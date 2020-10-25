Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Заря» – «Рух» – 4:0



Гладкий (52), Кочергин (76), Иванисеня (88), Аллахяр (90+2).



Гагун (45+1, ПК), Мартынюк (48, 2ЖК).



Хомченовский (6), Цвек (62), Иванисеня (84) - Мартынюк (44), Мысык (54), Стаменкович (86).

«Заря»: Василь — Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 82) — Иванисеня — Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский , 85) — Назарина — Кабаев, Гладкий (Аллахяр, 81).

Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович.

«Рух»: Бандура (Герета, 90) — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глиха — Мартынюк — Б. Бойчук (Притула, 86), Федорчук (Литвиненко, 82), Р. Русын (Климчук, 46), Мысык — Кухаревич (Кондраков, 82).

Запасные: Герета, Парамонов, Литвиненко, Кухарук, Климчук, Кондраков, Притула, Копина, Слюсар.

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Наши оценки:



Замены:

«Заря»: Руфати - 6,5, Цыганикс - б/о, Перович - 6,0, Чайковский - б/о, Аллахяр - б/о.

«Рух»: Герета - б/о, Притула - б/о, Литвиненко - б/о, Климчук - 5,0, Кондраков - б/о.





90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. Аллахяр убежал с середины поля и пробил под дальнюю штангу!



90 мин. Герета сменил Бандуру.



88 мин. ГОООООООООЛ! Навес хозяев слева, Руфати принял мяч и отпасовал к линии вратарской - а набежавший Иванисеня от души расстрелял ворота!



86 мин. Притула сменил Бойчука.



86 мин. Стаменкович на фланге сбил Аллахяра.



86 мин. Чайковский оказался в офсайде.



85 мин. Чайковский вышел вместо Кочергина.



84 мин. Иванисеня в середине поля блокировал Климчука.



82 мин. Кондраков сменил Кухаревича, а Литвиненко - Федорчука.



81 мин. Гладкого сменил Аллахяр, а Хомченовского - Цыганикс.



80 мин. Хомченовский пробил издали - над перекладиной.



76 мин. ГОООООООЛ! Контратака Зари "4 в 3", Перович пробил низом - в ШТАНГУ! Но мяч отскочил к Кочергину, который спокойно добил его в пустые ворота!



75 мин. Кабаев пробил с ходу - очень неточно.



74 мин. Лунёва сменил Перович, а Фаворова - Руфати.



73 мин. Ухххххх! Мощный выстрел Иванисени из полукружия штрафной - чуть неточно!



71 мин. Фаворов навесил справа, скидка Лунёва - в руки голкиперу.



69 мин. Глиха навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой. В ответной атаке Назарина пробил издали - намного выше ворот.



67 мин. Хозяева разыграли угловой слева.



66 мин. Угловой Зари справа - защитник выбил мяч головой. Назарина подал корнер слева - и снова защитник выиграл выоздух.



63 мин. Момент! Подача Руха со штрафного слева, мяч отскочил к Дуцю, тот прбио под ближнюю штангу - вратарь со второй попытки накрыл мяч!



62 мин. Цвек в середине поля врезался в Бойчука.



61 мин. Хомченовский пробил издали - неточно.



60 мин. Лунёв забежал в офсайд.



59 мин. Заря никуда не спешит, катает мяч в середине поля.



57 мин. Назарина подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



54 мин. Мысык в центральном круге сбил убегавшего в атаку Лунёва.



52 мин. ГОООООООЛ! Хомченовский навесил слева - и Гладкий с линии вратарской головой подрезал мяч под дальнюю штангу!



50 мин. Лунев пробивал из неплохой позиции - выше ворот.



48 мин. Мартынюк в середине поля сзади наступил на ахилл Кочергину! А желтая у него уже была!



46 мин. Федорчук пробивал с отскоком от газона - вратарь в прыжке поймал мяч!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Русына вышел Климчук.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Арбитр отменил предупреждение и достал из кармана красную карточку для Гагуна!



45+1 мин. Арбитр дал свисток об окончании тайма, но затем решил посмотреть повтор.



45+1 мин. Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба. Игроку Зари оказывают помощь.

44 мин. Глига хватал за футболку Кабаева неподалеку от штрафной. Но желтую получил Мартынюк - за эмоции.



42 мин. Назарина пробил издали - мимо ближней штанги.



40 мин. Заря прижала соперника к штрафной, но до ударов дело не доходит.



37 мин. Кабаев подал угловой справа - защитник выбил мяч кулаком.



35 мин. Уххххх! Заброс в штрафную, Кабаев пробивал с лёта под ближнюю штангу - в сетку с внешней стороны!



33 мин. Кабаев пробил от линии штрафной - получилось слишком слабо, вратарь уверенно поймал мяч.



30 мин. Кабаев оказался в офсайде.



28 мин. Хомченовский подавал слева - за ворота.



26 мин. Угловой Руха слева - без удара. В ответной атаке Кочергин бил из полукружия штрафной в правый от себя угол - вратарь накрыл мяч!



25 мин. Какой шанс! Мысык вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол - вратарь в прыжке тянет!



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 60:40% в пользу Зари. Хозяева и фолят чаще - 4:2.



20 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную, но нормально пробить ему не позволил защитник - мяч прикатился в руки вратарю.



18 мин. Лунёв подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



17 мин. Фаворов прострелил справа - защитник в подкате выбил мяч.



15 мин. Подача Руха со штрафного слева - без удара.



14 мин. Рух отодвинул игру от своих ворот, но впереди у гостей мало что получается.



11 мин. Угловой Зари справа - мяч выбит.



10 мин. Кабаев подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



9 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит.



8 мин. Уххххх! Лунёв с ходу пробил под дальнюю штангу - Бандура в прыжке отбил мяч!



6 мин. Хомченовский на фланге сорвал атаку, сбив убегавшего Бойчука.



3 мин. Заря захватила инициативу, но до опасных моментов дело пока не доходит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в черном.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА