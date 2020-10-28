Ференцварош
2 : 2
Динамо Киев
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Ференцварош – Динамо – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 21:59
  • 63239 просмотров
  • 369 комментариев
Ференцварош – Динамо – 1:2. LIVE
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Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 1:2

Токмак Нгуен (59) – Виктор Цыганков (28, пенальти), Карлос Де Пена (41)

Сомалия (13), Марсель Хайстер (21), Игорь Харатин (26), Аисса Лайдуни (71), Токмаг Нгуен (72) – Сергей Сидорчук (52), Виталий Буяльский (76)

Сергей Сидорчук (86, две желтые карточки)

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалия, Зубков, Шигер (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).

Запас: Богдан, Банки, Фримпонг, Ботко, Батурина, Двали

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга.

Запас: Нещерет, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

 

90 мин. ГОЛ! 2:2!

89 мин. Замены у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Белуцэ, вместо Супряги - Вербич.

87 мин. Две замены у Ференцвароша. Вместо Ковачевича вышел Двали, вместо Ловренчича вышел Ботко.

86 мин. Сидорчук сыграл в ногу Ловренчичу и получил второй в матче горчичник.

84 мин. Боли пробил из центральной зоны перед штрафной - Бойко сыграл надежно!

82 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Гармаш.

80 мин. Игра идет в центре поля.

78 мин. Киевляне контролируют мяч.

76 мин. Буяльский грубо сыграл в центре поля.

73 мин. Замены у Ференцвароша. Вместо Шигера вышел Мак, вместо Исаела вышел Боли.

72 мин. Нгуену за разговоры.

71 мин. Лайдуни сбил Цыганкова и сорвал атаку Динамо.

70 мин. Исаел со штрафного с дальней дистанции пробил несильно в руки Бойко.

69 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

67 мин. Игра идет в центре поля.

65 мин. Замена у Ференцвароша. Вместо Харатина на поле вышел Лайдуни.

64 мин. После навеса Шапаренко Кендзера головой скинул мяч в центр штрафной Ференцвароша, и защитник выбил мяч.

62 мин. Исаэл навесил с углового - киевляне выбили мяч.

59 мин. ГОЛ! 1:2! После передачи Зубкова Нгуен принял мяч в правом углу штрафной Динамо, развернулся и вторым касанием точно пробил в дальний угол!

56 мин. Игра идет в основном в центре поля.

54 мин. Киевляне контролируют мяч.

52 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Ференцвароша.

48 мин. Неудачная атака Динамо.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Игра идет в центре поля.

41 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Кендзера сделал заброс по правому флангу на ход Буяльскому, и Виталий прострелил на дальнюю штангу, где был Де Пена. Ловренчич должен был перехватывать мяч, но выбил футбольный снаряд в ногу уругвайца, от которой мяч залетел в ворота!

40 мин. После навеса с углового Бойко на выходе поймал мяч.

37 мин. Нгуен из-за пределов штрафной нанес удар на исполнение, и мяч пролетел немного выше перекладины!

35 мин. Де Пена навесил со штрафного с левого фланга - защитник Ференцвароша выбил мяч.

33 мин. В центре поля идет игра.

30 мин. Ковачевич заблокировал удар Буяльского из пределов штрафной!

28 мин. ГООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Цыганков с 11-тиметровой отметки пробил точно в левый от себя угол, а голкипер упал в противоположный!

26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Харатину в штрафной после удара Забарного!

24 мин. Цыганков остро навесил с правого фланга, но никто не замкнул эту передачу.

21 мин. Хайстер грубо сыграл против Цыганкова в центре поля.

19 мин. МОМЕЕЕНТ! Караваев в левом углу штрафной Ференцвароша на приеме обыграл оппонента и не сумел пробить голкипера, который в падении отбил мяч!

18 мин. Сомалия сделал слишком неточный навес со штрафного.

15 мин. Оффсайд у Исаэла.

13 мин. Сомалия грубо сыграл в центре поля против Шапаренко.

11 мин. После заброса в штрафную Динамо Зубков не сумел зацепиться за мяч.

7 мин. Первый удар по воротам Динамо: Исаэл из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Острую атаку провели киевляне, но после скидки Цыганкова Де Пена не успел пробить.

2 мин. Караваев оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

 

