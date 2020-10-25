Заря одержала первую домашнюю победу, разгромив Рух

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник по сравнению с прошлым туром чемпионата сделал определенные кадровые изменения. Впервые с начала нынешнего сезона в стартовом составе луганского клуба вышли на поле Василь и Лунёв, вернулись в основу Хомченовский и Иванисеня. Рулевой «Руха» Иван Федык также сделал существенные кадровые ротации в составе. Вместо Копыны, Климчука, Кондракова и Брикнера с первых минут матча на поле вышли Федорчук, Мысык, Кухаревич и Гагун. Что касается Гагуна, то очередной новичок «желто-черных» и УПЛ нынешний сезон начинал в Первой лиге в составе «Агробизнеса».

Хозяева поля активнее начали игру и в дебюте матча мог отличиться Лунёв, дальний удар которого в броске парировал Бандура. Гости почти всей командой встречали развитие атакующих действий «Зари» и пройти оборонительные редуты «Руха» подопечным Виктора Скрипника было достаточно сложно. Игроки луганского клуба применяли дальние удары, однако им не хватало точности, в частности Кабаеву.

В середине тайма контратака «Руха» могла завершился взятием ворот, но Василь в броске перевел мяч на угловой после удара Бойчука. Вскоре надежно сыграл и Бандура, обуздав мяч после удара с хода Кочергина. Ударом слёта пытался завершить атаку Кабаев, который пробил рядом со штангой.

Игра и дальше в основном приходила на половине поля «Руха», однако опасных моментов у ворот Бандуры не возникало. В конце первого тайма столкновение Вернидуба и Гагуна завершились тем, что арбитр показал защитнику «Руха» желтую карточку, однако после просмотра момента с помощью системы VAR арбитр решил удалить игрока с поля.

Едва начался второй тайм, как арбитру снова пришлось удалять с поля игрока «Руха». На этот раз досрочно покинул поле опытный Мартынюк, для которого это была уже вторая желтая карточка в этой игре. Для Мартынюка это было первое удаление в УПЛ - в 69-й игре. Хозяева поля быстро материализовали свое численное преимущество в гол. После фланговой передачи Хомченовского опытный Гладкий четко пробил головой в дальний угол ворот.

И даже вдевятером игроки «Руха» имели шанс сравнять счет. После штрафного удара в исполнении Глиги мяч отскочил к защитнику Дуцю, удар которого сумел парировать вратарь «Зари». Зато хозяева поля сумели закрепить свое преимущество, забив второй гол. После удара Перовича мяч попал в дальнюю штангу, отскочил в поле и первым при добивании был лучший бомбардир луганского клуба в этом чемпионате Кочергин.

Событиями матча стали и выходы на поле очередных дебютантов УПЛ - иранца Аллахяра из «Зари» и Литвиненко из «Руха». Между тем «Заря» забила еще один гол, когда Иванисеня ударом сходу замкнул передачу от Руфати. Вскоре на поле появился 16-летний дебютант УПЛ Герета, которому тоже пришлось пропустить гол - после индивидуальных действий и удара Аллахяра.

В итоге «Заря» одержала 190-ю победу в чемпионатах Украины. При этом луганский клуб прервал свою безвыигрышную домашнюю серию, которая с 13 июня длилась в чемпионатах 6 матчей подряд: 4 ничьи и 2 поражения. А «Рух» потерпел свое самое крупное поражение со времени дебюта в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Рух» – 4:0



Гладкий (52), Кочергин (76), Иванисеня (88), Аллахяр (90+2).



Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).



Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54), Стаменкович (86).

«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский , 85) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).



«Рух»: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук (Притула, 86), Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).



Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА