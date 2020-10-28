Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 1:2

Токмак Нгуен (59) – Виктор Цыганков (28, пенальти), Карлос Де Пена (41)

Сомалия (13), Марсель Хайстер (21), Игорь Харатин (26), Аисса Лайдуни (71), Токмаг Нгуен (72) – Сергей Сидорчук (52), Виталий Буяльский (76)

Сергей Сидорчук (86, две желтые карточки)

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалия, Зубков, Шигер (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).

Запас: Богдан, Банки, Фримпонг, Ботко, Батурина, Двали

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга.

Запас: Нещерет, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

90 мин. ГОЛ! 2:2!

89 мин. Замены у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Белуцэ, вместо Супряги - Вербич.

87 мин. Две замены у Ференцвароша. Вместо Ковачевича вышел Двали, вместо Ловренчича вышел Ботко.

86 мин. Сидорчук сыграл в ногу Ловренчичу и получил второй в матче горчичник.

84 мин. Боли пробил из центральной зоны перед штрафной - Бойко сыграл надежно!

82 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Гармаш.

80 мин. Игра идет в центре поля.

78 мин. Киевляне контролируют мяч.

76 мин. Буяльский грубо сыграл в центре поля.

73 мин. Замены у Ференцвароша. Вместо Шигера вышел Мак, вместо Исаела вышел Боли.

72 мин. Нгуену за разговоры.

71 мин. Лайдуни сбил Цыганкова и сорвал атаку Динамо.

70 мин. Исаел со штрафного с дальней дистанции пробил несильно в руки Бойко.

69 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

67 мин. Игра идет в центре поля.

65 мин. Замена у Ференцвароша. Вместо Харатина на поле вышел Лайдуни.

64 мин. После навеса Шапаренко Кендзера головой скинул мяч в центр штрафной Ференцвароша, и защитник выбил мяч.

62 мин. Исаэл навесил с углового - киевляне выбили мяч.

59 мин. ГОЛ! 1:2! После передачи Зубкова Нгуен принял мяч в правом углу штрафной Динамо, развернулся и вторым касанием точно пробил в дальний угол!

56 мин. Игра идет в основном в центре поля.

54 мин. Киевляне контролируют мяч.

52 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Ференцвароша.

48 мин. Неудачная атака Динамо.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Игра идет в центре поля.

41 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Кендзера сделал заброс по правому флангу на ход Буяльскому, и Виталий прострелил на дальнюю штангу, где был Де Пена. Ловренчич должен был перехватывать мяч, но выбил футбольный снаряд в ногу уругвайца, от которой мяч залетел в ворота!

40 мин. После навеса с углового Бойко на выходе поймал мяч.

37 мин. Нгуен из-за пределов штрафной нанес удар на исполнение, и мяч пролетел немного выше перекладины!

35 мин. Де Пена навесил со штрафного с левого фланга - защитник Ференцвароша выбил мяч.

33 мин. В центре поля идет игра.

30 мин. Ковачевич заблокировал удар Буяльского из пределов штрафной!

28 мин. ГООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Цыганков с 11-тиметровой отметки пробил точно в левый от себя угол, а голкипер упал в противоположный!

26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Харатину в штрафной после удара Забарного!

24 мин. Цыганков остро навесил с правого фланга, но никто не замкнул эту передачу.

21 мин. Хайстер грубо сыграл против Цыганкова в центре поля.

19 мин. МОМЕЕЕНТ! Караваев в левом углу штрафной Ференцвароша на приеме обыграл оппонента и не сумел пробить голкипера, который в падении отбил мяч!

18 мин. Сомалия сделал слишком неточный навес со штрафного.

15 мин. Оффсайд у Исаэла.

13 мин. Сомалия грубо сыграл в центре поля против Шапаренко.

11 мин. После заброса в штрафную Динамо Зубков не сумел зацепиться за мяч.

7 мин. Первый удар по воротам Динамо: Исаэл из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Острую атаку провели киевляне, но после скидки Цыганкова Де Пена не успел пробить.

2 мин. Караваев оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».