В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Ференцварош и Динамо, который пройдет 28 октября в Будапеште.
    • 4% (11)
      1. Крупная победа Ференцвароша
    • 14.55% (40)
      2. Минимальная победа Ференцвароша
    • 22.55% (62)
      3. Ничья
    • 48.36% (133)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 10.55% (29)
      5. Крупная победа Динамо
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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 23:47
    0
    Жесть просто! Второй тайм это нечто
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.10.2020 23:47
    0
    Барселону выносить они собрались...клоуны
    Ссылка
    Neo
      Neo, 28.10.2020 23:47
    +1
    В гибели "Динамо" прошу винить Сидорчука....
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 23:47
    -1
    Denmark1107, 28.10.2020 23:46
    догрались дов-бо-йо-би
    Это тебе за твой язык гнилой чучело тернопольское
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.10.2020 23:47
    +1
    Вот же ж идиоты, извините за грубые слова. Как тупо слили победный матч
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 23:47
    0
    Воротник ведёт себя будто первый раз выпустили.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 23:47
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 23:46
    Автобуууссс с венграми в ничью
    Да с каким топ соперником не забывай.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 28.10.2020 23:47
    -1
    Что Вы накинулись на Сидорчука он отпахал просто сил небыло
    Ссылка
    Shchebet
      Shchebet, 28.10.2020 23:47
    -1
    Oleksandr Taktaiev, 28.10.2020 23:44
    Бущан вибиває перед собою теж.
    Їх там у Динамо так вчать, очевидно.
    Нi. Бущан як раз намагається переводити м'ячi на фланги... Може не завжди це побить. Але намагається точно.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 23:46
    +1
    Автобуууссс с венграми в ничью
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 23:46
    +1
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.10.2020 23:46
    0
    Сцука, чому Вербіча раніше не випустити, циган грьобаний???
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.10.2020 23:46
    0
    догрались дов-бо-йо-би
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 23:46
    0
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 23:46
    0
    Разочаровал меня Мирча в этом матче. Такое впечатление что лёсык вернулся...
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 28.10.2020 23:46
    0
    А Сидор думает та ну нафиг я устал, вообще Гармаш должен вместо Сидорчука был выходить, замена по позициям
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 23:46
    0
    Зимой супрягу уберут если и дальше так пойдёт как первого форварда так точно
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 28.10.2020 23:45
    0
    Есть одна хорошая новость - Сидорчук точно не сыграет против Барсы
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 23:45
    +2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 23:43
    Серёжа ну пойми как алкашу доказать что он алкаш,бухарь ты и есть бухарь
    Жесткая фекалия как там зенит твой касабский играет?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 23:45
    0
    Сидорчук в своём репертуаре... пляць
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.10.2020 22:45
    +12
    Вообще невнятная игра от Ференца, а Динамо молодцы, на классе как говорится
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 28.10.2020 22:51
    +10
    Наконец то оба наших клуба играют в группе ЛЧ! Игра от Динамо хорошая..Адекватным болельщикам Динамо желаю ,чтобы и после второго тайма настроение было ,как после первого!
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 00:53
    +10
    1:3 перемога Динамо! Не знаю точно як, але так буде
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 28.10.2020 23:00
    +8
    Не бачу прогресу у Супряги. Якийсь безпомічний, нема спортивного нахабства, амбіцій, впевненості. Недолік майстерності - зрозуміло, але вже необхідно ставати мужиком.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 22:53
    +8
    sidor zalcman, 28.10.2020 22:50
    В частях Красной армии действовал спецназ из спортсменов общества "Динамо"! Ура!
    Иди празднуй дэнь пабэды. Это же вяликий саувецкий праздник
    Ссылка
    POWER
      POWER, 28.10.2020 22:52
    +8
    Норм шпилим! Можно еще накидать им голов во втором тайме.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 28.10.2020 22:51
    +8
    Відверто кажучи, "Ференцварош" склав краще враження в "Барселоні", як сьогодні. Але в цілому, хто бачив їх ігри у відборі, вони часто виглядали слабшими за суперника, але вигризали перемогу. Сподіваюся, що не сьогодні, бо якось навіть неочікувано легко "Динамо" їх обігрує
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 28.10.2020 22:44
    +8
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:40
    Венграм забили, а радости как будто По Воротам Барселоне ударили
    Так ты ж скулил что хоть один гол забейте. Забили, а ты все средь. Спать иди, тебе еще завтра многих надо обслужить
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 22:50
    +7
    Фух, хороший первый тайм от ДК
    Но нужно не расслабляться!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.10.2020 22:30
    +7
    Синдром українського Гента продовжується, Циган-шаман!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 22:28
    +7
    Опять украинцы помогли
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 28.10.2020 22:52
    +6
    Молодці хлопці. Стараються грати в один дотик та комбінувати. Головне в другому таймі самим собі щось не напридумувати як ми можемо.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 28.10.2020 22:32
    +6
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:30
    Что уже бухарь Залез снова в будку не выдержал .. гол забили иди ещё стакан опрокинь
    Макс Жесткий, а ну быстро сел на бутылку и не шуми
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 28.10.2020 22:16
    +6
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:10
    Славяни большенство на русском говорят,а ты наверно тернопольском суржике пишишь шнырь
    Тфой ванючий рюсгий езык - это не славянский, чмо ты угольное.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 22:00
    +6
    Удачи Динамо
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.10.2020 23:22
    +5
    Я бы уже освежил состав хотя бы одним игроком
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 28.10.2020 22:59
    +5
    Чудово провели перший тайм і результативно. Молодці, так тримати
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 28.10.2020 22:53
    +5
    Ференцварошу нужно усиление однозначно команда может играть в ЛЧ но пока слабовато. Динамо пока на уровне
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.10.2020 22:52
    +5
    Oleg Savchuk, 28.10.2020 22:50
    Ну шо Фекалія тяжко тобі, Динамо виграє, а твої кацапи влітають 0-4
    н сейчас будет кричать Путин помоги, русських обижают
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 28.10.2020 22:49
    +5
    Такой Ференцвареш нужно обыгрывать, наверное худшая игра от квалификации ЛЧ до 2 тура.
    Ссылка
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