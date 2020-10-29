Заря - Брага - 1:2. Видео голов и обзор матча

В 19:55 начался матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зарей» и «Брагой».
Заря - Брага 1:2. Обзор матча
Заря - Брага. 0:1. Паулиньо
Заря - Брага 0:2. Гайтан
Заря - Брага. Обзор первого тайма
Заря - Брага 1:2. Гол Иванисени
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иванисеня (Заря).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Николас Гайтан (Брага).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Брага).
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Источник — Sport.ua
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