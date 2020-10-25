Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Заря» – «Рух» – 4:0
Гладкий (52), Кочергин (76), Иванисеня (88), Аллахяр (90+2).
Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).
Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54), Стаменкович (86).
«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский , 85) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).
Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович.
«Рух»: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук (Притула, 86), Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).
Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).
Наши оценки:
Замены:
«Заря»: Руфати - 6,5, Цыганикс - б/о, Перович - 6,0, Чайковский - б/о, Аллахяр - б/о.
«Рух»: Герета - б/о, Притула - б/о, Литвиненко - б/о, Климчук - 5,0, Кондраков - б/о.
90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+2 мин. Аллахяр убежал с середины поля и пробил под дальнюю штангу!
90 мин. Герета сменил Бандуру.
88 мин. ГОООООООООЛ! Навес хозяев слева, Руфати принял мяч и отпасовал к линии вратарской - а набежавший Иванисеня от души расстрелял ворота!
86 мин. Притула сменил Бойчука.
86 мин. Стаменкович на фланге сбил Аллахяра.
86 мин. Чайковский оказался в офсайде.
85 мин. Чайковский вышел вместо Кочергина.
84 мин. Иванисеня в середине поля блокировал Климчука.
82 мин. Кондраков сменил Кухаревича, а Литвиненко - Федорчука.
81 мин. Гладкого сменил Аллахяр, а Хомченовского - Цыганикс.
80 мин. Хомченовский пробил издали - над перекладиной.
76 мин. ГОООООООЛ! Контратака Зари "4 в 3", Перович пробил низом - в ШТАНГУ! Но мяч отскочил к Кочергину, который спокойно добил его в пустые ворота!
75 мин. Кабаев пробил с ходу - очень неточно.
74 мин. Лунёва сменил Перович, а Фаворова - Руфати.
73 мин. Ухххххх! Мощный выстрел Иванисени из полукружия штрафной - чуть неточно!
71 мин. Фаворов навесил справа, скидка Лунёва - в руки голкиперу.
69 мин. Глиха навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой. В ответной атаке Назарина пробил издали - намного выше ворот.
67 мин. Хозяева разыграли угловой слева.
66 мин. Угловой Зари справа - защитник выбил мяч головой. Назарина подал корнер слева - и снова защитник выиграл выоздух.
63 мин. Момент! Подача Руха со штрафного слева, мяч отскочил к Дуцю, тот прбио под ближнюю штангу - вратарь со второй попытки накрыл мяч!
62 мин. Цвек в середине поля врезался в Бойчука.
61 мин. Хомченовский пробил издали - неточно.
60 мин. Лунёв забежал в офсайд.
59 мин. Заря никуда не спешит, катает мяч в середине поля.
57 мин. Назарина подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.
54 мин. Мысык в центральном круге сбил убегавшего в атаку Лунёва.
52 мин. ГОООООООЛ! Хомченовский навесил слева - и Гладкий с линии вратарской головой подрезал мяч под дальнюю штангу!
50 мин. Лунев пробивал из неплохой позиции - выше ворот.
48 мин. Мартынюк в середине поля сзади наступил на ахилл Кочергину! А желтая у него уже была!
46 мин. Федорчук пробивал с отскоком от газона - вратарь в прыжке поймал мяч!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Русына вышел Климчук.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Арбитр отменил предупреждение и достал из кармана красную карточку для Гагуна!
45+1 мин. Арбитр дал свисток об окончании тайма, но затем решил посмотреть повтор.
45+1 мин. Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба. Игроку Зари оказывают помощь.
44 мин. Глига хватал за футболку Кабаева неподалеку от штрафной. Но желтую получил Мартынюк - за эмоции.
42 мин. Назарина пробил издали - мимо ближней штанги.
40 мин. Заря прижала соперника к штрафной, но до ударов дело не доходит.
37 мин. Кабаев подал угловой справа - защитник выбил мяч кулаком.
35 мин. Уххххх! Заброс в штрафную, Кабаев пробивал с лёта под ближнюю штангу - в сетку с внешней стороны!
33 мин. Кабаев пробил от линии штрафной - получилось слишком слабо, вратарь уверенно поймал мяч.
30 мин. Кабаев оказался в офсайде.
28 мин. Хомченовский подавал слева - за ворота.
26 мин. Угловой Руха слева - без удара. В ответной атаке Кочергин бил из полукружия штрафной в правый от себя угол - вратарь накрыл мяч!
25 мин. Какой шанс! Мысык вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол - вратарь в прыжке тянет!
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 60:40% в пользу Зари. Хозяева и фолят чаще - 4:2.
20 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную, но нормально пробить ему не позволил защитник - мяч прикатился в руки вратарю.
18 мин. Лунёв подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
17 мин. Фаворов прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.
15 мин. Подача Руха со штрафного слева - без удара.
14 мин. Рух отодвинул игру от своих ворот, но впереди у гостей мало что получается.
11 мин. Угловой Зари справа - мяч выбит.
10 мин. Кабаев подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.
9 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит.
8 мин. Уххххх! Лунёв с ходу пробил под дальнюю штангу - Бандура в прыжке отбил мяч!
6 мин. Хомченовский на фланге сорвал атаку, сбив убегавшего Бойчука.
3 мин. Заря захватила инициативу, но до опасных моментов дело пока не доходит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в черном.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.
Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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