора Реал так грав у захисті проти Шахти, як сьогодні Зорька проти Лестера зіграла
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 23:50
    +1
    Alex86 1, 22.10.2020 23:46
    и че?
    Заря будет не хуже АЕКа)
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 22.10.2020 23:50
    -4
    mayakovskiy2, 22.10.2020 23:45
    Пошли отмазки) Реал ненастроенный, стадион не тот, подфартило ( при 7-ми убойных моментов у Шахты). Давай, пиши еще, очень интересно.
    И да, вы так смешно суете везде Интер, но видишь победа над Аталантой, Бенфикой, Реалом, ничья с Сити, как бы говорит, что Шахта может играть с очень сильными соперниками. А один-два провальных матча не показатель
    Що тобі, дніщу, писати, якщо ти спілкуєшся тут наче даун якийсь?
    Вчора усім було помітно, що Реал наперед думав ваших бомжів впівсили обіграти, навіть купу основних не поставили в основу (Рамоса, Бензему, Вінісіуса). То тільки такі дніща, як ти, того не помітили
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 23:49
    0
    Макс Жёсткий, 22.10.2020 23:48
    ЖенщинаФани скучаешь за позором в лиге Европы?Тебе же нравится когда унижают твой клуб, и тебя
    Кто собаку выпустил из будки?
    Она снова лает и свою ногу сношать пытается
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 22.10.2020 23:49
    -1
    AleksDnipro87, 22.10.2020 23:46
    АЗ слабый соперник? Или Гент с Яремчуком? АЗ сегодня на выезде победил Наполи
    Аз победил Наполи, а Гент как сыграл расскажи? Я помогу на 90+ проигрывает великому Словану
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 23:49
    -2
    vishu, 22.10.2020 23:31
    Адекватно розсуджувати ти не вмієш, яке там адекватно? Тобі показуй чорне, а ти кажеш біле, про що мова весь сайт чудово про це знає, що з тобою нема чого вести діалог, та ж стіна куди адекватніша
    Де я на чорне казав біле. Я завжди аргументую і кажу очевидні речі. Так, деколи вам боляче це чути, що я говорю, але правда є правда, яка бы вона не була гірка
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 22.10.2020 23:26
    +6
    Худшая игра Зари в Еврокубках, что я когда либо видел.
    Позорная
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 22.10.2020 23:30
    +5
    Gregor, 22.10.2020 23:08
    Вот именно,нормальный опыт для Зари
    Нах.й он нужен такой "опыт", если каждый год одно и тоже. Два клуба зарабатывают очки, а остальные тупо сосут. Это они называют "опыт. Ладно бы просто сосали, так нет - очки делятся на все команды, эти днища сцаные тянут весь рейтинг вниз.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 23:27
    +5
    Иван и Сеня = два лоха.
    Можно готовиться к следующему матчу.
    В группе не важно как проиграешь, а важно очки брать.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.10.2020 22:54
    +5
    Игра равна, Заря вроде делает достаточно правильных вещей в атаке и все нормально, только реализации нет. Но защита... это просто тихий ужас, такие ошибки... такое, наверное происходило когда мы во дворе играли, но то двор, а это профессионалы. Сколько еще пройдет времени, чтобы они купили норм защитников... Уже не первый год защита страдает. Грустно что такие нелепые голы...
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 22.10.2020 22:31
    +5
    Блять, як телята стоять і дивляться як їм гол забивають.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:29
    +5
    Глупо получилось
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 22.10.2020 23:32
    +4
    Не знаю, к чему их Скрипник готовил, но эти разрывы в линиях, брак при приеме, при передачах и нервозность удручают. Очень слабо.
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
      Александр Потапчук, 22.10.2020 22:51
    +4
    Якщо правду казати, то ні про що. Катають біля своїх воріт, а доходять до центру і кінець. Добре, що друге місце не зайняли, а то в Лізі Чемпіонів влітали би по 7 штук.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.10.2020 23:53
    +3
    У Зорі сьогодні було мало шансів, все таки грає клуб вартість футболістів якого складає 469млн проти клубу з вартістю футболістів 17млн.
    Але програти через такі дитячі помилки якось не підходить команді яка ледь не стала срібним призером чемпіонату України.
    Скрипник перед матчем сказав що ЛЄ це хороший ринок на якому можна себе добре продати, але з такою грою ніхто такий товар не захоче купити.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 22.10.2020 23:32
    +3
    Вырубил трансляцию. Невозможно на это смотреть. Лестер не играет. Мне кажется, что если бы заря просто стояла, то счёт был бы 1:0 или 0:0. Два гола - привоз. И что это за атака???? Чё за тактика?? Дойти до штрафной соперника и в три-четыре пасса вернуть мяч вратарю??? Который потом выбивает вперёд и получает атаку на свои ворота... Пятов стайл блин. Да навести вы, прострелите, ударьте по воротам. По первому тайму было видно, что шмейхел Потерянный с трусливыми глазами. Грузите его по максимуму. Вот вам и отсутствие леднева...
    Ссылка
    Алексей Журавель
    online
      Алексей Журавель, 22.10.2020 23:32
    +3
    Просто кошмарная, убогая игра Зори. Ни характера, ни желания! Так смотреться на фоне пешком играющего Лестера еще нужно постараться...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 22.10.2020 23:32
    +3
    Іванісеню у збірну сватають. Ви це серйозно? Яка збірна, може, хокейна?
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 22.10.2020 23:21
    +3
    JekFunny, 22.10.2020 23:18
    Та Заря может с МЮ играть на равных , а может ....
    Тут мне кажется ещё в первом тайме Заря перемандражировала
    Ну и когда она играла на равных с МЮ?)
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 22.10.2020 22:54
    +3
    Это похороны, увы. Реализуй тот момент, и была бы совсем другая игра. Жаль, что Лестер не выставил второй состав. Наверное всё-таки рассчитывают через ЛЕ в ЛЧ попасть. Ну а Заре в следующих играх будет попроще. Брага и Аек гораздо менее жёсткие соперники, с ними можно брать очки.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 22.10.2020 22:50
    +3
    Vytas Meskauskas, 22.10.2020 22:48
    Позорники в защите, какой-то Лестер 2-0 выиграет, Шахтер не мог раскатать зорю. Что вообще за ошибки в защите.
    Лестерн слабая команда?Бюджет напомнить?
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    JekFunny
      JekFunny, 22.10.2020 22:33
    +3
    Alex86 1, 22.10.2020 22:31
    не забиваешь ты ...
    Та да .
    Лестер пока вообще не впечатляет
    Заре пора включать хвалёный прессинг и идти забивать
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 22:30
    +3
    Олег Кулініч, 22.10.2020 22:29
    Вот вам и играй в атаку. Перехват в середине и держи гранату
    не забиваешь ты - забивают тебе, надо было забивать Кабаеву
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    Gregor
      Gregor, 22.10.2020 23:49
    +2
    Да нормально все,ещё 5 игр..
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    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 23:48
    +2
    JekFunny, 22.10.2020 23:39
    Нет , ты что им на троих 60 лет , какая уж там молодежь
    ЖенщинаФани скучаешь за позором в лиге Европы?Тебе же нравится когда унижают твой клуб, и тебя
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 23:43
    +2
    Alex86 1, 22.10.2020 23:42
    рано
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