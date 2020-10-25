Заря – Рух – 4:0. Два удаления и разгром. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».
Команды играют в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучал в 19:30.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Удаление: Роман Гагун, 45 мин.
Удаление: Ярослав Мартынюк, 48 мин.
ГОЛ! 1:0. Александр Гладкий, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Владислав Кочергин, 76 мин.
ГОЛ! 3:0. Дмитрий Иванисеня, 88 мин.
ГОЛ! 4:0 Аллахьяр Сайядманеш, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иванисеня (Заря).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|48'
|Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
|45+1'
|Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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