7-й тур
Заря
4 : 0
Рух Львов
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Рух – 4:0. Два удаления и разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 21:55
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Заря – Рух – 4:0. Два удаления и разгром. Видео голов и обзор матча
© ФК Рух

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».

Команды играют в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучал в 19:30.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Удаление: Роман Гагун, 45 мин.

Удаление: Ярослав Мартынюк, 48 мин.

ГОЛ! 1:0. Александр Гладкий, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Владислав Кочергин, 76 мин.

ГОЛ! 3:0. Дмитрий Иванисеня, 88 мин.

ГОЛ! 4:0 Аллахьяр Сайядманеш, 90+2 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
88' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иванисеня (Заря).
76' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
52' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
48' Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
45+1' Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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