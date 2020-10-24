В воскресенье, 25 октября, львовский «Рух» в Запорожье впервые в своей истории встретится с луганской «Зарей», которая недавно потерпела поражение с крупным счетом от «Лестера» в Лиге Европы. «Заря» постарается прервать свой безвыиграшный домашний сериал в чемпионате, который длится шесть матчей, а «Рух» настроен получить первые гостевые очки в Премьер-лиге.

Всего для «Руха» на коротком отрезке чемпионата это будет уже четвертый соперник, который представлял Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков. «Желто-черные» провели пока только два гостевых поединка и в обоих потерпели поражения - сначала от «Ворсклы», а затем от «Десны». Именно в матче с черниговским клубом подопечные Ивана Федыка последний раз отличались голом в чемпионате, и с тех пор безголевая серия «Руха» длится уже 240 минут.

После дебюта «Руха» в Премьер-лиге в составе львовского клуба постоянно происходят кадровые изменения. Одни футболисты покидают команду, а другие в ней дебютируют. Так, недавно оставил «Рух» один из ветеранов «желто-черных» вратарь Александр Ильющенков, который в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча. Всего с начала текущего чемпионата Иван Федык задействовал в составе «Руха» уже 28 игроков. Среди них выделим Максима Белого, который в свое время провел в УПЛ за «Зарю» 92 игры, забив 3 гола. Имеет большой опыт выступлений в составе «Зари» и представитель тренерского штаба «Руха» Александр Грицай.

В четверг «Заря» уступила на выезде «Лестеру», но не будем забывать, что за всю историю выступлений украинских клубов в еврокубках еще ни одна наша команда не побеждала на полях английских клубов. К тому же, в матче против «Лестера» среди 16-ти игроков «Зари», задействованных в игре, почти половина, семь (!), футболистов дебютировали в еврокубках в составе украинских клубов. Этими игроками стали Денис Фаворов, Егор Назарина, Михайло Перович, Ловро Цвек, Андрейс Цыганикс, Агрон Руфати и Сергей Гринь.

«Заря» неудачно стартовала в нынешнем чемпионате и необычно видеть луганский клуб на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Виктора Скрипника в статусе хозяев поля в Запорожье не могут одержать победу уже шесть матчей подряд: четыре ничьи и два поражения. Этот безвыиграшный домашний сериал «черно-белых» начался еще 13 июня этого года. Из-за удаления в прошлом туре пропустит предстоящий матч один из самых опытных в составе «Зари» Юрченко.

Арбитром матча в Запорожье назначен Юрий Иванов из Донецкой области, который ранее отсудил лишь 14 игр в Премьер-лиге. «Заря» при Иванове-младшем провела уже две игры в чемпионатах и в обоих одерживала победы, причем с одинаковым счетом 2:0. Для «Руха» же это будет первая игра в УПЛ с участием Иванова.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек, Назарина, Кочергин, Хомченовский, Кабаев, Гладкий.

«Рух»: Бандура, Копына, Дуць, Стаменкович, Глига, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондраков.

Дисквалификации: Юрченко («Заря»).

25 октября, воскресенье