В воскресенье, 25 октября, львовский «Рух» в Запорожье впервые в своей истории встретится с луганской «Зарей», которая недавно потерпела поражение с крупным счетом от «Лестера» в Лиге Европы. «Заря» постарается прервать свой безвыиграшный домашний сериал в чемпионате, который длится шесть матчей, а «Рух» настроен получить первые гостевые очки в Премьер-лиге.
Всего для «Руха» на коротком отрезке чемпионата это будет уже четвертый соперник, который представлял Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков. «Желто-черные» провели пока только два гостевых поединка и в обоих потерпели поражения - сначала от «Ворсклы», а затем от «Десны». Именно в матче с черниговским клубом подопечные Ивана Федыка последний раз отличались голом в чемпионате, и с тех пор безголевая серия «Руха» длится уже 240 минут.
После дебюта «Руха» в Премьер-лиге в составе львовского клуба постоянно происходят кадровые изменения. Одни футболисты покидают команду, а другие в ней дебютируют. Так, недавно оставил «Рух» один из ветеранов «желто-черных» вратарь Александр Ильющенков, который в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча. Всего с начала текущего чемпионата Иван Федык задействовал в составе «Руха» уже 28 игроков. Среди них выделим Максима Белого, который в свое время провел в УПЛ за «Зарю» 92 игры, забив 3 гола. Имеет большой опыт выступлений в составе «Зари» и представитель тренерского штаба «Руха» Александр Грицай.
В четверг «Заря» уступила на выезде «Лестеру», но не будем забывать, что за всю историю выступлений украинских клубов в еврокубках еще ни одна наша команда не побеждала на полях английских клубов. К тому же, в матче против «Лестера» среди 16-ти игроков «Зари», задействованных в игре, почти половина, семь (!), футболистов дебютировали в еврокубках в составе украинских клубов. Этими игроками стали Денис Фаворов, Егор Назарина, Михайло Перович, Ловро Цвек, Андрейс Цыганикс, Агрон Руфати и Сергей Гринь.
«Заря» неудачно стартовала в нынешнем чемпионате и необычно видеть луганский клуб на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Виктора Скрипника в статусе хозяев поля в Запорожье не могут одержать победу уже шесть матчей подряд: четыре ничьи и два поражения. Этот безвыиграшный домашний сериал «черно-белых» начался еще 13 июня этого года. Из-за удаления в прошлом туре пропустит предстоящий матч один из самых опытных в составе «Зари» Юрченко.
Арбитром матча в Запорожье назначен Юрий Иванов из Донецкой области, который ранее отсудил лишь 14 игр в Премьер-лиге. «Заря» при Иванове-младшем провела уже две игры в чемпионатах и в обоих одерживала победы, причем с одинаковым счетом 2:0. Для «Руха» же это будет первая игра в УПЛ с участием Иванова.
Ориентировочные составы:
«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек, Назарина, Кочергин, Хомченовский, Кабаев, Гладкий.
«Рух»: Бандура, Копына, Дуць, Стаменкович, Глига, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондраков.
Дисквалификации: Юрченко («Заря»).
25 октября, воскресенье
|«Заря» — «Рух»
|Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
|ЗАРЯ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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