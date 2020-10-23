Виктор СКРИПНИК: «Обидно проигрывать, но можно почерпнуть много хорошего»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

– Я, кроме как благодарности моей команде, в принципе, других слов не могу найти. Мы играли смело. Класс есть класс, от этого никуда не уйдешь. Мы наиграли на свой гол, можно так сказать. Так что не говорю, что мы рады этому результату. Конечно, обидно проигрывать, не хочется, но из таких игр можно почерпнуть очень много хорошего. Будем стараться. Дальше у нас две домашние игры: португальцы и греки. Будем не только реабилитироваться, но и стараться набирать пункты, чтобы соответствовать ситуации в таблице.

– Вы выставили сегодня довольно смелый атакующий состав. Не пожалели об этом во время игры?

– Нисколько. Мы всегда так играем, мы хотим так играть. Ребята хотят так играть. Я до игры говорил, что хотел выставить быстрых ребят, которые впереди создают давление, что мы, в принципе, и делали. Мы хорошо сыграли те же полчаса. Ничего такого не было с позиции соперника. Да, контроль мяча, качественные и добротные игроки, но моя команда достойно выглядела.

– Вы сделали двойную замену в атаку, это Гладкий и Перович. Можно ли сказать, что вы тогда уже шли ва-банк?

– Ну конечно, какая разница, 0:3 проигрываешь или больше? Хотелось позитива собрать, гол забить. И тот же опыт для ребят молодых. Не хотелось, чтобы просто проездили: шесть часов летать и не сыграть с «Лестером». Ребята заслужили, это тоже немаловажную роль играет. Еще раз говорю: кто выходил на поле и был на поле, они достойно выглядели. Мы довольны ими.