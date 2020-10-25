7-й тур
Заря
4 : 0
Рух Львов
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Рух – 4:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 7-го тура украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 19:30
  • 10101 просмотр
  • 36 комментариев
Заря – Рух – 4:0. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Рух» – 4:0

 Гладкий (52), Кочергин (76), Иванисеня (88), Аллахяр (90+2).

 Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).

 Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54), Стаменкович (86).

«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский , 85) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).
Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович. 

«Рух»: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук (Притула, 86), Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).
Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Наши оценки:

    
Замены:
«Заря»: Руфати - 6,5, Цыганикс - б/о, Перович - 6,0, Чайковский  - б/о, Аллахяр - б/о.
«Рух»: Герета - б/о, Притула - б/о, Литвиненко - б/о, Климчук - 5,0, Кондраков - б/о.



90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+2 мин. Аллахяр убежал с середины поля и пробил под дальнюю штангу!

 90 мин. Герета сменил Бандуру.

 88 мин. ГОООООООООЛ! Навес хозяев слева, Руфати принял мяч и отпасовал к линии вратарской - а набежавший Иванисеня от души расстрелял ворота!

 86 мин. Притула сменил Бойчука.

 86 мин. Стаменкович на фланге сбил Аллахяра.

86 мин. Чайковский оказался в офсайде.

 85 мин. Чайковский вышел вместо Кочергина.

 84 мин. Иванисеня в середине поля блокировал Климчука.

  82 мин. Кондраков сменил Кухаревича, а Литвиненко - Федорчука.

  81 мин. Гладкого сменил Аллахяр, а Хомченовского - Цыганикс.

80 мин. Хомченовский пробил издали - над перекладиной.

 76 мин. ГОООООООЛ! Контратака Зари "4 в 3", Перович пробил низом - в ШТАНГУ! Но мяч отскочил к Кочергину, который спокойно добил его в пустые ворота!

75 мин. Кабаев пробил с ходу - очень неточно.

  74 мин. Лунёва сменил Перович, а Фаворова - Руфати.

73 мин. Ухххххх! Мощный выстрел Иванисени из полукружия штрафной - чуть неточно!

71 мин. Фаворов навесил справа, скидка Лунёва - в руки голкиперу.

69 мин. Глиха навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой. В ответной атаке Назарина пробил издали - намного выше ворот.

67 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

66 мин. Угловой Зари справа - защитник выбил мяч головой. Назарина подал корнер слева - и снова защитник выиграл выоздух.

63 мин. Момент! Подача Руха со штрафного слева, мяч отскочил к Дуцю, тот прбио под ближнюю штангу - вратарь со второй попытки накрыл мяч!

 62 мин. Цвек в середине поля врезался в Бойчука.

61 мин. Хомченовский пробил издали - неточно.

60 мин. Лунёв забежал в офсайд.

59 мин. Заря никуда не спешит, катает мяч в середине поля.

57 мин. Назарина подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

 54 мин. Мысык в центральном круге сбил убегавшего в атаку Лунёва.

 52 мин. ГОООООООЛ! Хомченовский навесил слева - и Гладкий с линии вратарской головой подрезал мяч под дальнюю штангу!

50 мин. Лунев пробивал из неплохой позиции - выше ворот.

 48 мин. Мартынюк в середине поля сзади наступил на ахилл Кочергину! А желтая у него уже была!

46 мин. Федорчук пробивал с отскоком от газона - вратарь в прыжке поймал мяч!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Вместо Русына вышел Климчук.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+1 мин. Арбитр отменил предупреждение и достал из кармана красную карточку для Гагуна!

45+1 мин. Арбитр дал свисток об окончании тайма, но затем решил посмотреть повтор.

 45+1 мин. Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба. Игроку Зари оказывают помощь.

 44 мин. Глига хватал за футболку Кабаева неподалеку от штрафной. Но желтую получил Мартынюк - за эмоции.

42 мин. Назарина пробил издали - мимо ближней штанги.

40 мин. Заря прижала соперника к штрафной, но до ударов дело не доходит.

37 мин. Кабаев подал угловой справа - защитник выбил мяч кулаком.

35 мин. Уххххх! Заброс в штрафную, Кабаев пробивал с лёта под ближнюю штангу - в сетку с внешней стороны!

33 мин. Кабаев пробил от линии штрафной - получилось слишком слабо, вратарь уверенно поймал мяч.

30 мин. Кабаев оказался в офсайде.

28 мин. Хомченовский подавал слева - за ворота.

26 мин. Угловой Руха слева - без удара. В ответной атаке Кочергин бил из полукружия штрафной в правый от себя угол - вратарь накрыл мяч!

25 мин. Какой шанс! Мысык вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол - вратарь в прыжке тянет!

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 60:40% в пользу Зари. Хозяева и фолят чаще - 4:2.

