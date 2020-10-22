Лестер – Заря. Скрипник сделал свой выбор. Стартовые составы команд

Матч 1-го тура Лиги Европы начнется в Англии в 22:00 по киевскому времени

  • 22.10.2020 20:45
  • 2295 просмотров
  • 3 комментария
Лестер – Заря. Скрипник сделал свой выбор. Стартовые составы команд
© УЕФА

Сегодня, 22 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Наставник гостей Виктор Скрипник сделал свой выбор и назвал основных 11 игроков.

Стали известны стартовые составы команд.

Интересен вариант стартового состава от Скрипника – лишь с двумя номинальными защитниками в лице Вернидуба и Фаворова. Причем в запасе остались профильные игроки обороны – Цыганикс и Абу-Ханна. Однако вместо первого на левом фланге защиты сыграет хавбек Хомченовский, а в центре, видимо, Цвек или Иванисеня (оба – номинальные опорники).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Менди, Тилеманс, Прат, Барнс, Перес, Ихеаначо.

Запас: Уорд, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Юндер, Чаудри.

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Назарина, Кабаев, Лунев.

Запас: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Гринь, Цыганикс. 

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 22.10.2020 21:04
    0
    Скрипнику на замену даже выпустить некого!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 20:58
    +4
    Заря удачи верим в команду!!!!!!!!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 20:57
    +6
    Мужики ждём от вас то что сделал вчера шахтер с реалом!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 20:57
    +6
    Мужики ждём от вас то что сделал вчера шахтер с реалом!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 20:58
    +4
    Заря удачи верим в команду!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 22.10.2020 21:04
    0
    Скрипнику на замену даже выпустить некого!
    Ссылка
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