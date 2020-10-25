Заря – Рух. Скрипник поставил Гладкого в основу. Стартовые составы команд

Матч 7-го тура УПЛ начнется 25 октября в 19:30

  • 25.10.2020 18:55
  • 1074 просмотра
  • 1 комментарий
Заря – Рух. Скрипник поставил Гладкого в основу. Стартовые составы команд
© ФК Заря. Виктор Скрипник

В воскресенье, 25 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».

Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Заря»Василь, Цвек, Кочергин, Лунев, Хомченовский, Гладкий, Вернидуб, Иванисеня, Кабаев, Назарина, Фаворов.

«Рух»: Бандура, Гагун, Дуць, Федорчук, Глига, Мысик, Мартынюк, Бойчук, Стаменкович, Кухаревич, Русин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 25.10.2020 19:02
    +1
    Цвек снова в старте! Скрипник прикалывается?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.10.2020 19:02
    +1
    Цвек снова в старте! Скрипник прикалывается?
    Ссылка
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