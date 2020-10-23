Брага
3 : 0
АЕК
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брага – АЕК – 3:0. Разгром Шахова и Чигринского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

  • 23.10.2020 00:59
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Брага – АЕК – 3:0. Разгром Шахова и Чигринского. Видео голов и обзор матча
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В первом туре Лиги Европы «Брага» дома разгромила АЕК. 

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский отыграл 61 минуту в матче против «Браги» (0:3). Его партнер по команде Евгений Шахов провел на поле весь поединок.

Смотрите видео гола и обзор матча «Брага» – АЕК – 3:0.

ГОЛ! 1:0. Галено, 44 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Паулиньо, 78 мин.

ГОЛ! 3:0. Орта, 88 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
78' ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Брага).
44' ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон Галено (Брага).
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Источник — Футбол 1/2/3

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