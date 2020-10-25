7-й тур
Заря
4 : 0
Рух Львов
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря одержала первую домашнюю победу, разгромив Рух

Команда Скрипника дожала львовян, которые второй тайм провели вдевятером

  • 25.10.2020 21:12
  • 2638 просмотров
  • 19 комментариев
Заря одержала первую домашнюю победу, разгромив Рух
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Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник по сравнению с прошлым туром чемпионата сделал определенные кадровые изменения. Впервые с начала нынешнего сезона в стартовом составе луганского клуба вышли на поле Василь и Лунёв, вернулись в основу Хомченовский и Иванисеня. Рулевой «Руха» Иван Федык также сделал существенные кадровые ротации в составе. Вместо Копыны, Климчука, Кондракова и Брикнера с первых минут матча на поле вышли Федорчук, Мысык, Кухаревич и Гагун. Что касается Гагуна, то очередной новичок «желто-черных» и УПЛ нынешний сезон начинал в Первой лиге в составе «Агробизнеса».

Хозяева поля активнее начали игру и в дебюте матча мог отличиться Лунёв, дальний удар которого в броске парировал Бандура. Гости почти всей командой встречали развитие атакующих действий «Зари» и пройти оборонительные редуты «Руха» подопечным Виктора Скрипника было достаточно сложно. Игроки луганского клуба применяли дальние удары, однако им не хватало точности, в частности Кабаеву.

В середине тайма контратака «Руха» могла завершился взятием ворот, но Василь в броске перевел мяч на угловой после удара Бойчука. Вскоре надежно сыграл и Бандура, обуздав мяч после удара с хода Кочергина. Ударом слёта пытался завершить атаку Кабаев, который пробил рядом со штангой.

Игра и дальше в основном приходила на половине поля «Руха», однако опасных моментов у ворот Бандуры не возникало. В конце первого тайма столкновение Вернидуба и Гагуна завершились тем, что арбитр показал защитнику «Руха» желтую карточку, однако после просмотра момента с помощью системы VAR арбитр решил удалить игрока с поля.

Едва начался второй тайм, как арбитру снова пришлось удалять с поля игрока «Руха». На этот раз досрочно покинул поле опытный Мартынюк, для которого это была уже вторая желтая карточка в этой игре. Для Мартынюка это было первое удаление в УПЛ - в 69-й игре. Хозяева поля быстро материализовали свое численное преимущество в гол. После фланговой передачи Хомченовского опытный Гладкий четко пробил головой в дальний угол ворот.

И даже вдевятером игроки «Руха» имели шанс сравнять счет. После штрафного удара в исполнении Глиги мяч отскочил к защитнику Дуцю, удар которого сумел парировать вратарь «Зари». Зато хозяева поля сумели закрепить свое преимущество, забив второй гол. После удара Перовича мяч попал в дальнюю штангу, отскочил в поле и первым при добивании был лучший бомбардир луганского клуба в этом чемпионате Кочергин.

Событиями матча стали и выходы на поле очередных дебютантов УПЛ - иранца Аллахяра из «Зари» и Литвиненко из «Руха». Между тем «Заря» забила еще один гол, когда Иванисеня ударом сходу замкнул передачу от Руфати. Вскоре на поле появился 16-летний дебютант УПЛ Герета, которому тоже пришлось пропустить гол - после индивидуальных действий и удара Аллахяра.

В итоге «Заря» одержала 190-ю победу в чемпионатах Украины. При этом луганский клуб прервал свою безвыигрышную домашнюю серию, которая с 13 июня длилась в чемпионатах 6 матчей подряд: 4 ничьи и 2 поражения. А «Рух» потерпел свое самое крупное поражение со времени дебюта в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Рух» – 4:0

 Гладкий (52), Кочергин (76), Иванисеня (88), Аллахяр (90+2).

 Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).

 Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54), Стаменкович (86).

«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский , 85) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).

