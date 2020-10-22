Лестер – Заря. Скрипник сделал свой выбор. Стартовые составы команд

Сегодня, 22 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Наставник гостей Виктор Скрипник сделал свой выбор и назвал основных 11 игроков.

Стали известны стартовые составы команд.

Интересен вариант стартового состава от Скрипника – лишь с двумя номинальными защитниками в лице Вернидуба и Фаворова. Причем в запасе остались профильные игроки обороны – Цыганикс и Абу-Ханна. Однако вместо первого на левом фланге защиты сыграет хавбек Хомченовский, а в центре, видимо, Цвек или Иванисеня (оба – номинальные опорники).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Менди, Тилеманс, Прат, Барнс, Перес, Ихеаначо.

Запас: Уорд, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Юндер, Чаудри.

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Назарина, Кабаев, Лунев.

Запас: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Гринь, Цыганикс.