20 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную, но нормально пробить ему не позволил защитник - мяч прикатился в руки вратарю.

18 мин. Лунёв подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

17 мин. Фаворов прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.

15 мин. Подача Руха со штрафного слева - без удара.

14 мин. Рух отодвинул игру от своих ворот, но впереди у гостей мало что получается.

11 мин. Угловой Зари справа - мяч выбит.

10 мин. Кабаев подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

9 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит.

8 мин. Уххххх! Лунёв с ходу пробил под дальнюю штангу - Бандура в прыжке отбил мяч!

 6 мин. Хомченовский на фланге сорвал атаку, сбив убегавшего Бойчука.

3 мин. Заря захватила инициативу, но до опасных моментов дело пока не доходит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в черном.

Примерные схемы команд:

    

 

В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:41
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:32
    Я теж вважаю - кращу гру в першому таймі показав Рух. Тим паче Зоря (команда, що грає у Лізі Європи) має показати свій клас з перших хвилин.
    Да, но возьми ДК или ШД. Команды уровня ЛЧ, я не очень увидел их супер игру в последних матчах. И я думаю потому что, они копят силы для их следующих игр и также делает Заря. Они просто контролируют игру. И даже если не брать в пример наш чем, можно посмотреть на других. Я к тому, что если команда уровня ЕК или выше на 5 голов, это не означает, что она будет рвать все с первых минут. Здесь нужно учесть их настрой и что для них более важно. По игре, я могу сказать так: Заря играла на победу, но не насчет и я думаю, что она просто не хотела тратить силы на этот матч, учитывая то, что скоро Брага. Так как это сейчас более важно
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:37
    -1
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:32
    Я понимаю, наверное это твоя любимая команда и ты топишь за нее и это норм. Но будь объективен. Карточки были по делу и это уже проблема игроков Руха, что не могут совладать с эмоциями или же не так жестко фолить. Я вижу то, что Заря контролировала первый тайм, хз зачем, силы берегли или что-то тренируют. Я наоборот напрягся когда дали красные карточки, так как Заря в большинстве играет хуже.
    Ні, це не моя улюблена команда та і рідко за нею слідкую. Я за те, щоб у нас були класні команди не за рахунок судді. Хотів подивитись гарний футбол у рівних складах. Побачив якусь фігню.
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:32
    -2
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:28
    Открыл стату матча и первый тайм : Владение 61 на 39. Удары 6 на 1. В створ 3 на 1. Это лучше?
    Я теж вважаю - кращу гру в першому таймі показав Рух. Тим паче Зоря (команда, що грає у Лізі Європи) має показати свій клас з перших хвилин.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:32
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:29
    О, аргументи скінчились. Смішне слово знайшли )
    Я понимаю, наверное это твоя любимая команда и ты топишь за нее и это норм. Но будь объективен. Карточки были по делу и это уже проблема игроков Руха, что не могут совладать с эмоциями или же не так жестко фолить. Я вижу то, что Заря контролировала первый тайм, хз зачем, силы берегли или что-то тренируют. Я наоборот напрягся когда дали красные карточки, так как Заря в большинстве играет хуже.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:31
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:29
    О, аргументи скінчились. Смішне слово знайшли )
    Ниже тебе привели аргументы!читай
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:29
    -1
    Barsa, 25.10.2020 21:26
    Батько це хто?
    О, аргументи скінчились. Смішне слово знайшли )
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:28
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:24
    Цитую батька після першого тайму: Рух грає краще, певно зараз буде суддя виганяти когось.
    Открыл стату матча и первый тайм : Владение 61 на 39. Удары 6 на 1. В створ 3 на 1. Это лучше?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:28
    0
    Igor Krasnenko, 25.10.2020 21:20
    судья с донецка, все понятно
    А Заря с Запорожья и в команде нет ни одного Луганске на и что?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:26
    0
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:24
    Цитую батька після першого тайму: Рух грає краще, певно зараз буде суддя виганяти когось.
    Батько це хто?
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:24
    -3
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:21
    Наверное Заря купила матч или судью или еще что-то?))) Ну серьезно, карточки были реальными. Зачем грубо играть?
    Цитую батька після першого тайму: Рух грає краще, певно зараз буде суддя виганяти когось.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:23
    +2
    Igor Krasnenko, 25.10.2020 21:20
    судья с донецка, все понятно
    А если бы был с Киева, тоже было бы понятно? Вы уже определитесь, кому Заря сливает, Донецким или Киевским или кому подсуживают судьи из Киева и Донецка и этих областей?)))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:21
    +2
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:19
    Ок, подивимось у наступних турах (тикну носом)
    Наверное Заря купила матч или судью или еще что-то?))) Ну серьезно, карточки были реальными. Зачем грубо играть?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 25.10.2020 21:20
    -2
    судья с донецка, все понятно
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:19
    -2
    Barsa, 25.10.2020 21:18
    У всех команд удаляют !
    Ок, подивимось у наступних турах (тикну носом)
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:18
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:17
    Тільки дивно, що виганяють постійно з менш рейтингових команд
    У всех команд удаляют !
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 25.10.2020 21:17
    -1
    Barsa, 25.10.2020 21:14
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    100%
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:17
    -1
    Barsa, 25.10.2020 21:14
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    Тільки дивно, що виганяють постійно з менш рейтингових команд
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:14
    +4
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    Ссылка
    Михайло Голинський
      Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    -7
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 21:06
    +8
    Ya H, 25.10.2020 20:27
    Они не зря летали. Халявную денежку от Уефа получили, а на футбол им посрать.
    Они заслужили играть в ЛЕ,а ты даун!
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 21:06
    +8
    Ya H, 25.10.2020 20:27
    Они не зря летали. Халявную денежку от Уефа получили, а на футбол им посрать.
    Они заслужили играть в ЛЕ,а ты даун!
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 25.10.2020 20:52
    +7
    Читаю коментарі якісь покедьки а не люди на сторінці. Сумно що батьки ненавчили поважати один одного.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 25.10.2020 10:41
    +7
    2:0
    будет в самый раз
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:14
    +4
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:12
    Команда не може - суддя поможе. Ось такий наш футбол. Якось обідно. Ліга Європи минулого тижня все поставила на свої місця.
    Все карточки по делу были!Ибо не х..р нарушать
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 25.10.2020 19:13
    +4
    3:0 в пользу Зари и здравствуй 7 место в УПЛ
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 20:38
    +3
    Ya H, 25.10.2020 20:26
    Гивно твоя заря, это верно, как и то, что ты - чумазое копанское 6ыдло в каске.
    Заря удачи!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:23
    +2
    Igor Krasnenko, 25.10.2020 21:20
    судья с донецка, все понятно
    А если бы был с Киева, тоже было бы понятно? Вы уже определитесь, кому Заря сливает, Донецким или Киевским или кому подсуживают судьи из Киева и Донецка и этих областей?)))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:21
    +2
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:19
    Ок, подивимось у наступних турах (тикну носом)
    Наверное Заря купила матч или судью или еще что-то?))) Ну серьезно, карточки были реальными. Зачем грубо играть?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:41
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:32
    Я теж вважаю - кращу гру в першому таймі показав Рух. Тим паче Зоря (команда, що грає у Лізі Європи) має показати свій клас з перших хвилин.
    Да, но возьми ДК или ШД. Команды уровня ЛЧ, я не очень увидел их супер игру в последних матчах. И я думаю потому что, они копят силы для их следующих игр и также делает Заря. Они просто контролируют игру. И даже если не брать в пример наш чем, можно посмотреть на других. Я к тому, что если команда уровня ЕК или выше на 5 голов, это не означает, что она будет рвать все с первых минут. Здесь нужно учесть их настрой и что для них более важно. По игре, я могу сказать так: Заря играла на победу, но не насчет и я думаю, что она просто не хотела тратить силы на этот матч, учитывая то, что скоро Брага. Так как это сейчас более важно
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:32
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:29
    О, аргументи скінчились. Смішне слово знайшли )
    Я понимаю, наверное это твоя любимая команда и ты топишь за нее и это норм. Но будь объективен. Карточки были по делу и это уже проблема игроков Руха, что не могут совладать с эмоциями или же не так жестко фолить. Я вижу то, что Заря контролировала первый тайм, хз зачем, силы берегли или что-то тренируют. Я наоборот напрягся когда дали красные карточки, так как Заря в большинстве играет хуже.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:31
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:29
    О, аргументи скінчились. Смішне слово знайшли )
    Ниже тебе привели аргументы!читай
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 21:28
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:24
    Цитую батька після першого тайму: Рух грає краще, певно зараз буде суддя виганяти когось.
    Открыл стату матча и первый тайм : Владение 61 на 39. Удары 6 на 1. В створ 3 на 1. Это лучше?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:18
    +1
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:17
    Тільки дивно, що виганяють постійно з менш рейтингових команд
    У всех команд удаляют !
    Ссылка
    Gregor
      Gregor, 25.10.2020 20:06
    +1
    Вперёд Заря!!Только победа!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:28
    0
    Igor Krasnenko, 25.10.2020 21:20
    судья с донецка, все понятно
    А Заря с Запорожья и в команде нет ни одного Луганске на и что?
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.10.2020 21:26
    0
    Михайло Голинський, 25.10.2020 21:24
    Цитую батька після першого тайму: Рух грає краще, певно зараз буде суддя виганяти когось.
    Батько це хто?
    Ссылка
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