«Рух»: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук (Притула, 86), Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 25.10.2020 22:48
    0
    fifadinamo, 25.10.2020 22:03
    Рух и Львов должны в каждом матче получать минимум 0-3, они нах не нужны премьере (пусть вернут Карпаты и не любят мозг себе и людям). Но вот стремно за такую Зорю, хотелось бы увидеть 11х11 с Рухом, а так не понятно, первый тайм никак, а 9 руховцев затоптать на 4-0 не вижу причин для эйфории. После матча вопросов больше чем ответов, будем посмотреть Брагу
    Так і я про це. Хоча вболіваю за Зорю, але люби Боже правду: в першому таймі вони вони були ніякі. Зі стандартів не могли перекинути першого гравця, а це лише Рух, а не Браґа.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 22:22
    -2
    fifadinamo, 25.10.2020 22:03
    Рух и Львов должны в каждом матче получать минимум 0-3, они нах не нужны премьере (пусть вернут Карпаты и не любят мозг себе и людям). Но вот стремно за такую Зорю, хотелось бы увидеть 11х11 с Рухом, а так не понятно, первый тайм никак, а 9 руховцев затоптать на 4-0 не вижу причин для эйфории. После матча вопросов больше чем ответов, будем посмотреть Брагу
    Первый гол был забит до удаления!
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:05
    -1
    Ворскла, до речі, поки в цьому чемпіонаті радує, так би і далі
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 25.10.2020 22:04
    +8
    Слабоватые в этом году новички. Но им повезло, что вылетает только последнее место. И это на 90% будет ФК Львов.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.10.2020 22:03
    +5
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:37
    Соглашусь с тобой немного. Хотя первый тайм Заря полностью контролировала, но были неуверенные какие-то. Я думаю, что с Брагой мы увидим хороший результат. С Лестером почти все было хорошо, кроме дурных привозов от защиты. Брага же слабее Лестера намного. И я просто надеюсь, что защиту пофиксят как-то. Здесь даже не решились рисковать основным вратарем.
    Рух и Львов должны в каждом матче получать минимум 0-3, они нах не нужны премьере (пусть вернут Карпаты и не любят мозг себе и людям). Но вот стремно за такую Зорю, хотелось бы увидеть 11х11 с Рухом, а так не понятно, первый тайм никак, а 9 руховцев затоптать на 4-0 не вижу причин для эйфории. После матча вопросов больше чем ответов, будем посмотреть Брагу
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:00
    +1
    Шлюхту вже великий клюб Рух возить мордою по газону, а також Десна, Ворскла
    Ще трошки і Арендуполь обнагліє і почне вам ноги роздвігати
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 21:57
    +2
    Где Динамо где?, 25.10.2020 21:52
    Посмотри на кубок победителей УПЛ и потрогай через фото наверно забыли динаботы как он выглядит ,4 года только и трогаете через фото!!!!!!в этом сезоне снова потрогаете через фото
    Помиляєшся, це ти подивись і потішся, поки можеш, бо цього року він буде в Динамо. І цілком можливо, що в наступні теж
    Команда грає як дніща в захисті, пропускають в кожному матчі навіть у чемпіонаті України, не можуть забити у більшості весь тайм і жаліються на автобуси
    Кумедні ви, ще на щось надієтесь в цьому чемпіонаті
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 21:52
    -4
    vishu, 25.10.2020 21:42
    Цікава турнірка.
    17
    15
    13
    Мегеклюб із Донецька третій, так би і далі.
    Дайош Полтаву в Лігу Чемпіонів
    Посмотри на кубок победителей УПЛ и потрогай через фото наверно забыли динаботы как он выглядит ,4 года только и трогаете через фото!!!!!!в этом сезоне снова потрогаете через фото
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 25.10.2020 21:46
    -5
    Ніколи не думав що таке напишу, але Рух мені сьогодні сподобався більше. Дуже непоганий був Кухаревич і Федорчук. В Зорі лише Хомченовський був на рівні, решта так собі.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 21:42
    -2
    Цікава турнірка.
    17
    15
    13
    Мегеклюб із Донецька третій, так би і далі.
    Дайош Полтаву в Лігу Чемпіонів
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 21:40
    +1
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 25.10.2020 21:39
    +3
    Ох и костоломы. Должны быть длительные дисквалификации удалённым. Особенно второму, там был умысел нанести травму.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 21:39
    +4
    Заря - Львов 9:0 и 6 очков.)))
    Но и тут всё по делу. Прямой костыль и красная без вариантов? 2Ж = К -точно так! Надо уметь чисто играть в защите. А если нет ума, то сиди на лавке.
    Второй гол всё таки лестерский получился.)) От бревна и в поле, а потом и в сетку.
    Но Заря... Тяжёлые как бульдозеры. Устали после Лестера. Устали ломать двери рухтобуса. Но сколько же можно бить по горобцам?
    Вон Аллах сразу двух защитников болтонул и сделал. Надеюсь и дальше так пойдёт.
    А Заре пора выползать из ямы.
    Хотя там в Англии на днище сейчас и МС, и МЮ.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:37
    +6
    Istm, 25.10.2020 21:32
    Воно так, але в першому таймі при повних складах Зоря виглядала непереконливо.
    Тривожно за матч з Брагою.
    Соглашусь с тобой немного. Хотя первый тайм Заря полностью контролировала, но были неуверенные какие-то. Я думаю, что с Брагой мы увидим хороший результат. С Лестером почти все было хорошо, кроме дурных привозов от защиты. Брага же слабее Лестера намного. И я просто надеюсь, что защиту пофиксят как-то. Здесь даже не решились рисковать основным вратарем.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.10.2020 21:35
