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Заря
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Рух Львов
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «После победы раны заживают быстро»

Главный тренер «Зари» – о матче с «Рухом»

  • 26.10.2020 12:18
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Виктор СКРИПНИК: «После победы раны заживают быстро»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победную игру с «Рухом» (4:0).

- Когда помимо матчей Премьер-лиги на выходных, есть ещё матчи среди недели, то прежде всего мы играем на результат. О красоте футбола в эти моменты думать первоначально не стоит, потому что идёт матч за матчем, но мы всегда стараемся добиться хорошего результата. Но мы довольны тем, что мы имеем на сегодняшний день. Мы хорошо справлялись с контролем игры и в первом и втором таймах. Довольны результатом и тем, что смогли не пропустить и оставить «сухими» ворота. В конце матча дожали соперника, несмотря на то, что большинство ребят играли в предыдущем матче в Лиге Европы. В следующий четверг у нас тоже не менее важная игра, так же приезжает сильный соперник. С оптимизмом, хорошем настроением двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу с «Брагой». Особенно после победы в Премьер-лиге, быстро «раны заживают», забываем прошлое поражение и с новыми силами двигаемся вперед.

- Никита Шевченко сегодня в запасе провёл матч. Непривычно его видеть в таком амплуа. Что скажете на этот счет?
- У нас все отличные вратари, есть в команде некая договоренность насчет таких кадровых решений. Следующую игру так же сыграет Никола Василь, а после игр с «Ингульцом» и АЕКом уже будет выходить на поле Никита Шевченко.

- Хотелось бы спросить, как самочувствие у Джоеля Абу Ханны?
- Простудился Джоель, завтра уже выходит в основную группу. Дело это было 2-3 дней. Поэтому, уже скоро возвращается основным тренировкам.

- Насколько Вас впечатлил дебют Аллахьяра Сайядманеша?
- В принципе, впечатлил. Хотя это очень хорошо так сразу вливаться в коллектив и с первых матчей показывать результат. Могу поздравить его с такой хорошей игрой.

- Ещё вопрос по Жуниньо, сейчас он отсутствует в команде. Что случилось?
- Жуниньо уехал за границу, ему нужно продлить визу. И он обязательно вернётся в расположение команды. 

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Источник — ФК Заря

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