Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Обидно проигрывать, но можно почерпнуть много хорошего»

Наставник «Зари» – о поражении в выездном матче с «Лестером»

  • 23.10.2020 01:39
  • 390 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Обидно проигрывать, но можно почерпнуть много хорошего»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

– Я, кроме как благодарности моей команде, в принципе, других слов не могу найти. Мы играли смело. Класс есть класс, от этого никуда не уйдешь. Мы наиграли на свой гол, можно так сказать. Так что не говорю, что мы рады этому результату. Конечно, обидно проигрывать, не хочется, но из таких игр можно почерпнуть очень много хорошего. Будем стараться. Дальше у нас две домашние игры: португальцы и греки. Будем не только реабилитироваться, но и стараться набирать пункты, чтобы соответствовать ситуации в таблице.

– Вы выставили сегодня довольно смелый атакующий состав. Не пожалели об этом во время игры?
– Нисколько. Мы всегда так играем, мы хотим так играть. Ребята хотят так играть. Я до игры говорил, что хотел выставить быстрых ребят, которые впереди создают давление, что мы, в принципе, и делали. Мы хорошо сыграли те же полчаса. Ничего такого не было с позиции соперника. Да, контроль мяча, качественные и добротные игроки, но моя команда достойно выглядела.

– Вы сделали двойную замену в атаку, это Гладкий и Перович. Можно ли сказать, что вы тогда уже шли ва-банк?
– Ну конечно, какая разница, 0:3 проигрываешь или больше? Хотелось позитива собрать, гол забить. И тот же опыт для ребят молодых. Не хотелось, чтобы просто проездили: шесть часов летать и не сыграть с «Лестером». Ребята заслужили, это тоже немаловажную роль играет. Еще раз говорю: кто выходил на поле и был на поле, они достойно выглядели. Мы довольны ими.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 23.10.2020 03:13
    0
    Конечно можно почерпнуть. Халявную денюжку Уефа. А потом можно ехать "на сборы" в тёплые края и в х.й не дуть.
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    BekXan
      BekXan, 23.10.2020 02:22
    0
    Артур Смайл, 23.10.2020 02:06
    Обидно, когда ты сделал всё от себя возможное для положительного результата. А когда ты не можешь точной передачи дать игроку своей команды, который находится в 5 метрах от тебя и так весь матч, это уже стыдно.
    Это то как обучают в футбольных школах у нас как ставят удар и главное понимание и видение поля.Когда в большинстве клубов тренера физруки ,бывшие футболисты и они думают что они тренера и потом получаем тысячи футболистов уровня двора.А потом с этого ещё пытаемся слепить сборную.
    Когда с юнишеских академий привывают роль жертв и что там за бугром они сильнее и лучше получаем футболистов которые не способны прыгнуть выше себя.Их тысячи они все одинаковы в тех плане и игре.А Выбрать не с кого.
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    BekXan
      BekXan, 23.10.2020 02:15
    0
    Каждый раз все наши тренера из года в год повторяют одно и тоже .Они сильнее у них уровень обидно проигровать но за то набираемся опыта.
    Может пора этот опыт показывать?Или выходить на поле заранее не с мыслями жертвы и что они сильнее и типа главное достойно показать игру а выходить с мыслями что нада рвать и побеждать?От реально все наши клубы участвуют в одном порыве показать достойную игру с пониманием что всё равно они сильнее.Кто эту дичь заложил в наши команды?
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    Артур Смайл
      Артур Смайл, 23.10.2020 02:06
    +3
    Обидно, когда ты сделал всё от себя возможное для положительного результата. А когда ты не можешь точной передачи дать игроку своей команды, который находится в 5 метрах от тебя и так весь матч, это уже стыдно.
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    Шахтёр Гордость Страны
    online
      Шахтёр Гордость Страны, 23.10.2020 01:55
    -2
    Заря удачи успехов. Это только Начало!Играйте в свой футбол вы молодцы,только не играйте автобусом как киевлляни и всё будет норм
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    Артур Смайл
      Артур Смайл, 23.10.2020 02:06
    +3
    Обидно, когда ты сделал всё от себя возможное для положительного результата. А когда ты не можешь точной передачи дать игроку своей команды, который находится в 5 метрах от тебя и так весь матч, это уже стыдно.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 23.10.2020 03:13
    0
    Конечно можно почерпнуть. Халявную денюжку Уефа. А потом можно ехать "на сборы" в тёплые края и в х.й не дуть.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 23.10.2020 02:22
    0
    Артур Смайл, 23.10.2020 02:06
    Обидно, когда ты сделал всё от себя возможное для положительного результата. А когда ты не можешь точной передачи дать игроку своей команды, который находится в 5 метрах от тебя и так весь матч, это уже стыдно.
    Это то как обучают в футбольных школах у нас как ставят удар и главное понимание и видение поля.Когда в большинстве клубов тренера физруки ,бывшие футболисты и они думают что они тренера и потом получаем тысячи футболистов уровня двора.А потом с этого ещё пытаемся слепить сборную.
    Когда с юнишеских академий привывают роль жертв и что там за бугром они сильнее и лучше получаем футболистов которые не способны прыгнуть выше себя.Их тысячи они все одинаковы в тех плане и игре.А Выбрать не с кого.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 23.10.2020 02:15
    0
    Каждый раз все наши тренера из года в год повторяют одно и тоже .Они сильнее у них уровень обидно проигровать но за то набираемся опыта.
    Может пора этот опыт показывать?Или выходить на поле заранее не с мыслями жертвы и что они сильнее и типа главное достойно показать игру а выходить с мыслями что нада рвать и побеждать?От реально все наши клубы участвуют в одном порыве показать достойную игру с пониманием что всё равно они сильнее.Кто эту дичь заложил в наши команды?
    Ссылка
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