    +2
    Порадувала Зорька
    Ссылка
    Istm
      Istm, 25.10.2020 21:32
    +9
    Воно так, але в першому таймі при повних складах Зоря виглядала непереконливо.
    Тривожно за матч з Брагою.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.10.2020 21:31
    +3
    Как-то крупнинько . Не плохо Зорька. Так бы дальше в ЛЕ
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 25.10.2020 21:31
    0
    wicker, 25.10.2020 21:27
    Харош. Карма. Не рий яму іншим. бо......
    Це ти 100% про свої Карпати написав
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.10.2020 21:27
    +5
    Харош. Карма. Не рий яму іншим. бо......
    Ссылка
    Istm
      Istm, 25.10.2020 21:32
    +9
    Воно так, але в першому таймі при повних складах Зоря виглядала непереконливо.
    Тривожно за матч з Брагою.
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 25.10.2020 22:04
    +8
    Слабоватые в этом году новички. Но им повезло, что вылетает только последнее место. И это на 90% будет ФК Львов.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:37
    +6
    Istm, 25.10.2020 21:32
    Воно так, але в першому таймі при повних складах Зоря виглядала непереконливо.
    Тривожно за матч з Брагою.
    Соглашусь с тобой немного. Хотя первый тайм Заря полностью контролировала, но были неуверенные какие-то. Я думаю, что с Брагой мы увидим хороший результат. С Лестером почти все было хорошо, кроме дурных привозов от защиты. Брага же слабее Лестера намного. И я просто надеюсь, что защиту пофиксят как-то. Здесь даже не решились рисковать основным вратарем.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.10.2020 22:03
    +5
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:37
    Соглашусь с тобой немного. Хотя первый тайм Заря полностью контролировала, но были неуверенные какие-то. Я думаю, что с Брагой мы увидим хороший результат. С Лестером почти все было хорошо, кроме дурных привозов от защиты. Брага же слабее Лестера намного. И я просто надеюсь, что защиту пофиксят как-то. Здесь даже не решились рисковать основным вратарем.
    Рух и Львов должны в каждом матче получать минимум 0-3, они нах не нужны премьере (пусть вернут Карпаты и не любят мозг себе и людям). Но вот стремно за такую Зорю, хотелось бы увидеть 11х11 с Рухом, а так не понятно, первый тайм никак, а 9 руховцев затоптать на 4-0 не вижу причин для эйфории. После матча вопросов больше чем ответов, будем посмотреть Брагу
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 25.10.2020 21:27
    +5
    Харош. Карма. Не рий яму іншим. бо......
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 21:39
    +4
    Заря - Львов 9:0 и 6 очков.)))
    Но и тут всё по делу. Прямой костыль и красная без вариантов? 2Ж = К -точно так! Надо уметь чисто играть в защите. А если нет ума, то сиди на лавке.
    Второй гол всё таки лестерский получился.)) От бревна и в поле, а потом и в сетку.
    Но Заря... Тяжёлые как бульдозеры. Устали после Лестера. Устали ломать двери рухтобуса. Но сколько же можно бить по горобцам?
    Вон Аллах сразу двух защитников болтонул и сделал. Надеюсь и дальше так пойдёт.
    А Заре пора выползать из ямы.
    Хотя там в Англии на днище сейчас и МС, и МЮ.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 25.10.2020 21:39
    +3
    Ох и костоломы. Должны быть длительные дисквалификации удалённым. Особенно второму, там был умысел нанести травму.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.10.2020 21:31
    +3
    Как-то крупнинько . Не плохо Зорька. Так бы дальше в ЛЕ
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 21:57
    +2
    Где Динамо где?, 25.10.2020 21:52
    Посмотри на кубок победителей УПЛ и потрогай через фото наверно забыли динаботы как он выглядит ,4 года только и трогаете через фото!!!!!!в этом сезоне снова потрогаете через фото
    Помиляєшся, це ти подивись і потішся, поки можеш, бо цього року він буде в Динамо. І цілком можливо, що в наступні теж
    Команда грає як дніща в захисті, пропускають в кожному матчі навіть у чемпіонаті України, не можуть забити у більшості весь тайм і жаліються на автобуси
    Кумедні ви, ще на щось надієтесь в цьому чемпіонаті
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.10.2020 21:35
    +2
    Порадувала Зорька
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:00
    +1
    Шлюхту вже великий клюб Рух возить мордою по газону, а також Десна, Ворскла
    Ще трошки і Арендуполь обнагліє і почне вам ноги роздвігати
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 21:40
    +1
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 25.10.2020 22:48
    0
    fifadinamo, 25.10.2020 22:03
    Рух и Львов должны в каждом матче получать минимум 0-3, они нах не нужны премьере (пусть вернут Карпаты и не любят мозг себе и людям). Но вот стремно за такую Зорю, хотелось бы увидеть 11х11 с Рухом, а так не понятно, первый тайм никак, а 9 руховцев затоптать на 4-0 не вижу причин для эйфории. После матча вопросов больше чем ответов, будем посмотреть Брагу
    Так і я про це. Хоча вболіваю за Зорю, але люби Боже правду: в першому таймі вони вони були ніякі. Зі стандартів не могли перекинути першого гравця, а це лише Рух, а не Браґа.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 25.10.2020 21:31
    0
    wicker, 25.10.2020 21:27
    Харош. Карма. Не рий яму іншим. бо......
    Це ти 100% про свої Карпати написав
    Ссылка
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