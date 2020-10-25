Заря – Рух. Скрипник поставил Гладкого в основу. Стартовые составы команд

В воскресенье, 25 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».
Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Заря»: Василь, Цвек, Кочергин, Лунев, Хомченовский, Гладкий, Вернидуб, Иванисеня, Кабаев, Назарина, Фаворов.
«Рух»: Бандура, Гагун, Дуць, Федорчук, Глига, Мысик, Мартынюк, Бойчук, Стаменкович, Кухаревич, Русин.
Источник — Sport.ua
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